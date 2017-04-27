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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14099) Янукович (32398) Ткачук Александр (50)

 СБУ: Раскрыта схема финансирования "ДНР", к которой причастен соратник Азарова экс-налоговик Шейбут

Служба безопасности Украины разоблачила схему финансирования террористической группировки "ДНР", к которой причастен высокопоставленный чиновник времен беглого президента Януковича Виктор Шейбут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сегодня на брифинге сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук.

"Раскрыта и ликвидирована еще одна схема финансирования террористической организации "ДНР". В рамках следственных действий установлено, что к каналу финансирования террористической организации причастен бывший чиновник времен Януковича, который занимал одну из руководящих должностей в налоговой службе и был близок к бывшему премьер-министру Николаю Азарову. Это Виктор Шейбут (бывший первый заместитель главы Государственной налоговой службы. - Ред.). Также установлено, что к этой схеме причастна его дочь Екатерина Шейбут", - сказал он.

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По словам Ткачука, установлено, что Екатерина Шейбут в 2015 году незаконно, при помощи боевиков, завладела ликеро-водочным комбинатом на территории, неподконтрольной украинской власти.

Компания была зарегистрирована под названием "Катя+", она платит налоги на неподконтрольной территории и предоставляет финансовую помощь так называемому фонду Захарченко.

Также часть средств перевозилась на территорию, подконтрольную украинской власти, чтобы приобретать тут недвижимость, драгоценные металлы и так далее.

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СБУ провела обыски в помещениях и банковских ячейках, которые принадлежат семье Шейбут.

"Следственные действия продолжаются. На этот момент выявлено налички примерно на 1 млн долларов США, 130 тысяч евро, а также до килограмма золотых слитков", - добавил он.

Ткачук уточнил, что производство ведется по части 2 статьи 110 (финансирование с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата власти или изменения территориальных границ государства) УК. Статья предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы.
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Да ? А за уголёк по Роттердам плюс туда кто платил финансируя оккупантов ??????????
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Хреновое сбу.За три года никого не выловило. А бабла украинского срубила будь здоров.
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Так будет с каждой сучьей сволотой
Наш хлопец мэр Конотопа разогнал шабаш мертветчуковских сепаров:
Мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!
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Смешно,что "копают" только под бывших...если бы СБУ "не стеснялась",то таковых можно было бы веротнее всего найти и в ВР и в олигархическом бизнесе.И опять таки не минуть,что "Рошеновские" налоги в РФ идут тоже на оборонку Вс РФ.и,стало быть,на поддержку боевиков в Луганде.
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Ничего удивительного. Коля-НДС (налог для своих) выкормил достойную свору бандюков и казнокрадов, вот они и стараются все вернуть "взад".
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А кто финансирует Цензор нет?Кремль или ФСБ?СБУ: Раскрыта схема финансирования "ДНР", к которой причастен соратник Азарова экс-налоговик Шейбут - Цензор.НЕТ 3114
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Почему бл ..дь на Цензоре реклама сайтов кидал и гундяевских церковных кидал?
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СБУ: Раскрыта схема финансирования "ДНР", к которой причастен соратник Азарова экс-налоговик Шейбут.
А когда будет раскрыта схема финансирования "ДНР" ныне действующим президентом и всей его шайкой?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ: Раскрыта схема финансирования "ДНР", к которой причастен соратник Азарова экс-налоговик Шейбут
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