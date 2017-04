 Организаторы масштабной уборки Let's Do It, Ukraine! рассчитывают на помощь более миллиона людей

Как сообщили Цензор.НЕТ организаторы акции, центральной локацией уборки станет столичный Гидропарк.На глобальную уборку украинцы традиционно выйдут со своими перчатками и инвентарем.В рамках Let's Do It, Ukraine!, после глобальной уборки Гидропарка, пройдет всеукраинский экологический фестиваль "ЧистоFest", открытие которого состоится в 12:00. Гостей мероприятия ожидают выступления украинских музыкантов, тематические мастер-классы, выставка технологий "зеленой" энергетики, ярмарка продукции, изготовленной из вторсырья и многое другое. Кроме того, в рамках мероприятия при поддержке Министерства образования и науки Украины состоится всеукраинский конкурс стенгазет, созданных школьниками - "Экология начинается с меня!".Также организаторы всеукраинского экологического фестиваля "ЧистоFest" 29 апреля приглашают всех желающих посетить вечеринку After Party "ЧистоFest" в Sfera Beach Club, которая начнется в 15:00.Проект проходит под патронатом Супруги Президента Украины Марины Порошенко совместно с Минрегионразвития, Минмолдьспорта, Минэкологии, Минсоцполитики, Украинским государственным центром внешкольного образования, КГГА, а также Программой Волонтеров ООН в Украине и молодежными организациями."С каждым годом Let's Do It, Ukraine! расширяет свои границы и ставит амбициозные цели. В этом году мы планируем сделать чистыми более 5000 локаций по всей Украине! Это почти один украинский город без мусора. А рассчитываем мы на помощь более миллиона людей. Это примерно население одного города Украины! Меня радует, что с каждым годом эко-ответственных украинцев становится все больше и больше, а мусора в нашей стране все меньше. 29 апреля давай сделаем это вместе, Украина!", - призвала к участию в акции президент Let's Do It, Ukraine! Юлия Мархель.В этом году в рамках Let's Do It, Ukraine! планируется проведение уборки с раздельной сортировкой отходов и сдачей в ближайший соответствующий пункт приема вторсырья. Работу активистам облегчит мобильное приложение Lets do it Ukraine, которое каждый может загрузить с сайта http://LDU.com.ua и установить на свой гаджет.