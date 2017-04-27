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Все про:Македония (21) парламент (929)

 Демонстранты начали штурм парламента Македонии

Протестные акции под парламентом Македонии привели к штурму и столкновениям с полицией,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в четверг, 27 апреля, после штурма вторглись в здание парламента балканской республики и атаковали представителей оппозиционных сил. Последние пытались прекратить многомесячное блокирование выборов нового спикера, сообщает информационное агентство dpa со ссылкой на местные СМИ.

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Нападения протестующих на полицию и депутатов начались после того, как социал-демократы и партии, представляющие албанское нацменьшинство, избрали нового председателя парламента - этнического албанца Талата Джафери. Сообщается также, что по крайней мере четыре депутата были ранены при штурме парламента.

Паралич власти в Македонии продолжается с декабря прошлого года. Правящая консервативная партия и социал-демократы не могут договориться относительно требований этнических меньшинств относительно албанского как второго официального языка.

В феврале в Македонии прошли акции протеста против предоставления албанскому языку официального статуса.

Напомним, что в декабре в Македонии националисты победили на парламентских выборах, однако не смогли возобновить коалицию и назначить правительство.

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геи за америку, питары за рашу... А Македонцы, за Македонию.
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вам кацапам не всё равно...?
вам всёравно по морде...
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Я за сурков, чтобы не пострадали.Вот так, палач сурков
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Снова ты бредишь,Наполеон....так до психиатра не сходил?
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Обиделась? Та я шутю....приедешь к нам,я тебя на качельке покатаюДемонстранты начали штурм парламента Македонии - Цензор.НЕТ 1247
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Не набивайся на общение, ты глуп, и твои шутки (картинки) такие-же.
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МИД РФ уже озаботился? Сказали что это все США организовали?
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они об єтом начали парить еще два года тому..на рашкосайтах голові вате засирать..
теперь реализуют намеченное..
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Главное , что им наплевать и на РФ, и на УКраину.
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еще чуть чуть и казмические войка касабов определят ..что Луна граничит с растовом..
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А карта , карта у него посмотрите какая!!!!!!!! Крым розовым выделен- спалился ольгинец
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дурень ті ..карту каці малевали..
https://nstarikov.ru/blog/51377

сиди уж... пинькертон..
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Вон, выше ответ админа на пост с касабской картой. Кто из нас дурень?
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Думай сначала. Касабские карты, измышления . ссылки на их сайты- НИ КОГО НЕ ИНТЕРЕСУЮТ.
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больше маразмами страдай..
на цензоре касабов не разбирают..ни-ни..
то что происходит в македонии разработкахйула..и есть подтверждение
а не бабкині вопли ..
в авдеевке хлопці работу делают..а не на диванах жопі греют..
у них спроси про вопли..когда у нас начнут...и про войну знают точно..что єто
контакт предоставить..?
заодно и новупочту посілочкой загрузить можешь..если принципі позволят..
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Научись признавать ошибки и не ной тут. как баба
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А на счёт войны- я был там, сын мой был в Дебальцево, рядом со мной сидит боец 72 мехбригады.Ты какое имеешь право тут вонять про диван ?????????????
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в 72 служит мой друг..пусть Бог хранит его и Хлопцев
и еще два остались там..один под Дебальцево..второй под Широкино..теперь в гости хожу к одному на лесное ко второму на берковці..третий ампутантом из Счастья вернулся..
искай ольгинцев там..где они есть...
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Любитель касабских сайтов.Згинь из обсуждений
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Может к нам заедут, а то народ совсем потух.
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Демонстранты начали штурм парламента Македонии - Цензор.НЕТ 714
Македонська фаланга штурмує будинок парламенту
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Македония к древней Македонии имеет такое же отношение, как Россия к Руси.
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Ненавижу наших высокопосадовых подонков всех до единого.
Однако...
Ну а хто прийде замість них?
Ті що незнають шо робити?
Вже прийшли (їх обрали) до влади ті хто незнає звідки стріляють.
Пока у дебильной опозиции не проснутся мозги и они не начнут готовиться к управлению государством, ИЗУЧАЯ всё что для этого требуется, ни о какой смене власти не может быть и речи.
Потому что идиоты сделают только хуже.
Скажете что хуже некуда?
И будете неправы.
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У нас так!
Я думал это дно!
Но с дна еще стучали!
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Македония по размеру меньше Нью-Джерси,а страсти какие....
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Балканы!
Там не так посмотрел,и страсти разгораются не шуточные.
Кауказ лайт ара да!
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Еще лет 10 и албанцы полностью захватят власть в Македонии, а потом и объединятся с Косово, а еще лет через 30-50 провозгласят Великую Албанию.

Увы, шансов на спасение для македонцев почти нет
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Серьезно!
Эва вот оно как!
И все бы ничего,и даже может быть.Но маленькая Македония имеет,как минимум концерн Горение,плиты шмиты,холодильники стиральные машыльники.
А мы как штамповали плиту Дружковка,так и штампуем.
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Не то, что бы я был сторонником плит "Дружковка", но "Горенье", это словацкая компания...
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Плиты классные!
Пардон но мы оба обмишурились!
Словенская.
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Наша конкретно выискивает зацепки, чтобы недопустить Македонию в НАТО. Тоже саме она делали с Черногорией. НО РАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ.
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Извиняйте за опечатку этого авто корректора. Не" наша", а " раша" Шоб ее черти взяли.
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Если бы кто то знал, насколько мне пох та макакия и тот олбанский....
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Цапы, хоть при комментах флажки свои надевайте, что ли...
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