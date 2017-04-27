 "Это приведет к обострению общественно-политической ситуации", - СБУ Одессы требует у горсовета отменить переименование улиц

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении в Фейсбуке УСБУ в Одесской области.
В сообщении отмечается: "Начальник Управления СБУ в Одесской области С. Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета в отношении изменений названий улиц и переулков".
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Всего несколько дней назад публика смогла полюбоваться на опухшую и пропитую звезду российского полу-шансона Лолиту Милявскую, которую развернули назад в Россию за «крымнаш».
Сотрясая пропитой харей она изрыгала вещи, которые окончательно зачислили ее в легион представительниц древнейшей профессии уже не только в смысле тела, но и в смысле мозгов.
И вот Сеть содрогнулась от очередного конотопского видео, где мэр города лично выкидывал приехавшую туда медведчуковскую шайку, снабженную странного вида охраной, в специфической форме и бронежилетах.
Хорошо, что мэр оказался положительно заряженным человеком и не стал выкидывать эту погань пинками, а ему не стали помогать местные жители, но тем не менее, шайка ретировалась.
Все это наводит на весьма тревожные размышления. На четвертом году войны, до сих пор возможны подобные вещи. То есть, отдельная прослойка нашего общества, состоящая из продажной сволочи, может свободно передвигаться по стране, сбиваться в стаи и вещать речи из кремлевских темников.
Охранные конторы берутся за их охрану и показывают, что иногда они лучше экипированы, чем наши бойцы на фронте. Мало того, эта охрана состоит из двухметровых детин, которые явно имеют неизлечимую болезнь, а потому - удачно избежали мобилизации.
Короче говоря, они имеют черный вход в военкомат. Все эти мероприятия обильно финансируются деньгами оккупанта, опосредованными местными медведчуками, и осваиваются ударными темпами.
Понятно, что никакие положительные подвижки в экономике, никакие безвизы с Европой и никакие победы на фронте не изменят их отношения к собственной Родине. Они желают втащить ее в качестве провинции в Россию, на которую они открыто работают.
Вот это оживление происходит не просто так. Они прекрасно видят, что Медведчук спокойно себя чувствует, хотя он уже наговорил себе на несколько пожизненных сроков. Открытые сепаратисты имеют свою фракцию в ВР, своих мэров городов, спокойно интегрируются в новую полицию и другие органы власти. Все это является командой «можно» и они начали вылазить из-под плинтусов.
Такого быть не должно. Мэр Конотопа оказался вменяемым человеком и лично погнал сволочь из города, а ведь мог бы поднять горожан хотя бы для того, чтобы в город больше не являлись «охранники», вооруженные дубинами и обвешанные брониками, наколенниками и прочим.
Там хватило бы получаса, чтобы охранники все поняли до конца жизни. То есть, в этот раз все закончилось без побоища и главное - без жертв. Но если эта дрянь будет активизироваться, а властные структуры будут пускать пузыри из соплей, то ситуация может резко измениться и тогда может произойти то, чего медведчуки всех мастей очень боялись сразу после Майдана. Поскольку мы идем в Европу, этого не должно произойти, а потому - должны работать превентивные меры.
Надо честно себе сказать, что некоторая часть населения будет работать на оккупанта просто потому, что поражена совком неизлечимо и окончательно. Тут не должно быть иллюзий, ибо эта категория людей не меняется даже выехав на жительство в Европу или Штаты.
Оно отравлено навсегда и только последующие поколения будут постепенно вымывать рабство из их генетики. Но это будет потом, а сейчас надо сделать так, чтобы эта публика не представляла опасности.
В этом смысле, все опять упирается в бездельников из ВР. Ведь формально, эта публика пользуется нашей бестолковой Конституцией и другими нормативно-правовыми актами. Конституция имеет прямой запрет на лишение гражданства даже за преступления против Украины.
Эту абсурдную норму следует менять самым коренным образом в самой Конституции и в соответствующих законах и кодексах, чтобы создать рабочий механизм оздоровления общества.
Эта тема назрела и перезрела, ибо просто представим, что завтра вернулся Крым и Лугандон с 3-4 миллионами упоротых ватников, которые имеют все конституционные права, включая право избирать и быть избранными. Где мы окажемся с евроинтеграцией, входом в НАТО и прочим?
