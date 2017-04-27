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 "Для российских войск, отправляющихся в Беларусь, это билет в один конец", - Министр обороны Эстонии Цахкна об учениях "Запад-2017"

После запланированных на сентябрь масштабных учений "Запад-2017" российские войска могут остаться в Беларуси.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA, об этом заявил Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, Эстония и другие страны НАТО располагают разведданными, согласно которым российские войска могут остаться в Беларуси после завершения учений. Он добавил, что для переброски войск и снаряжения из России в Беларусь будут использованы 4 тысячи железнодорожных вагонов, что также указывает на возможность развертывания военной базы.

"Для российских войск, отправляющихся в Беларусь, это билет в один конец", - сказал Цахкна журналистам накануне встречи министров обороны стран ЕС на Мальте. Он добавил, что это не его личное мнение, а опасения, которые разделяет все эстонское руководство.

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"Мы очень глубоко анализируем, как Россия готовится к учениям "Запад". Мы видим, что они делают по другую сторону границы ЕС и НАТО. Войска могут там остаться после учений", - заявил министр.

Численность российского контингента он оценил в тысячи военнослужащих. Цахкна отметил, что Таллинн поделился своими опасениями с союзниками по НАТО. В случае размещения российских войск в Беларуси они окажутся на границе с Польшей, Литвой и Латвией сразу после размещения в этих странах многонациональных батальонов альянса.

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Отметим, масштабные стратегические учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября этого года одновременно на нескольких полигонах России и Беларуси. Анонсируя маневры, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее назвал их главным мероприятием совместной подготовки российских и белорусских вооруженных сил в 2017 году. По мнению союзников НАТО, речь может идти о более чем 100 тыс. военнослужащих. Это сделает "Запад-2017" самыми крупными военными учениями, проводимыми Россией с 2013 года.
В НАТО отмечают, что во время предыдущих крупномасштабных маневров в 2013 году Россия отработала действия спецназа и провела испытания, которые позднее использовались во время оккупации Крыма.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Для российских войск, отправляющихся в Беларусь, это билет в один конец", - Министр обороны Эстонии Цахкна об учениях "Запад-2017"
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