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 Политика Украины
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 В плену боевиков на Донбассе остаются 127 человек, - Ирина Геращенко

геращенко

В плену пророссийских боевиков на оккупированных территориях Добасса пребывают 127 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко написала на странице в Facebook.

В четверг она обсудила с послом Германии в Украине Эрнстом Райхелем политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе, работу ТКГ и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Рассказала послу о наших усилиях по освобождению заложников, которых сегодня на оккупированных территориях уже 127", - написала Геращенко.

Также она обратилась к Германии с просьбой усилить давление на Россию для освобождения заложников и решения гуманитарных проблем.

"Я прекрасно осознаю ту важную роль, которую играет Германия и лично канцлер Ангела Меркель для сохранения единства ЕС в вопросе санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений. Я знаю, сколько Германия и ее руководство прилагают усилий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, спровоцированного РФ. Но всегда, на всех встречах с немецкими чиновниками прошу усилить давление на РФ для освобождения заложников и решения гуманитарных проблем, подчеркиваю, что гуманитарный блок для нас на одной позиции со сферой безопасности по приоритетности", - написала она.

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Бля - это код твоего мозга.Видящий его во всем ))
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Він став моїм другом і тепер з спаму не вилізе.
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То, что много в плену у российских бандитов известно, но это отсутствие работы уполномоченного по обмену заложников - Медведчука.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ плену боевиков на Донбассе остаются 127 человек, - Ирина Геращенко
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