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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16945) экология (974) уборка (59) Порошенко Марина (28)

 Организаторы масштабной уборки Let's Do It, Ukraine! рассчитывают на помощь более миллиона людей

29 апреля в Киеве и по всей Украине вновь пройдет масштабная социально-экологическая акция Let's Do It, Ukraine!. Украинцы уже не первый год устраивают массовую уборку территории своей страны.

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы акции, центральной локацией уборки станет столичный Гидропарк.

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На глобальную уборку украинцы традиционно выйдут со своими перчатками и инвентарем.

В рамках Let's Do It, Ukraine!, после глобальной уборки Гидропарка, пройдет всеукраинский экологический фестиваль "ЧистоFest", открытие которого состоится в 12:00. Гостей мероприятия ожидают выступления украинских музыкантов, тематические мастер-классы, выставка технологий "зеленой" энергетики, ярмарка продукции, изготовленной из вторсырья и многое другое. Кроме того, в рамках мероприятия при поддержке Министерства образования и науки Украины состоится всеукраинский конкурс стенгазет, созданных школьниками - "Экология начинается с меня!".

Также организаторы всеукраинского экологического фестиваля "ЧистоFest" 29 апреля приглашают всех желающих посетить вечеринку After Party "ЧистоFest" в Sfera Beach Club, которая начнется в 15:00.

Проект проходит под патронатом Супруги Президента Украины Марины Порошенко совместно с Минрегионразвития, Минмолдьспорта, Минэкологии, Минсоцполитики, Украинским государственным центром внешкольного образования, КГГА, а также Программой Волонтеров ООН в Украине и молодежными организациями.

Организаторы масштабной уборки Lets Do It, Ukraine! рассчитывают на помощь более миллиона людей 01

"С каждым годом Let's Do It, Ukraine! расширяет свои границы и ставит амбициозные цели. В этом году мы планируем сделать чистыми более 5000 локаций по всей Украине! Это почти один украинский город без мусора. А рассчитываем мы на помощь более миллиона людей. Это примерно население одного города Украины! Меня радует, что с каждым годом эко-ответственных украинцев становится все больше и больше, а мусора в нашей стране все меньше. 29 апреля давай сделаем это вместе, Украина!", - призвала к участию в акции президент Let's Do It, Ukraine! Юлия Мархель.

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В этом году в рамках Let's Do It, Ukraine! планируется проведение уборки с раздельной сортировкой отходов и сдачей в ближайший соответствующий пункт приема вторсырья. Работу активистам облегчит мобильное приложение Lets do it Ukraine, которое каждый может загрузить с сайта http://LDU.com.ua и установить на свой гаджет.

Уборка начнется в 10:00 29 апреля.


Присоединиться:


http://LDU.com.ua


https://vk.com/ldueco


https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco.
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И ко мне подтянись.
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Треба почати з того що в Україні немає переробки сміття і все сміття з вулиць просто складується в велику гору як у Львові, Одесі, Дніпрі, Києві, Харкові, Запоріжжі та в будь якому іншому місці. Прибираючи в одному місці ми просто переносимо срач в інше місце. Починати потрібно з акції по сортуванню сміття, щоб полегшити його переробку.
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Ну так в Германии на каждый мусор свой контейнер стоит. Бумага,пластмасс,пищевые отходы. И придумывать ничего не надо.Копируй тупо и не ошибешься. Точно так же и законы. Понимешь..Влада - не та.
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Ищут дураков как и коммунисты.Это же долбанный суботник ! А кроме информации о шизанутой патронатши,покормить хотя бы людей,никак ? А ? Или быдло обойдется ?
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на хэр он здесь..? гейский торс с головой сифилитика..
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Быдло точно не пойдёт на эту акцию.
Проверено годами.
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Ты не поняла,что я тебя послал ? Отвечу последний раз. БЫДЛО - сейчас в Донецке суботники метет. Сгоняют бюджетников.Как рабов.
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А как борьба за декомунизацию? То есть кто то выделенные деньги на благоустройство благоустроил и тысячи народа отрабатывают повинность.
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Совершенно верно ! Лохи, кто придет.
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Отже, всі Хто ще не встиг приєднатися до нашої еко-толоки мають можливість ...

29 апреля в Киеве и по всей Украине вновь пройдет масштабная социально-экологическая акцияИсточник: http://censor.net.ua/n438094
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Нравятся мне эти акции. После них город хоть на какое-то время становится чистым.
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Та не отрабатывай. Сиди себе в дерьме. Только молча.
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Убирать нужно тот воровской режим ,который довёл Украину до нынешнего состояния и в этой уборке действительно должны принять участие миллионы людей !!!!
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Хорошая инициатива. Жаль работаю, а то присоединился бы. Люди, не бросайте окурки под ноги и не оставляйте горы мусора в лесах и на берегах, прошу по хорошому, а то скоро буду метелить.)))
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петька обгортками від рашена засирає країну, а марина прибирає... :D
взагалі то подібні речі проводяться перед Великоднем, а не перед комуняцькими святами
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Жопа не отвалится! Насадила кучу цветов, саженцев деревьев во дворе, даже прудик маленький- все коты,голуби, даже воробьи там пьют. Очень красиво, уютно. На берег Днепра погулять с собанькой без пакета для мусора не выхожу, убираю, это же под домом, мне на это из окон смотреть! А я себя не на мусорке нашла, хочу, чтоб вокруг было все чисто и красиво. А вы брюзжите дальше, пишите петиции пите, жизни не хватит...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиОрганизаторы масштабной уборки Let's Do It, Ukraine! рассчитывают на помощь более миллиона людей
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