 Портнов со своими ручными адвокатами хочет слепить очередную псевдосенсацию, - Пашинский о дорожном инциденте

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Пашинский отметил: "Снова про злосчастный инцидент, случившийся 31 декабря прошлого года, когда на дороге за Киевом на меня с бранью и бутылкой в руке бросился нетрезвый мужчина. Результат известен.
После того, как нападавший нанес мне удар по голове, я был вынужден с целью защиты себя и своей жены применить оружие. Мужчина по фамилии Химикус сам признал, что употреблял алкоголь, что совершил нападение, наносил удар. И здесь, казалось бы, все ясно".
Нардеп продолжил: "Однако, напомню, уже 2 января у господина Химикуса появились адвокаты, послужной список которых ясно указал - в историю включились одиозные личности времен режима Януковича. Адвокат Паринова. Бывшая сотрудница Портнова. Собственно, именно Портнов у себя в фб сообщил, что Паринова будет работать с Химикусом. Четко просигналил, кто руководит процессом из Москвы, куда бывший заместитель руководителя администрации президента Януковича, наложив в штаны, убежал".
"А теперь расскажу, почему об этом напоминаю. Потому что Портнов вместе со своими ручными адвокатами придумал создать очередную псевдосенсацию. Суть ее вот в чем. Сегодня следователями было внесено сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту причинения телесный повреждений гражданину Химикусу. По состоянию на эту минуту начали появляться первые заказные интерпретации о том, что вроде бы это свидетельствует о "победе" против меня кампании Портнова. Вроде бы признание моей, Сергея Пашинского, вины", - подчеркнул он.
Пашинский заявил: "Друзья, не ведитесь на портновские инсинуации и сохраняйте здравый смысл. Хочу всем сообщить, что в соответствии со статьей 214 УПК Украины следователь или прокурор по заявлению адвокатов обязаны внести в ЕРДР сообщение о преступлении и начать расследование. То есть, это означает, если завтра худшие подонки, вроде Януковича, Азарова, Захарченко или Портнова обратятся с заявлением о преступлении против них, следователь или прокурор будет вынужден это сделать. Таково требование уголовно-процессуального кодекса Украины. На самом деле, кроме информационных манипуляций, негатива во внесении сведений в ЕРДР по заявлению стороны Химикуса нет".
"Убежден в том, что следствие должно изучить все обстоятельства и, в конце концов, установить законность и справедливость.В то же время, четко понимаю, что сделано это адвокатами Портнова не так для обеспечения объективного расследования, как для того, чтобы давить на общественное мнение и организовать волну заказных публикаций и сюжетов. А потому повторю, друзья, не дайте себя обмануть", - резюмировал нардеп.
Напомним, что вечером 31 декабря на дороге под Киевом возник инцидент между нардепом Пашинским и неизвестным гражданином, в результате которого Пашинский получил удар бутылкой по голове. После этого нардеп применил оружие и ранил нападавшего в ногу.
Вместе с тем, второй участник инцидента утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
В то же время в Нацполиции утверждают, что с места событий было изъято две гильзы.
Уголовные производства по инциденту расследует Генеральная прокуратура. В ведомстве сообщили, что нардеп Пашинский применил против Вячеслава Химикуса "Глок-19" с патронами 9 мм. В полиции заявили, что изъяли две гильзы.
"На оружие было разрешение, соответственно, его изъято, изъято само оружие и патроны, и изъято все, что имел народный депутат по этому оружия. Сейчас направлен запрос с целью официального подтверждения выдачи этого оружия в органы, которые выдавали и подтверждения разрешений, которые у него были", - заявил представитель прокуратуры.
13 января между Сергеем Пашинским и вторым участником инцидента состоялся перекрестный допрос, после чего бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов заявил о якобы доказательстве вины Пашинского. Нардеп в свою очередь опроверг эту информацию, назвав ее ложью.
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сюжета потерялась нить,
когда успел ты из копытца
попить?
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Ключевой момент в этом деле - кто является адвокатом Химикуса.
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Можу лише додати, що з вами пане депутат боряться з-за допомогою законів, які ви приймали... В тому числі з-за допомогою КПК України, щоч він і названий КПК портнова =)
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Пашинский, сколько там международных судов против государства Украина выиграл Портнов. семь или восемь??? И все санкции с него сняты.
Чего же тогда дорогостоящие наши прокуроры и адвокаты не смогли ему ничего противопоставить??
Теперь все ясно - Пашинский думал, все чики-пики, будет спущено на тормозах, быть Химикусу терпилой.
А тут ниоткуда ни возьмись - Портнов.
Много наложил в штанишки, лысый?
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Достаточно вслух произнести фамилию ...
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