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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (366) декларация (951) имущество (248) судебная реформа (549) судья (1812) Козьяков (24) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (71) Совет доброчестности (4)

 Несоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности касается имущественных вопросов, - Козьяков

Несоответствие кандидатов в судьи нового Верховного Суда критериям добропорядочности чаще всего касается имущественных вопросов.

Об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Критерий добропорядочности - он главный. Есть очень серьезные вопросы, на которые некоторые кандидаты в ходе собеседования не смогли ответить, в частности, относительно имущественных аспектов своей жизни. Было несоответствие того, что написано в бумажной декларации и в электронной декларации. Иногда обнаруживались некоторые вещи, которых нет ни там, ни там", - сказал он, комментируя решение коллегии ВККСУ по 12 кандидатам, по которым коллегия согласилась с негативным заключением Общественного совета добропорядочности (ОСД).

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В качестве примера Козьяков привел одного из кандидатов, у которого, по мнению ОСД, был ряд проблем относительно имущества и этических проблем.

"По их мнению, кандидат предоставил недостоверную информацию в декларации добропорядочности, не указав там одну важную вещь. Комиссия изучила дополнительно этот момент, пришла к выводу, что действительно так, и остановила этого кандидата", - сказал он.

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Напоминаем, 21 апреля ВККСУ начала собеседование с кандидатами на должности судей нового Верховного Суда Украины. К собеседованию допущены кандидаты, которые получили минимально допустимый бал во время первого этапа квалификационного оценивания.

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Судьи то добропорядочные, но хорошо жить любят...
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Комиссия изучила дополнительно этот момент, пришла к выводу, что действительно так, и остановила этого кандидата"

а дальше? явно коррупция.. где передача дел в САП
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Если всех судей проверить по критериям добропорядочности, касаясь имущественных вопросов, то 99% не подойдут под критерий. Видно эти совсем зажрались.
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Несоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности касается имущественных вопросов, - КозьяковШо вы грыте? Дык это основной показатель! Придётся вам брать индивидуумов сразу после института... иначе никак.... год, два и вы к ним через забор не сможете перелезть, шибко высокий будет.
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не верю Козявкину... столько судейской мрази спокойно порешали свои вопросы в ВККСУ за три года, что это очкастый хрен стал не меряно богат... Куда смотрит "розовощекий любимец" Ляшка Холодницкий и сытый Сытник?!
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Иногда бодро говорят: "Уладили 99% всех вопросов!" Осталась мелочь ... договориться как будем делить деньги...
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ПО ПРОСТУ ГОВОРЯ СБРЕХАЛИ. ДА И СРАЗУ НА ЛИМОН ЗЕЛЕНИ. И КАКОЙ БУДЕТ ЧЕЛОВЕК ПЕКТИСЬ О ВЕРХОВЕНСТВЕ ПРАВА?- БРЕХУН..
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Несоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности касается имущественных вопросов, - Козьяков.
Другими словами, все - воры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНесоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности касается имущественных вопросов, - Козьяков
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