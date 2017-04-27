 "Это логично и своевременно": Омелян о возможном строительстве метро до Борисполя

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ABCnews, об этом рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян.
"Вчера (во вторник, 25 апреля. - Ред.) в Белфасте на Routes Europe прошла встреча коммерческого директора Ryanair Дэвида О'Брайена с руководством международных аэропортов Борисполя и Львова. По всем вопросам было достигнуто взаимопонимание. Осталось несколько моментов, которые надо откорректировать в ближайшее время, но в целом вопросы решены", − сообщил Омелян.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ryanair будет летать через "Борисполь", - Омелян
Выступая на II Украинском инфраструктурном форуме гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин сообщил, что считает необходимым соединить аэропорт со столицей рельсовым транспортом.
Омелян подтвердил высокую вероятность реанимации в том или ином виде проекта воздушного экспресса. "Я вчера разговаривал с Виталием Кличко и обсуждал вариант продолжения за частные средства линии метро от станции "Бориспольская" к Борисполю с ответвлением к аэропорту. Оптимальным считаю вариант легкого метро, которое бы выходило на поверхность там, где сейчас станция "Бориспольская". Это логично и своевременно. Все большие города, а уж тем более столицы, имеют связь аэропортов с центром города с помощью рельсового транспорта", − подчеркнул Омелян.
По его мнению, эта трасса будет выгодна всем. Рядом со станциями легкого метро необходимо обустроить перехватывающие паркинги, где оставляли бы свои машины жители коттеджных поселков Бориспольского района. "Доехали от городков к паркингу, пересели на метро и добрались на работу без пробок и проблем. А из самого Борисполя - за полчаса на метро в центр столицы. Но главное преимущество - для авиапассажиров, потому что с приходом Rayanair ситуация станет алогичной. Билет в Европу от 20 евро, а доехать до Киева 10 евро", − резюмировал министр инфраструктуры.
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