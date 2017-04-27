 НАБУ иногда переходит грань тайны следствия, - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Рассказать больше, чем рассказывает НАБУ, у нас вряд ли получилось бы. На мой взгляд, иногда такое информирование даже переходит грань тайны следствия", - заявил он.
"Ведь бывает, что кто-то где-то услышал об обыске и уже на камеры рассказывает о том, что планирует по этому поводу делать. Так не должно быть. Если мы будем превращать следствие в сериал, то это уже не будет следствие, это будет какое-то шоу "за стеклом", - добавил Холодницкий.
Руководитель САП соглашается с тем, что общество нужно информировать о деятельности антикоррупционных органов, но рассказывать о результате, а не о процессе.
"Вот, например, мы расследуем дела по е-декларациям, и что? На мой взгляд, об этом следует рассказывать, когда хотя бы будут вынесены подозрения, а не сейчас", - убежден руководитель САП.
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Може це анти- антикорупційний прокурор?
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