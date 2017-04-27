 Есть несколько вариантов выполнения требования МВФ по созданию Антикоррупционного суда, - Кононенко

Об этом сообщил народный депутат от БПП Игорь Кононенко в эфире телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Поступит законопроект, - будем рассматривать. Обязательства действительно есть, но, насколько мне известно, там есть несколько вариантов его выполнения. Скажем, это может быть отдельный антикоррупционный суд, это может быть антикоррупционная палата в рамках существующего суда. Есть еще другие варианты. Я думаю, этот законопроект будет давать правительство, - будем его рассматривать", - сказал Кононенко.
Напомним, согласно меморандуму с Международным валютным фондом, Верховная Рада Украины должна принять закон об Антикоррупционном суде в июне, а заработать суды должны до конца марта 2018 года.
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Всего лишь одно!!!
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Так как такого замараного ПРОДАЖНОСТЬЮ суда еще поискать по всему миру надо
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