 Блокировка вещания РФ на Донбассе может подавить и украинский сигнал, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Мы давно знали, что такое оборудование есть, к сожалению, оно стоит весьма дорого и, по той информации, которой я обладаю, его использование положит не только российское телевидение, но и наше", - сказал Тука.
В ответ на вопрос, насколько сильна пропагандистская ситуация, он сказал: "Очень велика, к сожалению, мы проигрываем полностью, проигрываем не только на территории Украины, но и в мировых информационных сетях".
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Тука о прекращении электроснабжения оккупированной Луганщины: Такие шаги отрезают от Украины не только территорию, но и людей(262)
На КПВВ в зоне АТО за неделю задержали 24 человека по подозрению в участии в НВФ, - Тука(0)
Россия стремится ослабить позиции Польши как "адвоката Украины в ЕС", - Тука(49)
Французская компания прекратила работу в Енакиево в связи с объявленной боевиками "национализацией", - Тука(54)
Влада уявляє власну безпеку лише у союзі чи під патронатом РФ – політолог(0)
МинВОТ готовит рекомендации владельцам "отжатых" предприятий на Донбассе, - Тука(61)
Для физлиц порядок ввоза и вывоза товаров из зоны АТО начнет действовать через 2 месяца, - Тука(53)
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Анижедети.
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А те , що Ви перерахували (...і ще багато чого) вони і так робитимуть - в цьому жодних сумнівів ...
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Как по мне, с него больше пользы, если ничего вообще не делает - будет меньше красть и при этом брехать.
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гребаный, сука, мудак этот Тука.
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Тогда никаких проблем с украинским телевещанием не будет.
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Что вы все носитесь с ними как с писаной торбой? Вырубите им все на х-р, начиная со света, здоровее мозгами будут.
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Ну да, оно того канешна... Как С.Корея и Ю.Корея. Только Южные от смеха падают, а северные - чучхе - НАДПОТУЖНИ.
Выигрывают экономики, витрины, а не радиолы (кто не знает было такое чемоданное устройство.)
Лучшая модель - положит конец жизни этих образований.
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Зонд Кассини пролетел между кольцами Сатурна...
Корабль-разведик не заметил в Босфоре другое судно...
=))))
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Или все-таки Андрюша Беляев дешевая ботина на зарплате, постящая в тему и без темы посты и фотки против возможных конкурентов на выборах его соевого патрона?
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в тему и без темы?
Посчитаете-скажете,повозмущаетесь...
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Шльондра ты, Андрюша, копiйчана шльондра, не здатна заробляти грошi гiдною людини справою.
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тьфу...
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Конечно, Украина сама себе враг тот ещё. И будет врагом. Глупость всегда запутанная сама по себе, потому что запутаться можно только в глупости.
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Надо забросить эту неудачную затею. Лучше блокировать FM-радио. В этом сегменте все очень плохо - украинских станций вообще нет кроме УР-1, недавно пропало Радио 24 (не помню как сейчас называется) , сплошь ватное радио, а это радио в офисах, на работе, в авто и маршрутках.
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