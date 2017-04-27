 Враг применил минометы по нашим позициям под Водяным, Марьинкой, Авдеевкой и Мироновским. Один воин ранен, - пресс-центр штаба АТО

На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного.

Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и противотанковых гранатометов стрелял по защитникам Марьинки. Опорные пункты вблизи Красногоровки враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из стрелкового оружия бил по защитникам Гнутово. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции рядом Авдеевки.

По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Троицкого и Каменки стрелял из крупнокалиберных пулеметов.