 Раненого на Луганщине бойца 24-ой мехбригады вертолетом эвакуировали в Днепр

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
35-летний боец нуждался в срочном диагностирования, поскольку получил ранение в голову. Его состояние могло мгновенно ухудшиться. Опасения медиков не оправдались - у военнослужащего поврежденное лицо и один глаз, однако травма головы не угрожает жизни.
"Черепно-лицевые хирурги планируют провести операцию для того, чтобы ранения лица были менее заметны. Операций, угрожающих жизни, нет. Все у него, слава Богу, идет нормально", - сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
Как стало известно, военный был ранен вблизи Новоалександровки, что на Луганщине. Рядом с ним разорвался снаряд калибра 120 мм.
"Думал, что это СПГ. Ребята позвонили и сказали, что 120-ка. Три метра от меня упала. Меня отбросило взрывной волной, и земля только на лицо пошла, а так осколков нет", - вспоминает боец.
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Автор снимков предположил, что автосалон не работает с 1990-х. При этом в 2000-х годах «АвтоВАЗ» еще экспортировал автомобили во Францию (по некоторым данным, поставки прекратились в 2008 году).
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