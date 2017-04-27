 "Русские манипулировали мной во время этого визита", - депутат ПАСЕ Шукла, летавший с Аграмунтом в Сирию

Как передает Цензор.НЕТ об этом он заявил в интервью "Европейской правде".
Отметим, что несколько украинских депутатов уже призвали к его отставке.
"Я говорил с Владимиром Арьевым, который возглавляет украинскую делегацию, и мы договорились о следующем. Я провожу встречи с украинской делегацией, мы общаемся, и за ними остается решение - можно ли говорить о том, что я остаюсь докладчиком.
Также мне надо встретиться с представителями украинского правительства и также проверить, нет ли контраверсийности и могу ли я приложить усилия к тому, чтобы улучшить отношения между Советом Европы и Украиной", - сказал он.
Шукла сообщил, что в первую неделю июня он посетит Украину в качестве содокладчика.
"Мне есть что им сказать. Понимаете, я узнал очень много о своей поездки в Сирию. И главное - я узнал много о способности России манипулировать и спекулировать.
И хотя сейчас немало украинских депутатов действительно злы на меня, со временем они поймут, что есть и другое мнение относительно этого визита в Сирию", - сказал он.
По его словам, все эти события лишь усилили его сопереживание с украинцами в связи с тем, что происходит на оккупированных Россией территориях на Востоке Украины.
"Сейчас я понимаю, что русские манипулировали мной во время этого визита", - сказал он.
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Сам захотел.
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Российский писатель Михаил Веллер устроил истерику во время программы в эфире "Эхо Москвы". В сторону ведущей программы Ольги Бычковой он бросил микрофон, кружку и ушел из студии. Напоследок он обозвал журналистку.
Программа "Особое мнение" была посвящена итогам выборов во Франции. Во время выступления Веллера, ведущая попыталась сделать уточнение, что возмутило писателя. На повышенных тонах он попросил Бычкову не перебивать его. В свою очередь журналист напомнила Веллеру, что будет время от времени задавать ему вопросы. Это вызвало у него волну гнева, он вырвал микрофон, бросил кружку в сторону ведущей и обозвав ее "скотиной" покинул студию.
Скандал на ЭХО. Веллер назвал Бычкову "скотиной зубатой"
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какой суммой манипулировали?
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Десятки людей, в том числе и дети, были убиты в результате удара авиации Башара Асада и ВКС РФ по больнице и лагерю для беженцев на севере Сирии.
Al Jazeera со ссылкой на чиновника Сирийской гражданской обороны сообщает о 19 погибших в результате авиаударов. Мишенью для российских и сирийских самолетов стали Хан-Шейхун, Маарет Аль-Нумаан, Джиср-Эш-Шугур и другие территории.
В результате авиаудара по больнице Аль-Джами погибли по меньшей мере три пациента, четыре человека были ранены.
По информации Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, в провинции Идлиб от авиаудара погибли как минимум 16 человек, среди которых семеро детей.
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Там вообще есть вменяемые, кроме наших?
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