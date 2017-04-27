Защита Насирова обжалует решения суда в ЕСПЧ....

Об этом сообщил после заседания Соломенского райсуда Киева адвокат чиновника Игорь Степанов.
"Мы готовим документы для подачи в ЕСПЧ. Максимальное количество нарушений, которое зашкаливает, будет отправлено туда, и ЕСПЧ даст оценку. Есть два ярких прецедента - это "дело Луценко против Украины" и "дело Тимошенко против Украины" в части задержания, которые были проиграны Украиной. Поэтому мы уверенно себя чувствуем и чем больше соберем процессуальных нарушений со стороны следствия и судов, тем более сильная будет у нас позиция в ЕСПЧ", - сообщил Игорь Степанов.
В свою очередь еще один адвокат главы ГФС Андрей Кузьменко добавил, что и сегодня, и вчера сторона защиты в полной мере доказала, что рисков, указанные в ходатайстве стороны обвинения их не существует.
"Но, к сожалению, суд принял такое решение. Мы с ним не согласны. Оно не подлежит процессуальному обжалованию, но тем не менее у нас еще есть европейский суд по правам человека, который, мы более чем уверены, даст соответствующую квалификацию подобным обстоятельствам. Мы также надеемся, что досудебное расследование закончится в эти два месяца, хотя неоднократно заявлялось, что к маю оно будет завершено. На протяжении всего этого времени мы (защита Насирова) не предпринимали никаких действий на затягивание процесса и не собираемся этого делать. Наоборот, мы заинтересованы, чтобы как можно быстрее передать дело в суд и доказать уже в судебном заседании", - заявил Кузьменко.
Напомним, сегодня Соломенский райсуд после многочасового рассмотрения продлил на два месяца меру пресечения Роману Насиров в виде содержания под стражей с альтернативой залога 100 млн грн.
В то же время на Насирова возложили обязанности носить электронный браслет, отдать документы, которые позволяют ему покидать страну, сообщать детективу, прокурору или суд об изменении своего места жительства, прибывать к детективу, прокурору или следственного судьи по первому требованию, а также воздерживаться от общения со свидетелями.
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Понеслась! Ухтышки... а запад наблюдает! Хотя тем, кто прикрывает пофиг, даже если от Украины, благодаря им - отвернутся.... со всеми вытекающими...
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