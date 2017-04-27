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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европарламент (1259) план (106) реформы (2576) поддержка (363)

 ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати

Европейский Союз должен поддержать Украину в проведении реформ и создать специальную программу или "план Маршалла".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил председатель делегации Европарламента комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати.

"Украина является решающим государством для нашей собственной стабильности и экономического развития. На кону не только судьба украинцев, но и интересы Европейского Союза. Учитывая стратегическую важность, мы должны поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях. Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или "план Маршалла", - сказал он.

Евродепутат уверен, что Украину, которая является непосредственным соседом ЕС, нельзя воспринимать как остальные государства: слишком важна Украина для безопасности всего континента.

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Ага ,ворьё находящееся у власти в Украине будет просто счастливо ,они разворуют всё ,какой бы им не дали план и сколько бы им не дали денег !!!
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пидораст, свали нах, иди фанеру на Рейхстаге меняй, все лезете к соседям что то менять, а у самих трусы дырявые.
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Не реагируй. Это касабский спамер. Просто спамь и все. С ботом не о чем разговаривать.
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Зато вилка подходит для оприходования курицы-мутанта
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Нихрена себе, сколько ж ты боярышника выпил-то, что тризуб читаешь? Ты завязывай с этим, это уже явно белая горячка
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*Мы их вылечим. Алкоголики-это наш профиль* ЦИТАТА из известного фильма

https://www.youtube.com/watch?v=SWq99lpjZCM-видео
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У тебя кацапа сплошные ништяки,раз ты оставил свою сраную орду,и подался в стояковую страну?Тебе там не в падлу сидеть в стране,которая ввела санкции,когда твои азиаты встают с кААлен?Обхохотаться!брякнул-что в лужу пёрднул
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шо развизжалса русишвайнен? В хлев вали, там те вЯликому блинчиков с лопаты дадут пожрать
ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати - Цензор.НЕТ 3493
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Весь план должен состоять в том, чтобы пригрозить нашему ворью у власти заморозить все (украденные у Украины и Украинцев деньги) их счета в западных банках до полного завершения реформ и выполнения задекларированных народу обещаний.
Все другие планы не дадут никакого результата!
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Минобороны США начало расследование в отношении бывшего помощника Трампа генерала Майкла Флинна.

ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати - Цензор.НЕТ 1676
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Админы , тут по ходу пьяный и тупой кацап заблудился.
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Он такой по жизни. Это же косоглазый чушкан мокшанский.
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Погиб боец...провалился в гиену огненную....
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А я ему чуток ранее ванговал, что и часа не продержится. Больно резвій был.
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Усі знають, що коли на стіні висить рушниця, то вона колись вистриле...
Доки існує тотальна присутність кацапського язіка, люди підсвідомо очикуватимуть
воссоєдінєніє з імперією.
А воссоєдінєніє - це знову "епоха пєрємєн"... То мало хто затіватиме великі справи в
Україні, будівницьтва, бізнеси, доки існує вірогідність нових "пєрємєн".
Тобто країна буде існувати в режимі очікування чогось і нічого не буде робитись.
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Вод незадача А в план маршала входит покупка костюмов для театра на лям гривен как в Херсоне если да то Порошенко молоток!
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да ну, только ЕС зависим от российских ресурсов и там умные люди сидят, а не мелкое ворье по разграблению своей страны, иначе бы сами бы украинские правители давно создали бы такой план, а не тупо грабили, надеясь удрать поскорее.
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Спецпредставитель президента РФ в Сирии осудил удар по складу в пригороде Дамаска


ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати - Цензор.НЕТ 8277 ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати - Цензор.НЕТ 2475

ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати - Цензор.НЕТ 2475

В интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что ракетный удар по военному складу рядом с аэропортом Дамаска, вероятно, нанесенный Израилем, заслуживает осуждения. По его словам, подобные действия обостряют ситуацию в Сирии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает воздерживаться от действий, которые ведут к повышению напряженности в Сирии. "Мы по-прежнему считаем, что все страны должны воздерживаться от каких-то действий, которые ведут к повышению напряженности в и без того неспокойном регионе, и выступаем за уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики и за то, чтобы Сирийская Арабская Республика была политически целостным, единым и суверенным государством", - заявил Песков. При этом он уклонился от ответа на прямой вопрос о том, информировал ли Израиль Россию о планируемых ударах, и сказал: "наши Генштабы находятся в процессе постоянного диалога".
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А зачем? Украина и так ихняя с потрохами. Какой смысл деньги тратить?
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Хм, а есть такой план, что заставит украинскую власть и олигархов не воровать в своей стране и жить честно, это что курсы какие-то по психологии по переформированию личности от денежной зависимости?
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Не в тему,просто картинка очень понравилась ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати - Цензор.НЕТ 3883
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План "Маршала" для Украины?! Дико,- страна себя не уважает. Походу Украина уже и не страна, так-то территория возможностей.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати
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