 "Это приведет к обострению общественно-политической ситуации", - СБУ Одессы требует у горсовета отменить переименование улиц

Начальник Управления СБУ в Одесской области

С. Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета в отношении изменений названий улиц и переулков".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесский горсовет вернул старые названия улиц, переименованных при Саакашвили