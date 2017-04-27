 ЕС должен создать "план Маршалла" для Украины, она очень важна для безопасности всего континента, - депутат Европарламента Росати

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил председатель делегации Европарламента комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати.
"Украина является решающим государством для нашей собственной стабильности и экономического развития. На кону не только судьба украинцев, но и интересы Европейского Союза. Учитывая стратегическую важность, мы должны поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях. Поэтому нам нужно создать для нее специальную программу или "план Маршалла", - сказал он.
Евродепутат уверен, что Украину, которая является непосредственным соседом ЕС, нельзя воспринимать как остальные государства: слишком важна Украина для безопасности всего континента.
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https://www.youtube.com/watch?v=SWq99lpjZCM-видео
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Все другие планы не дадут никакого результата!
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Доки існує тотальна присутність кацапського язіка, люди підсвідомо очикуватимуть
воссоєдінєніє з імперією.
А воссоєдінєніє - це знову "епоха пєрємєн"... То мало хто затіватиме великі справи в
Україні, будівницьтва, бізнеси, доки існує вірогідність нових "пєрємєн".
Тобто країна буде існувати в режимі очікування чогось і нічого не буде робитись.
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В интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что ракетный удар по военному складу рядом с аэропортом Дамаска, вероятно, нанесенный Израилем, заслуживает осуждения. По его словам, подобные действия обостряют ситуацию в Сирии.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва призывает воздерживаться от действий, которые ведут к повышению напряженности в Сирии. "Мы по-прежнему считаем, что все страны должны воздерживаться от каких-то действий, которые ведут к повышению напряженности в и без того неспокойном регионе, и выступаем за уважение суверенитета Сирийской Арабской Республики и за то, чтобы Сирийская Арабская Республика была политически целостным, единым и суверенным государством", - заявил Песков. При этом он уклонился от ответа на прямой вопрос о том, информировал ли Израиль Россию о планируемых ударах, и сказал: "наши Генштабы находятся в процессе постоянного диалога".
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Чурка азиатская.
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