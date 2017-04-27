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 Раненого на Луганщине бойца 24-ой мехбригады вертолетом эвакуировали в Днепр

В ночь на четверг, 27 апреля, в Днепр военным вертолетом эвакуировали раненого бойца 24-й механизированной бригады. Его доставили в реанимацию больницы имени Мечникова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

35-летний боец ​​нуждался в срочном диагностирования, поскольку получил ранение в голову. Его состояние могло мгновенно ухудшиться. Опасения медиков не оправдались - у военнослужащего поврежденное лицо и один глаз, однако травма головы не угрожает жизни.

"Черепно-лицевые хирурги планируют провести операцию для того, чтобы ранения лица были менее заметны. Операций, угрожающих жизни, нет. Все у него, слава Богу, идет нормально", - сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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Как стало известно, военный был ранен вблизи Новоалександровки, что на Луганщине. Рядом с ним разорвался снаряд калибра 120 мм.

"Думал, что это СПГ. Ребята позвонили и сказали, что 120-ка. Три метра от меня упала. Меня отбросило взрывной волной, и земля только на лицо пошла, а так осколков нет", - вспоминает боец.

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Пользователь Facebook с ником Ilia Karasev‎ опубликовал снимки заброшенного автосалона Lada во Франции. Дилерский центр, расположенный в окрестностях города Макон, оставлен вместе с десятками автомобилей, включая «девятки» и более современные модели.
Раненого на Луганщине бойца 24-ой мехбригады вертолетом эвакуировали в Днепр - Цензор.НЕТ 6529

Автор снимков предположил, что автосалон не работает с 1990-х. При этом в 2000-х годах «АвтоВАЗ» еще экспортировал автомобили во Францию (по некоторым данным, поставки прекратились в 2008 году).
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С точки зрения банальной эродиции это облегчает боль бездействия предотвращения таких потерь.Кстати, твое замечание тоже к теме не относится.
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