Несоответствие кандидатов в новый Верховный Суд критериям добропорядочности касается имущественных вопросов, - Козьяков.

Об этом сообщил глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) Сергей Козьяков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Критерий добропорядочности - он главный. Есть очень серьезные вопросы, на которые некоторые кандидаты в ходе собеседования не смогли ответить, в частности, относительно имущественных аспектов своей жизни. Было несоответствие того, что написано в бумажной декларации и в электронной декларации. Иногда обнаруживались некоторые вещи, которых нет ни там, ни там", - сказал он, комментируя решение коллегии ВККСУ по 12 кандидатам, по которым коллегия согласилась с негативным заключением Общественного совета добропорядочности (ОСД).
В качестве примера Козьяков привел одного из кандидатов, у которого, по мнению ОСД, был ряд проблем относительно имущества и этических проблем.
"По их мнению, кандидат предоставил недостоверную информацию в декларации добропорядочности, не указав там одну важную вещь. Комиссия изучила дополнительно этот момент, пришла к выводу, что действительно так, и остановила этого кандидата", - сказал он.
Напоминаем, 21 апреля ВККСУ начала собеседование с кандидатами на должности судей нового Верховного Суда Украины. К собеседованию допущены кандидаты, которые получили минимально допустимый бал во время первого этапа квалификационного оценивания.
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а дальше? явно коррупция.. где передача дел в САП
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Другими словами, все - воры.
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