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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1669) тайна (14) Холодницкий (302) САП (464)

 НАБУ иногда переходит грань тайны следствия, - Холодницкий

Национальное антикоррупционное бюро Украины иногда нарушает тайну следствия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом заявил Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Рассказать больше, чем рассказывает НАБУ, у нас вряд ли получилось бы. На мой взгляд, иногда такое информирование даже переходит грань тайны следствия", - заявил он.

"Ведь бывает, что кто-то где-то услышал об обыске и уже на камеры рассказывает о том, что планирует по этому поводу делать. Так не должно быть. Если мы будем превращать следствие в сериал, то это уже не будет следствие, это будет какое-то шоу "за стеклом", - добавил Холодницкий.

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Руководитель САП соглашается с тем, что общество нужно информировать о деятельности антикоррупционных органов, но рассказывать о результате, а не о процессе.

"Вот, например, мы расследуем дела по е-декларациям, и что? На мой взгляд, об этом следует рассказывать, когда хотя бы будут вынесены подозрения, а не сейчас", - убежден руководитель САП.

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обдрыстаные, лаптеногие, ватоголовые, вечнопьяные, смердящие, ленивые, .... кацапезды)))
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Ну да. Нахрена нации знать воров в лицо. А то путин нападет. Я нигде нихрена не перепутал в политике этой твари порошенко и его мартышке по кличке аваков
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Яка може бути таємниця слідства, якщо всю інформацію про розслідування і все, що відбувається в Бюро, знає Лещенко? Ситник не соромиться все розповідати другу.
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Що знають двоє, те знає і свиня. Німецька приказка, якщо не помиляюсь.
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Здається, антикорупційному прокурору сильніше не подобається НАБУ, ніж корупція в країні

Може це анти- антикорупційний прокурор?
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Набу ничего не переходит. ВР и КМ, и как без администрации президента. Понятно, президент не в курсе, пид...сты создали границы безопасности для себя. Для общественности одно .Хоть и напрягагают вас быдло, европейские организации и другое, и денег дают. Вы не сдаетесть))) Главное не пропустите наполненное корыто свиньи ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ иногда переходит грань тайны следствия, - Холодницкий
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