 "Я не представляю соглашения с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда", - Холодницкий

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.
"Я не представляю соглашения (следствия. - Ред.) с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда (3 млрд грн - сумма ущерба, нанесенного государству в результате применения коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". - Ред.). Если заплатит - это будет смягчающее обстоятельство", - заявил он.
По словам Холодницкого, ценность любых показаний проявляется в том, насколько обоснованы доказательства.
"Сказать можно что угодно. Завтра кого-то поймают на каком-то преступлении, и этот человек будет рассказывать, что это президент дал указание, хотя на самом деле в глаза его не видел, а только по телевизору", - отметил руководитель САП.
"По поводу Онищенко - уже полгода только и разговоров о его "пленках", но их никто так и не слышал. Есть какие-то записи - с Довгим, с Мартыненко, а по сути? Недавно он много наговорил прокурору по скайпу. Но на все вопросы уклонялся от ответа. Например, когда его спрашиваешь, если вы платили за назначение того или иного лица на такую-то должность, то чем платили в гривне или валюте? Снимали денежные средства в банке? В каком именно? Куда именно заносили деньги, по какому адресу? В ответ - не знаю, не помню, не вспомню, давайте как-то потом, а сначала договоримся... В такие моменты понимаешь, что тебя пытаются обмануть. И последнее - это вестись на такие вещи", - сказал Холодницкий.
"Если есть доказательства - предоставь их. Передай через своих адвокатов, если боишься сам (а ты - боишься сам). Зато Онищенко предлагает: то в Лондоне хочу встретиться, то уже не хочу, то давайте уже в Испании встречаться... Но, погодите, САП - не сотрудники передачи "Галопом по Европам". Мы не будем бегать за ним, как Том за Джерри", - отметил Холодницкий.
"Пусть торгуется, с кем хочет. Но соглашение, по закону, заключается с прокурором. И "торговаться" с ним я не собираюсь, мы не на рынке. Он не продавец, а я не покупатель. Есть данные - давай, мы их проверим. Нет - так нет и разговора", - заявил руководитель САП.
По словам Холодницкого, по "делу Онищенко" был заключен ряд соглашений с фигурантами, которые не имели непосредственного отношения к хищению газа.
"Это были, например, люди, которые не знали, какую именно выполняют функцию, лица, которые предоставили свой паспорт, а на них фирмы зарегистрировали", - добавил он.
Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.
После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.
16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.
Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.
1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.
По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн. Источник: /n437785
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сидящий онищенко украине не нужен!
ніжно вернуть все что он украл!
а так он оттянет и через енсколько лет війдет а его будут ждать уже чистіе бабки
за которіе он отсидел
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Интересно дело, если завтра крупный оптовик-покупатель продукции с нашего производства перепродаст купленное на рынке дороже - это нам тоже коррупцию припишут? Ребята.....Онищенко конечно дерьмо ещё то, но вы-то хоть не позорьтесь, не путайте мягкое с тёплым. Возьмите только те эпизоды, где вы его реально зацепить можете. Иначе развалят дело в суде, а вам потом останется только снова с экранов плакать. Если конечно вы это не специально делаете.
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