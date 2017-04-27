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Все про:Великобритания (1589) Сирия (2403) США (12449) Асад (204) Джонсон_Борис (53)

 Глава МИД Британии Джонсон: Нам будет трудно отказать США в просьбе ударить по Асаду

Великобритании будет очень трудно отказать Соединенным Штатам Америки, если они попросят военной поддержки в нанесении удара по сирийской правительственной армии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си" британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

Для принятия решения о совместной операции вооруженных сил Британии и США в Сирии британскому правительству не обязательно нужно будет заручиться поддержкой парламента, добавил министр.

По словам Джонсона, режим Асада "распоясался и убивает своих же сограждан оружием, запрещенным почти 100 лет назад".

В последние годы депутаты парламента голосовали по вопросу проведения военных операций. В 2013 году палата общин отклонила правительственную резолюцию о возможной военной интервенции в Сирию.

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Но поскольку парламент будет распущен перед внеочередными всеобщими выборами, которые пройдут в июне, необходимость соблюдения этой процедуры ставится под сомнение, если американцы решат вновь ударить по позициям сирийских войск в течение ближайших шести недель.

"Я думаю, это будет очень сложно, если США выйдут с предложением предпринять какие-то действия в ответ на химическую атаку", - сказал Джонсон.

"Если они попросят нашей поддержки, с моей точки зрения - и я знаю, что это и точка зрения премьер-министра, - нам будет трудно сказать "нет", - заявил глава МИД.
На вопрос о необходимости консультаций с палатой общин перед любой военной операцией, Джонсон ответил: "Я думаю, нужно попробовать".

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"Как именно это будет реализовано, это решать правительству и премьер-министру. Но если американцы снова решат действовать и попросят нас о помощи, - скажем, ракетным ударом с подводных лодок в Средиземном море, - как я уже сказал, нам будет очень трудно ответить "нет", - повторил министр.


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Навпаки, биття і є доказом любові Єдиний аргумент, зрозумілий кацапу...
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А кто ж этих тварей любит? Разве что родичи Ким Ир Сена...
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А ми можемо тільки з кулемета постріляти в сторону Сирії з катерів Рошен-Гюрза, бо в нас ракет немає. Країна яка як серійно як сосиски випускала ракети Сатана на 12тис.км, за три роки війни не зробила жодної ракети середньої дальності на 5000км!!!!!!!! В кого ще є якісь питання чи влада не працює на ворога?
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ты только можешь здесь капытами по клаве пост настучать...
что по теме новости хотел-то сказать...?
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- Гоги, навреное тяжело потерять жену ?
- Э слюшай ! ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО !

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Так , так , кто там грозился до Лондона за пару дней доползти и взять его ?
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Бритиша с Амерами ВСЕГДА вместе в военных мероприятиях !
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Нам (Украине) тоже будет трудно отказать США в просьбе е*бануть по России
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Глава МИД Британии Джонсон: Нам будет трудно отказать США в просьбе ударить по Асаду, но нам не трудно будет помочь США ударить по Путину....
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Это будет"Сквозняк в пустыне"выметающий кацапские нечистоты!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГлава МИД Британии Джонсон: Нам будет трудно отказать США в просьбе ударить по Асаду
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