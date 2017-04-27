EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  107  2
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4011) ОБСЕ (2514) обстрел (6096) Донбасс (14331) Антитеррористическая операция (16557)

 Миссия ОБСЕ зафиксировала 365 взрывов на Донбассе 26 апреля

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 365 взрывов в зоне проведения АТО 26 апреля.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

Отмечается, что после инцидента, связанного с подрывом патруля миссии ОБСЕ на мине в Луганской области, мониторинг миссией осуществляется с некоторыми ограничениями.

Так, миссия зафиксировала увеличение числа нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, - 240 взрывов. В Луганской области миссией зафиксировано 125 взрывов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Погибший на Луганщине наблюдатель ОБСЕ - американец Джозеф Стоун из Аризоны

Миссия продолжила следить за районами разведения сил и средств в Станице Луганской, Золотом и Петровском, свобода передвижения миссии была ограничена на всех 3 участках.

ОБСЕ также зафиксировала наличие тяжелого вооружения в запрещенных для него районах, на неконтролируемых правительством территориях.

Читайте: Беспилотник ОБСЕ зафиксировал вблизи Тернового на Луганщине 77 танков и 13 ББМ
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Миссия ОБСЕ зафиксировала 365 взрывов на Донбассе 26 апреля.
Это называется "режим прекращения огня", чтобы вы все знали.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМиссия ОБСЕ зафиксировала 365 взрывов на Донбассе 26 апреля
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти