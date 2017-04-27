 Демонстранты начали штурм парламента Македонии

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в четверг, 27 апреля, после штурма вторглись в здание парламента балканской республики и атаковали представителей оппозиционных сил. Последние пытались прекратить многомесячное блокирование выборов нового спикера, сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на местные СМИ.
Нападения протестующих на полицию и депутатов начались после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери. Сообщается также, что по крайней мере четыре депутата были ранены при штурме парламента.
Паралич власти в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требований этнических меньшинств относительно албанского как второго официального языка.
В феврале в Македонии прошли акции протеста против предоставления албанскому языку официального статуса.
Напомним, что в декабре в Македонии националисты победили на парламентских выборах, однако не смогли возобновить коалицию и назначить правительство.
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вам всёравно по морде...
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теперь реализуют намеченное..
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https://nstarikov.ru/blog/51377
сиди уж... пинькертон..
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на цензоре касабов не разбирают..ни-ни..
то что происходит в македонии разработкахйула..и есть подтверждение
а не бабкині вопли ..
в авдеевке хлопці работу делают..а не на диванах жопі греют..
у них спроси про вопли..когда у нас начнут...и про войну знают точно..что єто
контакт предоставить..?
заодно и новупочту посілочкой загрузить можешь..если принципі позволят..
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и еще два остались там..один под Дебальцево..второй под Широкино..теперь в гости хожу к одному на лесное ко второму на берковці..третий ампутантом из Счастья вернулся..
искай ольгинцев там..где они есть...
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Македонська фаланга штурмує будинок парламенту
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Однако...
Ну а хто прийде замість них?
Ті що незнають шо робити?
Вже прийшли (їх обрали) до влади ті хто незнає звідки стріляють.
Пока у дебильной опозиции не проснутся мозги и они не начнут готовиться к управлению государством, ИЗУЧАЯ всё что для этого требуется, ни о какой смене власти не может быть и речи.
Потому что идиоты сделают только хуже.
Скажете что хуже некуда?
И будете неправы.
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Я думал это дно!
Но с дна еще стучали!
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Там не так посмотрел,и страсти разгораются не шуточные.
Кауказ лайт ара да!
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Увы, шансов на спасение для македонцев почти нет
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Эва вот оно как!
И все бы ничего,и даже может быть.Но маленькая Македония имеет,как минимум концерн Горение,плиты шмиты,холодильники стиральные машыльники.
А мы как штамповали плиту Дружковка,так и штампуем.
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Пардон но мы оба обмишурились!
Словенская.
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