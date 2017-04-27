 Глава МИД Британии Джонсон: Нам будет трудно отказать США в просьбе ударить по Асаду

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си" британский министр иностранных дел Борис Джонсон.
Для принятия решения о совместной операции вооруженных сил Британии и США в Сирии британскому правительству не обязательно нужно будет заручиться поддержкой парламента, добавил министр.
По словам Джонсона, режим Асада "распоясался и убивает своих же сограждан оружием, запрещенным почти 100 лет назад".
В последние годы депутаты парламента голосовали по вопросу проведения военных операций. В 2013 году палата общин отклонила правительственную резолюцию о возможной военной интервенции в Сирию.
Но поскольку парламент будет распущен перед внеочередными всеобщими выборами, которые пройдут в июне, необходимость соблюдения этой процедуры ставится под сомнение, если американцы решат вновь ударить по позициям сирийских войск в течение ближайших шести недель.
"Я думаю, это будет очень сложно, если США выйдут с предложением предпринять какие-то действия в ответ на химическую атаку", - сказал Джонсон.
"Если они попросят нашей поддержки, с моей точки зрения - и я знаю, что это и точка зрения премьер-министра, - нам будет трудно сказать "нет", - заявил глава МИД.
На вопрос о необходимости консультаций с палатой общин перед любой военной операцией, Джонсон ответил: "Я думаю, нужно попробовать".
"Как именно это будет реализовано, это решать правительству и премьер-министру. Но если американцы снова решат действовать и попросят нас о помощи, - скажем, ракетным ударом с подводных лодок в Средиземном море, - как я уже сказал, нам будет очень трудно ответить "нет", - повторил министр.
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что по теме новости хотел-то сказать...?
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- Э слюшай ! ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО !
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