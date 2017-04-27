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 Постпред США при ООН Хейли призвала к давлению на Россию для урегулирования ситуации в Сирии

Сегодня, 27 апреля, постоянный представитель Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвала Совбез ООН оказывать давление на Россию для урегулирования ситуации в Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Washington Examiner.

При этом Хейли раскритиковала слова российского дипломата о том, что РФ работает в интересах мира в Сирии.

"Я выслушала моего российского коллегу, и он говорит о дипломатии и меньшей критике сирийского режима. Во времена, когда мы действительно могли бы сделать что-то в качестве Совета Безопасности, кто является единственным государством-членом, которое продолжает защищать режим, который блокирует эту гуманитарную помощь?" - сказала она, обращаясь к представителю России.

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Она также сказала, что Россия может остановить насилие в Сирии, если изъявит желание. "Многие из вас сказали, что нам нужно оказать давление на сирийский режим. Это на самом деле не так. Мы должны оказывать давление на Россию, потому что Россия продолжает прикрывать сирийский режим. Россия по-прежнему позволяет им блокировать гуманитарную помощь для людей, которые в ней нуждаются…Россия продолжает прикрывать лидера, который использует химическое оружие против своего народа. Россия продолжает накладывать вето, и Асад продолжает делать это, потому что они знают, что Россия продолжит прикрывать их", - отметила Хейли.

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После ее выступления представитель России заявил, что РФ, Турция и Иран "делают тяжелую работу", чтобы обеспечить прекращение боевых действий. Отмечают, что давление США на Россию возросло в Совбезе ООН при президенте Дональде Трампе, особенно после попытки России блокировать резолюции, осуждающие химические атаки в Сирии.

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Ivan Semyonov‏ @Sem7ser 42 хв.42 хвилини томуБільше
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Постпред США при ООН Хейли призвала к давлению на Россию для урегулирования ситуации в Сирии - Цензор.НЕТ 6921
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