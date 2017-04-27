Миссия ОБСЕ зафиксировала 365 взрывов на Донбассе 26 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Отмечается, что после инцидента, связанного с подрывом патруля миссии ОБСЕ на мине в Луганской области, мониторинг миссией осуществляется с некоторыми ограничениями.
Так, миссия зафиксировала увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, - 240 взрывов. В Луганской области миссией зафиксировано 125 взрывов.
Миссия продолжила следить за районами разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.
ОБСЕ также зафиксировала наличие тяжелого вооружения в запрещенных для него районах, на неконтролируемых правительством территориях.
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Это называется "режим прекращения огня", чтобы вы все знали.
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