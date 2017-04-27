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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:аэропорт (1221) Борисполь (467) Метрополитен (434) Мининфраструктуры (472) Омелян (249)

 "Это логично и своевременно": Омелян о возможном строительстве метро до Борисполя

метро разрисованный состав

Есть высокая вероятность реанимации в том или ином виде проекта воздушного экспресса до аэропорта "Борисполь".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABCnews, об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Вчера (во вторник, 25 апреля. - Ред.) в Белфасте на Routes Europe прошла встреча коммерческого директора Ryanair Дэвида О'Брайена с руководством международных аэропортов Борисполя и Львова. По всем вопросам было достигнуто взаимопонимание. Осталось несколько моментов, которые надо откорректировать в ближайшее время, но в целом вопросы решены", − сообщил Омелян.

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Выступая на II Украинском инфраструктурном форуме гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что считает необходимым соединить аэропорт со столицей рельсовым транспортом.

Омелян подтвердил высокую вероятность реанимации в том или ином виде проекта воздушного экспресса. "Я вчера разговаривал с Виталием Кличко и обсуждал вариант продолжения за частные средства линии метро от станции "Бориспольская" к Борисполю с ответвлением к аэропорту. Оптимальным считаю вариант легкого метро, которое бы выходило на поверхность там, где сейчас станция "Бориспольская". Это логично и своевременно. Все большие города, а уж тем более столицы, имеют связь аэропортов с центром города с помощью рельсового транспорта", − подчеркнул Омелян.

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По его мнению, эта трасса будет выгодна всем. Рядом со станциями легкого метро необходимо обустроить перехватывающие паркинги, где оставляли бы свои машины жители коттеджных поселков Бориспольского района. "Доехали от городков к паркингу, пересели на метро и добрались на работу без пробок и проблем. А из самого Борисполя - за полчаса на метро в центр столицы. Но главное преимущество - для авиапассажиров, потому что с приходом Rayanair ситуация станет алогичной. Билет в Европу от 20 евро, а доехать до Киева 10 евро", − резюмировал министр инфраструктуры.


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Там ляксеичь с вованом и виталиком не собираются ракеты в космос посылать
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я смотрю етот емеля омеля трепло как все с етого обкуренного фронта хронтовики то напоруки мартына вора то ему метро на борисполь прям каськив новый надо ему еще лыжного инструктора дровосека
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А еще скажу то , что поменьше бы наши депутаты с правительством всех поколений и созывов крали , то метро уже построили бы во всех областных центрах.А так он Кравчук дал старт казнокрадства в 1991 году кады хатынку в Швейцарии начал строить ( на 30 кимнат)
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ещё и весь Борисполь в метро полезет, вот это давка будет...
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А потом еще и цену за проезд поднимут, из-за того что туда строить метро начнут.
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Та конечно! ""Это логично и своевременно"....для распила и воровства это крайне своевременно!
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Лучше бы для киевлян что то сделал - Где метро на Троещину? Где метро на Виноградарь? Зато аж в Борисполь метро...
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На Троещине-Виноградаре киевляне живут. А ВСЕ улучшения в Киеве - ради иностранцев. Вот когда будут проводить Евровидение (чемпионат мира)на Виноградаре (Троещине)- туда метро построят, не сомневаюсь.
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Та надо, как во всех нормальных столицах - жд в аэропорт. Но депутаты ж на метро не ездят, зачем им метро в аэропорт? Даже на Жиляны метро нет. Чтоб сложнее было летать. И чтоб бизнес стоял на задрыпаных бусах к аэропорту. И чтоб иностранцы сразу на такси - и в готель. Чтоб не критиковали обворованный Киев.
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Логично - это метро на Троещину. Переселите этого мудака на Троещину и пусть он покатается оттуда на работу. Будет инетерсно узнать, как надолго его хватит.
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Омелян безжурний веселун, весь час літає десь у хмарах і постійно вигадує якісь чергові Васюки.
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Ех ємєля, у львівському метро бандерівці до сих пір схрони тримають, сходив би досіду в будуванні спочатку набрався.
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Злобная гопота, как всегда на этом форуме, смешивает с грязью всех и вся. Им не нравится, что за частные, не народные, деньги кто-то желает построить метро/электричку от Бориспольской до Борисполя. Я лично только "за". Но Омеляну (впрочем, как и многим другим высшим чиновникам) не верю, что он найдёт инвесторов. Наверное, бла-бла.
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До Броварів також потрібно провести - маршрутчики беруть по 12 гр . - ось мільярди !!!!
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дороги сперва сделайте суки, а уж после бабки не рельсах пилить будете....
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Да уж... Экономика - это не зыблемые законы. Проще - степ бай степ. Нельзя вот так сразу... Уже переходили от недоразвитого феодализма к развитому... Перешли, так, что пол планеты шатает. Есть базис, есть надстройки и прочие "туманные вещи... ". А в отношении Рио де Жанейро? Можно - По Ильфу и Петрову.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это логично и своевременно": Омелян о возможном строительстве метро до Борисполя
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