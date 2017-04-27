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 Враг применил минометы по нашим позициям под Водяным, Марьинкой, Авдеевкой и Мироновским. Один воин ранен, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают провокационные обстрелы позиций Сил АТО. С начала суток враг 19 раз открывал огонь по опорным пунктам Вооруженных Сил Украины. Один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал позиции морских пехотинцев в районе Водяного.

Из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и противотанковых гранатометов стрелял по защитникам Марьинки. Опорные пункты вблизи Красногоровки враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупных калибров. Из стрелкового оружия бил по защитникам Гнутово. Вблизи Павлополя и Марьинки действовали вражеские снайперы.

На Донецком направлении из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал позиции рядом Авдеевки.

По опорным пунктам вблизи Мироновского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров. По защитникам Троицкого и Каменки стрелял из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении, подразделения российско-оккупационных войск из гранатометов различных систем били по опорных пунктах в районе Станицы Луганской и Сизого. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции рядом с Валуйским".

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"На Донбасі не заморожений конфлікт, а справжня війна! Просто мерзенні брехуни чогось називають її АТО!" - заявив барига.(с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг применил минометы по нашим позициям под Водяным, Марьинкой, Авдеевкой и Мироновским. Один воин ранен, - пресс-центр штаба АТО
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