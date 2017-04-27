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 Проект "Декларации" запустил функцию отслеживания тендерных побед фирм, связанных с чиновниками

Проект “Декларации” сообщает, что на ресурсе запущена функция, которая отслеживает суммы, которые получили чиновники и связанные с ними фирмы на государственных тендерах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на ресурсе "Декларации".

В сообщении отмечается: "Под именем чиновника на сайте "Декларации" появилось поле "Выручка на тендерах". Оно содержит данные о сумме государственных тендеров, выигранных компаниями, которые указаны в декларации.

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Компании разделены на две категории:

Первая - фирмы, в которых декларант выступает бенефициаром. В нее включены компании, в которых госслужащий имеет корпоративные права, участие в уставном капитале или указал себя конечным получателем прибыли.

Вторая группа - "связанные" компании. В этот перечень входят все фирмы, которые осуществляли выплаты декларанту - будь-то зарплата, гонорар или социальные выплаты. Эти компании могут быть неподконтрольными декларанту.

Проект Декларации подчеркивает: данные из группы "бенефициар" являются более релевантными. Вторая группа формируется для сведения журналистов и требует тщательной проверки. Система работает в тестовом режиме. Предложения и замечания присылайте на: monti.czardas@gmail.com.

Информация о победителях тендеров автоматически подтягивается из базы "Закупки", на которой сведены данные из двух источников - "Вестника госзакупок" и площадки "Prozzoro". База обновляется ежедневно и содержит сведения о тендерные соглашения на более чем 2 триллиона гривен.

Стоит отметить, что не все декларации содержат подраздел "выручка на тендерах", а только те, в которых указаны компании-победители тендеров. Если информация отсутствует, это означает, что связанные с декларантом компании не выигрывали тендерных закупок в Украине. Новый инструмент расширяет возможности расследователей и позволяет находить скрытые связи чиновников в несколько раз быстрее.

Напомним, ранее на сайте "Декларации" было введено несколько обновлений: создан рубрикатор и кабинет пользователя, где можно создать запрос и мониторить появление новой информации, а также запущен полнотекстовый поиск по всему массиву деклараций.

Проект "Декларации" - это самая масштабная в Украине попытка электронизировать декларации чиновников, и сделать их легкодоступными для анализа.

Команда проекта постоянно работает над расширением функционала сайта: "Наша цель - не просто оцифровать все декларации, а сделать сайт максимально удобным, - говорит Денис Бигус. - Чтобы можно было делать автоматическую аналитику, рейтинги, видеть динамику роста чиновничьих состояний. Надеемся, наш сайт пригодится и работникам НАЗК, которые проверяют декларации".

Справочно:

Декларации - это проект ОО "Канцелярская сотня", который электронизирует декларации чиновников и создает удобные аналитические инструменты для журналистов и общественности. Кроме разработки новых электронных деклараций, команда проекта переводит в электронную форму бумажные декларации чиновников за предыдущие периоды, чтобы отслеживать их состояние в динамике.

На сегодня електронизировано и обработано 1330681 деклараций.
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Ну и кто обычно в шоколаде? Винницкие люби друзи?
Все тендеры повыигрывали?
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