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Все про:памятник (2093) Перемышль (22) Польша (3798) УИНП (11) вандализм (393) Вятрович (99)

 Институт нацпамяти приостанавливает выдачу разрешений на благоустройство польских памятников на территории Украины

Украинский институт национальной памяти инициирует приостановку предоставления разрешений на благоустройство польских мест памяти и на установку польских памятников на территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Института разместил в Фейсбуке директор УИНП Владимир Вятрович.

"Институт инициирует перед Государственной межведомственной комиссией по делам увековечивания памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановление предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство польских мест памяти в Украине", - написал он.

Также институт просит органы местного самоуправления прекратить рассмотрение любых обращений польских государственных институтов отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих. По информации института, демонтаж памятника воинам Украинской повстанческой армии около Перемышля 26 апреля является 15-м актом надругательства над местами памяти украинского народа в Польше, начиная с 2014 года.

Вятрович заявляет, что все эти случаи остаются без рассмотрения польскими правоохранительными органами. "В то же время за тот же период в Украине было совершено 4 акта надругательства над польскими местами памяти, и каждый раз украинская власть в кратчайшие сроки восстанавливала мемориальные объекты в их первоначальном виде, а по фактам вандализма возбуждались уголовные дела", - отмечается в заявлении института.

Сообщается, что отсутствие надлежащей реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет институт приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Согласно заявлению, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 год остаются нелегальными. Институт нацпамяти готов к возобновлению сотрудничества с польскими партнерами сразу после открытого и прозрачного расследования всех фактов уничтожения украинских мест памяти, имевшие место в течение 2014-2017 годов, привлечения к ответственности виновных лиц.

Читайте также - Киев отправил ноту в МИД Польши из-за сноса памятника воинам УПА под Перемышлем: это может повлечь реакцию по отношению к польским памятникам в Украине, - Дещица

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 27 апреля Польские националисты разобрали памятник воинам УПА недалеко от Перемышля.

По совершенному факту МИД Украины выступил с заявлением, где высказало возмущение демонтажем памятника.


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Я вже казав- пшекам імперські амбіції крутять в дупі незгірш як кацапам.
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Hазад листаю нашу сказку
сюжета потерялась нить
когда успел ты из копытца
попить..
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Молодци! Путину отличный подарок...
Украинская народная сказка "Как жыди поссорили украинцев с поляками 1001 первый раз, на радость Московии"!!!
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Правильно. Подарок, сделанный поляками- Качиньским и польским Сеймом.
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Ляхи - то гірше, аніж жиди! Ніколи вони українців за людей не вважали. Розуміють тільки мову кулака...
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Кацапы тебя за людыну вважалы! Сначала надо самим себя уважать начать, а не требовать невозможное от других!
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Конечно же нельзя!!! Но и соревноватся в том кто больший идиот тоже не стоит!
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а когда будет стоить
когда начнут бить
в Польше на улицах
или когда Львов начнут отбирать
смотри что бы поздно не было
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О таком нужно договариваться на политическом уровне, а не на базаре или кладбище дули друг-другу тыкать!!!!
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ты статью прочитал 15 случай
по ходу там эту проблему видеть не хотят
так что дальше молчать еще 15 раз
или как когда будет пора на 101 раз
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ага... ну давайте набирати швидкість, наздоганяти "бєзпрєдельщика" вову. давайте мірятися, хто крутійший гопник, так?
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А в Польше существует подобная украинской практика предоставления разрешений на проведение работ по поиску захоронений и благоустройство украинских мест памяти?

Источник: http://censor.net.ua/n438110
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лучше было бы просто поймать вандалов и наказать их. Наверняка, что там у них, что у нас действуют одни и те же.
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Еще нам с поляками "войны памятников" не хватает
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Надіюсь Путін нациків з києва викурить під три чорти.
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Вятрович на том институте нехилый сделал гешефт !
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А дружби никогда и не било
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На кремле сидят безмозглые мордвины. Тебя интересует реакция обезьян из-за поребрика?
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Меня интересуют исключительно добрые соседские отношения, рашка не в счет, естественно
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Мокшань.
АвтоВАЗ. Чистый убыток.
2013: 7.9 млрд руб
2014: 25.1 млрд руб
2015: 73.9 млрд руб
2016: 44.8 млрд руб
1Q2017: 2.8 млрд руб
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Абсолютно правильно и адекватно. Молодцы.
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Джон 123456 - политобозреватель начинающий прекращай тупить
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С тупыми вроди тебя по другому просто никак! Учи историю неадекват!
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Вот так...
Никогда нельзя проявлять слабость,иначе "добрые" соседушки растянут по частям...
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вятрович от восьмово марта отцепился так уже к памятникам пристает
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Тварь прекращай тупить- твои висери никому не нужни
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При всём уважении к Польше,но ..при..денные,есть при..нные!Так себя по лоховски дать кацапам себя подставить!!Это уже не присущий им гонор,а долбо..ство!!Жалко...но
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Мы такие лирики.. Как могут дружить народы, тут если один настоящий друг есть- уже счастье, остальные приятели, знакомые, соседи.. А дружить 42 миллионов с 38 миллионами- это поэзия. Есть партнёрство, выгода, общая история, не всегда розовая наконец. Заметили, дерутся чаще всего родственники или соседи, а тут ещё и козломордым неймётся говном брызнуть, чтоб их черти зашкварили! Хладнокровнее надо быть. И понять , что вонь эта - с мокшанские болот. Собраться на уровне культурных элит( в хорошем смысле), все четко обговорить, не рубить сгоряча. Мразей с дыркой в башке или купленных за сраную хуйловскую рублю хватает везде.
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