А ведь Латыши или Эстонцы давно пользуются эффективным противоядием, переводя такую дрянь в разряд не граждан.
Все должно работать просто. Все эти Медведчуки, оппоблоки прочая падаль, как только вякнули что-то о любви к оккупанту, должны документироваться и через административную процедуру, лишаться гражданства Украины.
Если их действия содержат состав преступления, то они должны получать соответствующее уголовное наказание, но уже с обязательным лишением гражданства и немедленной депортацией в РФ, после отбытия наказания.
Это абсурд, когда откровенный враг Украины имеет такие же или даже большие права чем остальные украинцы, которые отстаивают и отстраивают свою страну. А потому, надо принимать неотложные меры и давить на своих депутатов в ВР.
Это надо делать потому, что другого рабочего механизма просто нет, а характер этой сволочи идентичен характеру РФ.
Любое бездействие они воспринимают как слабость и обязательно будут лезть вперед. Крым и Лугандон должен был это показать четко.
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Организовал и проплатил гибель пророссийских сепаратистов в Одессе советник российского фюрера фашиста ..уйла Сергей Глазьев.
А вот фрагмент телефонного разговора Глазьева с одесскими бандитами сепаратистами, зафиксированный спецслужбами Украины: Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсовета и горсовета. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, соберется облсовет и сразу обращаться к нашему президенту за помощью. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее..... Ну и почему так никто не ответил и бандитская одесская власть сепаратистов продолжает и дальше безнаказанно уничтожать Украину. А ведь лучше недопустить пресечь в зародыше эту террористическую заразу )(уйла, чем потом с ней боротся в кровавом АТО.
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Если останавливают кого то пьяным от него что вымагают не пить и протрезветь, или может штрафуют ?
Если кого то поймали на воровстве, с него всего лишь вымагают вернуть украденное, или может сажают ?
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Во время очередного вече на Думской площади против коррупции среди одесских чиновников и силовиков удалось пообщаться с советником председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили, паном Александром Боровиком.
Александр после ночного избиения «титушками» в балаклавах протестующих на Думской площади против нынешнего мэра Одессы имеющего паспорт Российской Федерации посетил СБУ и имел беседу с офицером.
На вопрос, что думают о Труханове, в этом учреждении силовик ответил:
«У нас накоплено столько компромата на этого чиновника, что мы могли арестовать его еще за год до выборов мэра Одессы. Мы могли арестовать его перед выборами, во время выборов и после выборов. Мы могли бы арестовать его и сегодня, но нет команды из Киева».
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УВАГА! На этой страничке оставили каловые выделения православные «ольгинские» тролли, с улицы Савушкина, № 55, которая находится в Банд-Петербурге.
«Повара путина» - деградирующие, а порой и просто невменяемые существа потому, что нормальный гражданин не будет выполнять столь мерзкую работу. Это заболевание вызвано хроническим психическим расстройством, слабоумием, постоянным недоеданием и недовыпиванием «Боярышника».
Для общения в сетях, в отличие от Эллочки-людоедки, им достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам. На любые возражения тролль отвечает российскими православными матами и фотографией «фака».
Круг интересов российских тролли обычно ограничен минетами, «пуканами» и расположением на человеческом теле анально-орально-генитальных органов, куда они отправляют своих оппонентов. «Рупоры» кремля» также большие специалисты в области содомии и зоофилии.
Вычислить их можно не только по запаху, но и по другим признакам. Поскольку многие тролли приехали в Питер из глухой тайги по «лимиту», то и погоняло у них звериное или птичье: «Волков», «Лосев», «Бобров» или «Соколов», «Коршунов», «Грачёв».
В их комментариях просматриваются признаки агрессии, кремлевской истерии и масса ошибок. Они даже «ИДЕОТ» не могут написать правильно, а в слове «ДАМБАС» делают сразу три ошибки. В воскресенье дети сатаны Церковь не посещают. Их тела будут топливом для ада. За каждый Ваш ответ троллю питерский бухгалтер начисляет ему 11 руб. 80 коп.
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Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!
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