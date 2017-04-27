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 Политика Украины
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 Есть несколько вариантов выполнения требования МВФ по созданию Антикоррупционного суда, - Кононенко

Обязательства Украины об антикоррупционном суде не предусматривают создания отдельного учреждения, это может быть палата в рамках существующего суда.

Об этом сообщил народный депутат от БПП Игорь Кононенко в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Поступит законопроект, - будем рассматривать. Обязательства действительно есть, но, насколько мне известно, там есть несколько вариантов его выполнения. Скажем, это может быть отдельный антикоррупционный суд, это может быть антикоррупционная палата в рамках существующего суда. Есть еще другие варианты. Я думаю, этот законопроект будет давать правительство, - будем его рассматривать", - сказал Кононенко.

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Напомним, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, Верховная Рада Украины должна принять закон об Антикоррупционном суде в июне, а заработать суды должны до конца марта 2018 года.

Читайте: МВФ: НАБУ и САП работают эффективно, но нужны антикоррупционные суды



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У меня зато к тебе, кананенко, одно требование - сдохни падаль!!!!
Всего лишь одно!!!
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Ну пока воры типа Кононенко решают,каким должен быть суд,дела не будет ....
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Для чего правительство, ВР, Президент...если требует и решает МВФ?
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Кононенко может предложить только варианты как провалить создания судов
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Ну если за это дело возьмется серый кардинал Рошена Кононенко, то вам воли не видать.
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"Любий друг" президента из неприкасаемых, рассуждает о формировании антикоррупционных судов, вот циркачи
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Вы сами там живете, богатейшая страна на ресурсы, могли себе рай построить, но пока в раю живет только царь и боярины
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Ну если этим занимается Кононенко, можно быть спокойным!
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Пэцины главные коррупционеры точно создадут "антикоррупционный" суд...Полностью будет выдержан постулат "Вор кричит, держи вора".
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Страшно, больно и обидно понимать, что такие наглые, циничные, ограниченные и бесталанные "Кононенки" руководят страной... Нет слов...
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А какое отношение имеет коррупционер и кандидат на "посадку" Кононенко к судьям и судебной системе? Или он хочет остаться безнаказанным, белым и пушистым, расхищая гос. казну?
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В рамках существующего - ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ!!!

Так как такого замараного ПРОДАЖНОСТЬЮ суда еще поискать по всему миру надо
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Кононенко опекается созданием антикоррупционного суда - это типа лису назначили директором курятника.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть несколько вариантов выполнения требования МВФ по созданию Антикоррупционного суда, - Кононенко
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