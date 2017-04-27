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 Политика Украины
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Все про:Онищенко Александр (464) Холодницкий (302) САП (464)

 "Я не представляю соглашения с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда", - Холодницкий

Специализированная антикоррупционная прокуратура не собирается предлагать заключить соглашение со следствием народному депутату Александру Онищенко, подозреваемому в организации коррупционной схемы по продаже газа.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Я не представляю соглашения (следствия. - Ред.) с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда (3 млрд грн - сумма ущерба, нанесенного государству в результате применения коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". - Ред.). Если заплатит - это будет смягчающее обстоятельство", - заявил он.

По словам Холодницкого, ценность любых показаний проявляется в том, насколько обоснованы доказательства.

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"Сказать можно что угодно. Завтра кого-то поймают на каком-то преступлении, и этот человек будет рассказывать, что это президент дал указание, хотя на самом деле в глаза его не видел, а только по телевизору", - отметил руководитель САП.

"По поводу Онищенко - уже полгода только и разговоров о его "пленках", но их никто так и не слышал. Есть какие-то записи - с Довгим, с Мартыненко, а по сути? Недавно он много наговорил прокурору по скайпу. Но на все вопросы уклонялся от ответа. Например, когда его спрашиваешь, если вы платили за назначение того или иного лица на такую-то должность, то чем платили в гривне или валюте? Снимали денежные средства в банке? В каком именно? Куда именно заносили деньги, по какому адресу? В ответ - не знаю, не помню, не вспомню, давайте как-то потом, а сначала договоримся... В такие моменты понимаешь, что тебя пытаются обмануть. И последнее - это вестись на такие вещи", - сказал Холодницкий.

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"Если есть доказательства - предоставь их. Передай через своих адвокатов, если боишься сам (а ты - боишься сам). Зато Онищенко предлагает: то в Лондоне хочу встретиться, то уже не хочу, то давайте уже в Испании встречаться... Но, погодите, САП - не сотрудники передачи "Галопом по Европам". Мы не будем бегать за ним, как Том за Джерри", - отметил Холодницкий.

"Пусть торгуется, с кем хочет. Но соглашение, по закону, заключается с прокурором. И "торговаться" с ним я не собираюсь, мы не на рынке. Он не продавец, а я не покупатель. Есть данные - давай, мы их проверим. Нет - так нет и разговора", - заявил руководитель САП.

По словам Холодницкого, по "делу Онищенко" был заключен ряд соглашений с фигурантами, которые не имели непосредственного отношения к хищению газа.

"Это были, например, люди, которые не знали, какую именно выполняют функцию, лица, которые предоставили свой паспорт, а на них фирмы зарегистрировали", - добавил он.

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Напомним, 16 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыск в офисе народного депутата Александра Онищенко. В НАБУ отметили, что обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча". 15 июня в офисе Онищенко НАБУ провело повторный обыск.

После этого в Генеральную прокуратуру поступило представление НАБУ о снятии неприкосновенности с Онищенко. А директор НАБУ Артем Сытник и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявили о причастности нардепа к хищениям на сумму 1 млрд 600 тыс. гривен.

16 июня Генпрокурор Юрий Луценко подготовил в Раду представление о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. 5 июля Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Онищенко.

Сам подозреваемый недавно заявлял, что он занят Олимпиадой и не намерен реагировать на действия НАБУ. 29 июля Онищенко заявил, что находится в Великобритании и уже подал прошение о предоставлении ему политического убежища.

1 декабря 2016 года СБУ заявила, что подозревает беглого нардепа Онищенко в госизмене. По данным украинских спецслужб, "Онищенко получил паспорт гражданина РФ и в обмен согласился на сотрудничество с российскими властями для определенной дестабилизации ситуации в Украине". В этот же день Онищенко заявил, что передал компромат на президента Украины Петра Порошенко спецслужбам США.

По мнению главы НАБУ Артема Сытника, история с "пленками Онищенко" направлена на то, чтобы политизировать дело против нардепа по подозрению в причастности к "газовой схеме", нанесшей государству ущерб на 3 млрд грн. Источник: /n437785
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Холодницкий, не переймайся! Онищенко не заплатит не то что 3 миллиарда но даже жопки засушенного таракана в пользу Украины. Гроши- цэ святе...
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"Я не представляю соглашения с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда", -Холодницкий. Крреммень!
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Холодницкий молодец .Хорошо что именно он занимает эту должность . А сейчас главное создать антикорупционный независимый суд и сажать , сажать , сажать ублюдков грабивших Украинский Народ все 25 лет , начиная с Кравчука .
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Вангую , что Вадим напишет , что он реалист .
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Было бы кому писать. Но не последним же романтикам....
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Как бы там не было , но именно романтики (в разных смыслах) двигают обществом . И их не более 10% . Остальные 90% - спящая масса .
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сидящий онищенко украине не нужен!
ніжно вернуть все что он украл!
а так он оттянет и через енсколько лет війдет а его будут ждать уже чистіе бабки
за которіе он отсидел
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Та Онищенко пихуй твои фантазии. И экстрадицию вы хрен получите. Ибо бычек системный и много чего про барыг знает, чтоб его вести на заклание...
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Он заплатит, но не в государство, а кое-кому на офшорные счета и все может решиться, личное бабло у власти часто побеждает перед государственными интересами
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Возможно речь идет даже не о газе. А о том ,как анищенко подороже продать информацию про парашенко. И как потом выкрутиться от служб безопасности. Холодницкий что-то умалчивает.
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Смешались в кучу кони, люди..... (с)
Интересно дело, если завтра крупный оптовик-покупатель продукции с нашего производства перепродаст купленное на рынке дороже - это нам тоже коррупцию припишут? Ребята.....Онищенко конечно дерьмо ещё то, но вы-то хоть не позорьтесь, не путайте мягкое с тёплым. Возьмите только те эпизоды, где вы его реально зацепить можете. Иначе развалят дело в суде, а вам потом останется только снова с экранов плакать. Если конечно вы это не специально делаете.
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Ирада, не смешите мою фуражку. САП - это, контора, для отвода глаз. Я не знаю, где набрали этих идиотов. Нет смысла создавать новые органы, вычистите старые. Почистите судебную систему. Все.
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Мнение "розовощекого" ни кого не интересует. Как решит Дон Педро, так и будет. Это политика и мир миллиардеров. Боссы мирятся, ссорятся... Но в конечном итоге, в большинстве случаев, договариваются между собой. А розовощеких и красножопых используют по их прямому назначению. Это реалии....
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А я представляю соглашение с Онищенко. Все очень просто. Он возвращает деньги в бюджет, и дает компромат на дона Педро и Ко. Вот и вся сделка. НАБУ обеспечено работай на несколько лет вперед.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не представляю соглашения с Онищенко. Даже если он заплатит 3 миллиарда", - Холодницкий
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