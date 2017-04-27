 Институт нацпамяти приостанавливает выдачу разрешений на благоустройство польских памятников на территории Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Института разместил в Фейсбуке директор УИНП Владимир Вятрович.
"Институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечивания памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине", - написал он.
Также институт просит органы местного самоуправления прекратить рассмотрение любых обращений польских государственных институтов отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих. По информации института, демонтаж памятника воинам Украинской повстанческой армии около Перемышля 26 апреля является 15-м актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, начиная с 2014 года.
Вятрович заявляет, что все эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. "В то же время за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - отмечается в заявлении института.
Сообщается, что отсутствие надлежащей реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет институт приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Согласно заявлению, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 год остаются нелегальными. Институт нацпамяти готов к возобновлению сотрудничества с польскими партнерами сразу после открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти, имевшие место в течение 2014-2017 годов, привлечения к ответственности виновных лиц.
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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 27 апреля Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля.
По совершенному факту МИД Украины выступил с заявлением, где высказало возмущение демонтажем памятника.
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сюжета потерялась нить
когда успел ты из копытца
попить..
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Украинская народная сказка "Как жыди поссорили украинцев с поляками 1001 первый раз, на радость Московии"!!!
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когда начнут бить
в Польше на улицах
или когда Львов начнут отбирать
смотри что бы поздно не было
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по ходу там эту проблему видеть не хотят
так что дальше молчать еще 15 раз
или как когда будет пора на 101 раз
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Источник: http://censor.net.ua/n438110
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АвтоВАЗ. Чистый убыток.
2013: 7.9 млрд руб
2014: 25.1 млрд руб
2015: 73.9 млрд руб
2016: 44.8 млрд руб
1Q2017: 2.8 млрд руб
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Никогда нельзя проявлять слабость,иначе "добрые" соседушки растянут по частям...
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