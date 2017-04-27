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 Политика Украины
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Все про:вещание (108) Тука (464) Министерство по вопросам оккупированных територий (124)

 Блокировка вещания РФ на Донбассе может подавить и украинский сигнал, - Тука

Использование специального оборудования для подавления российского телевещания вдоль линии разграничения на Донбасе может подавить сигнал и украинских каналов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Мы давно знали, что такое оборудование есть, к сожалению, оно стоит весьма дорого и, по той информации, которой я обладаю, его использование положит не только российское телевидение, но и наше", - сказал Тука.

В ответ на вопрос, насколько сильна пропагандистская ситуация, он сказал: "Очень велика, к сожалению, мы проигрываем полностью, проигрываем не только на территории Украины, но и в мировых информационных сетях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ уже пытается блокировать украинское вещание на оккупированный Крым, - Стець
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Да пускай вообще без тв сидят,хоть мозги свои захламленные проветрят...
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Согласен. Может наконец то реальность за окном станет очевидной. Даже если начнут снова читать книги, ходить в библиотеки и театры.
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мы проигрываем полностью, проигрываем не только на территории Украины, но и в мировых информационных сетях".Источник: http://censor.net.ua/n438118 - тому робити нічого і не треба , так Жора ? ..))
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Як так робити нічого і не треба? Кормить, поить, понять, простить.
Анижедети.
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Малось на увазі - робити щось корисне ...
А те , що Ви перерахували (...і ще багато чого) вони і так робитимуть - в цьому жодних сумнівів ...
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А вы шото корисне от этого соевого Тукана ожидали? :D
Как по мне, с него больше пользы, если ничего вообще не делает - будет меньше красть и при этом брехать.
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Пускай в информационном вакууме побудут, им полезно.
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Лучше отсутствие каких либо сигналов, чем наличие кацапского сигнала.
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А они наше ТВ вообще смотрели? Вряд ли. Не будет раха им мозги лишний раз засирать - уже хорошо.
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И что вы расскажете Донбассу, что поднимете им тариф в 7 раз??? )))))
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Как-же заимаил этот Тука... все что не делай, все плохо и очень плохо...
гребаный, сука, мудак этот Тука.
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Блокировать телевещание РФ на Донбассе нужно с помощью "Точка-У" !!!

Тогда никаких проблем с украинским телевещанием не будет.
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аналоговый сигнал сейчас даже бабушки не смотрят. якесь збочене бажання - задавить то, что никому не нужно.
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Вообще-то частоты каналов распределялиь так чтобы не мешали соседним районам. Поэтому если в Донецке в метровом диапазоне работают на 4-м и 10-м то в соседних на других.
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То есть , другими словами, блокировки не будет?
Что вы все носитесь с ними как с писаной торбой? Вырубите им все на х-р, начиная со света, здоровее мозгами будут.
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Нізззя ... "оніжєнашітарговиєпартньори" ...
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Наверное в первую очередь нужно думать как средствами РЭБ подавлять коммуникации связи сепарских ебланов в окопах... А не переживать за "лечение мозгов" лугандонцев...тем более нет предмета для лечения...тобишь самих мозгов.
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Дивна логіка п. Туки. Може і стріляти не треба, що би у своїх не поцілити..?
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А саме так вони 3 роки і роблять ... хіба не видно ?
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Охренеть, такое впечатление, что все заявления туки пишут в кремле. Он часом не родственниг гади савченко?
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"В ответ на вопрос, насколько сильна пропагандистская ситуация, он сказал: "Очень велика, к сожалению, мы проигрываем полностью, проигрываем не только на территории Украины, но и в мировых информационных сетях"..."
Ну да, оно того канешна... Как С.Корея и Ю.Корея. Только Южные от смеха падают, а северные - чучхе - НАДПОТУЖНИ.
Выигрывают экономики, витрины, а не радиолы (кто не знает было такое чемоданное устройство.)
Лучшая модель - положит конец жизни этих образований.
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Безнадега все это, все каналы у нас алигархические.
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Зачем им телевидение? Они и так видят каждый день кто есть кто и что есть что.
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ну а шо??

Зонд Кассини пролетел между кольцами Сатурна...
Корабль-разведик не заметил в Босфоре другое судно...

