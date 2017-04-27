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Все про:ПАСЕ (1033) Сирия (2405) Аграмунт Педро (51)

 "Русские манипулировали мной во время этого визита", - депутат ПАСЕ Шукла, летавший с Аграмунтом в Сирию

Испанский депутат и докладчик ПАСЕ относительно Украины Жорди Шукла, который летал вместе с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом в Сирию на российском самолете, хочет в дальнейшем остаться докладчиком ПАСЕ по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Отметим, что несколько украинских депутатов уже призвали к его отставке.

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"Я говорил с Владимиром Арьевым, который возглавляет украинскую делегацию, и мы договорились о следующем. Я провожу встречи с украинской делегацией, мы общаемся, и за ними остается решение - можно ли говорить о том, что я остаюсь докладчиком.

Также мне надо встретиться с представителями украинского правительства и также проверить, нет ли контраверсийности и могу ли я приложить усилия к тому, чтобы улучшить отношения между Советом Европы и Украиной", - сказал он.

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Шукла сообщил, что в первую неделю июня он посетит Украину в качестве содокладчика.

"Мне есть что им сказать. Понимаете, я узнал очень много о своей поездки в Сирию. И главное - я узнал много о способности России манипулировать и спекулировать.

И хотя сейчас немало украинских депутатов действительно злы на меня, со временем они поймут, что есть и другое мнение относительно этого визита в Сирию", - сказал он.

По его словам, все эти события лишь усилили его сопереживание с украинцами в связи с тем, что происходит на оккупированных Россией территориях на Востоке Украины.

"Сейчас я понимаю, что русские манипулировали мной во время этого визита", - сказал он.

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есть такое золотое правило . не хочешь выглядеть идиотом не ставь себя в идиотское положение
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Вертели на фую, говоришь, как пропеллер?
Сам захотел.
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Да ладно вам господин туфту гнать. Обломилось бабло или, что там. Теперь Арьев вами руководить будет? Арьев, не берись за это. Это дохлые лошади. Слуги всех господ. По украински - ЗАПРОДАНЦИ!
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Российский писатель устроил на радио истерику из-за Ле Пен: опубликовано видео

Российский писатель Михаил Веллер устроил истерику во время программы в эфире "Эхо Москвы". В сторону ведущей программы Ольги Бычковой он бросил микрофон, кружку и ушел из студии. Напоследок он обозвал журналистку.

Программа "Особое мнение" была посвящена итогам выборов во Франции. Во время выступления Веллера, ведущая попыталась сделать уточнение, что возмутило писателя. На повышенных тонах он попросил Бычкову не перебивать его. В свою очередь журналист напомнила Веллеру, что будет время от времени задавать ему вопросы. Это вызвало у него волну гнева, он вырвал микрофон, бросил кружку в сторону ведущей и обозвав ее "скотиной" покинул студию.

Скандал на ЭХО. Веллер назвал Бычкову "скотиной зубатой"
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И сколько вам заплатили за эту манипуляцию?
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Войска Асада и Путина нанесли удары по больницам и лагерю беженцев

Десятки людей, в том числе и дети, были убиты в результате удара авиации Башара Асада и ВКС РФ по больнице и лагерю для беженцев на севере Сирии.

Al Jazeera со ссылкой на чиновника Сирийской гражданской обороны сообщает о 19 погибших в результате авиаударов. Мишенью для российских и сирийских самолетов стали Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джиср-Эш-Шугур и другие территории.

В результате авиаудара по больнице Аль-Джами погибли по меньшей мере три пациента, четыре человека были ранены.

По информации Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, в провинции Идлиб от авиаудара погибли как минимум 16 человек, среди которых семеро детей.

"Русские манипулировали мной во время этого визита", - депутат ПАСЕ Шуклу, летавший с Аграмунтом в Сирию - Цензор.НЕТ 798

"Русские манипулировали мной во время этого визита", - депутат ПАСЕ Шуклу, летавший с Аграмунтом в Сирию - Цензор.НЕТ 7126

"Русские манипулировали мной во время этого визита", - депутат ПАСЕ Шуклу, летавший с Аграмунтом в Сирию - Цензор.НЕТ 1656
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Если бы ты сучий пес не поехал, никто бы тобой не манипулировал.
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Считай что это был пукин и свали на хрен.....
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Шукла, считай, что в этом руцьком сексе ты поймал триппер
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Бедный дядька, заманипулированный кацапами. Интересна цена этой манипуляции. А главное хочет и благодарность от кацапов и остатся докладчиком от Украины. Гнать таких надо.
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"Я не помню,когда меня вы@бли.Я был пьян"... Это шукла хотел сказать?
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Меня Абманули, я такой дАверчивый, добрый, прАстой... А ани вАспользовАлись...
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Звучит как бред сумасшедшего или, в лучшем случае, оправдание ребенка, наказанного и поставленного в угол.
Там вообще есть вменяемые, кроме наших?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Русские манипулировали мной во время этого визита", - депутат ПАСЕ Шукла, летавший с Аграмунтом в Сирию
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