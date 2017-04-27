 НАТО проводит в Эстонии крупнейшие учения по кибербезопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112.
Отмечается, что в учениях принимают участие около 800 участников из 25 стран. Среди участников есть эксперты по вопросам безопасности, которые защищают национальные IТ-системы, сотрудники политических и юридических советников союзников и партнеров НАТО.
Во время учений специалисты должны будут защищать свои услуги и сети военно-воздушной базы от вымышленной страны, от кибератак на беспилотные летательные аппараты, командные и контрольные системы военных и других объектов инфраструктуры. Будет смоделировано более 2,5 тыс. кибератак.
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