=))))
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Манипулятивная надпись на фото - тоже оригинал без фотошопа?
Или все-таки Андрюша Беляев дешевая ботина на зарплате, постящая в тему и без темы посты и фотки против возможных конкурентов на выборах его соевого патрона?
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А вы считали сколько таких манипулятивных фото идет от конкурентов "соевого патрона"
в тему и без темы?
Посчитаете-скажете,повозмущаетесь...
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Шановний Джамал! Прошу Вас дати мені спокій. Ви мені набридли і огидні.
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Тобі , кацахол , мало бану сьогоднішнього , так ти і далі продовжуєш провокувати і флудити під другим ніком.Ну давай , жгі дальше.Не буду чіпати більше.
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Це ти тут вже обрид й огид всiм форумчанам iз дешевим проплаченим спамом i флудом проти конкурентiв бариги.
Шльондра ты, Андрюша, копiйчана шльондра, не здатна заробляти грошi гiдною людини справою.
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тролляка, здрысни ка ... и подальше...
тьфу...
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что-то неуловимое в чертах у них есть общее
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ДНР и ЛНР - незаконные новообразования. Это Ахметов позычил у Сербии, породычался через сына с сербским олигархом. В результате вырасли две страны. Мы все знаем, что это территория Украины, но не надо их называть сейчас их Украиной. Они сами себя Украиной не называют. Они называют себя отдельными государствами. Поэтому воевать с ДНР или ЛНР - все равно что воевать с другими странами. Они же не предлагают присоединиться к Украине? Только по этому поводу могут быть переговоры. Нет. Так какие переговоры могут быть? Это феодальные объединения, которые можно только разбить. Ни уморить ни заморить блокадами не выйдет. Но статус ДНР или ЛНР очевиден. Ещё Украине можно капитулировать, если нравиться, но всякие переговоры - это тупое времяпровождение. У Сербии спросите, как они отделялись. Минск - это дурилово всей Украины.

Конечно, Украина сама себе враг тот ещё. И будет врагом. Глупость всегда запутанная сама по себе, потому что запутаться можно только в глупости.
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Тука уже задолбал своим нытьём "подавить сигнал и украинских каналов"где он блять тут его принял этот сигнал,смотрю только по кабельному,где нет сепарских каналов
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тука ты действительно сука к то муже и тупой ведь передачи ведутся на разных частотах и кодах дебил бля
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Нужно исследование сколько абонентов смотрят эфирное ТВ. Не обязательно в ОРЛДО, цифры по Днепру будут такими же. Предполагаю что эффект будет минимальным поскольку подавляющая часть смотрит по кабелю, со спутника (большинство украинских каналов) и небольшая часть по интернету и на смарт-ТВ из интернета.
Надо забросить эту неудачную затею. Лучше блокировать FM-радио. В этом сегменте все очень плохо - украинских станций вообще нет кроме УР-1, недавно пропало Радио 24 (не помню как сейчас называется) , сплошь ватное радио, а это радио в офисах, на работе, в авто и маршрутках.
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Щось занадто останнім часом Тука переймається...
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А почему "останнім часом"? Это чучело постоянно вой подымает, когда чем-либо прижимают хвост лугандонам.
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gdie putin ?on nesušiestvujet ? kto on? v dali slišu muziku čeikovskova.........
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Я балдею от этих барыг. Ну, чего они только не придумают, чтобы ничего не делать. Этот соевый барыга сначала оправдывал поставки водя, тем, что если прекратить поставлять, то там начнется эпидемия, которая перенесется на Украину. Я, понимаю, что за бешенные деньги они из себя дебилов корчат, Но как говорится пора и честь знать. куда уж дальше ??????
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Наша власть уже так завралась,что невозможно слушать.Говорять одно,делают второе,а думают третье.
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C каждым туковским высером все больше убеждаюсь, что он сепар.
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если туловище смотрит телевизор и позволяет себя зомбировать, то такому уже ничего не поможет, и какой смысл напрягаться, что-то доказывать овощу?
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було би непогано.якби хтось заглушив щей "сигнали" які надходять від Туки...
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Кому ещё непонятно,что тука-вонючий кацапский шпион????????
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБлокировка вещания РФ на Донбассе может подавить и украинский сигнал, - Тука
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