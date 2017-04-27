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 Киевские новости
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Все про:Киев (16945) налоги (2469) налоговая милиция (1298) ГФС (2766)

 Киевские налоговики добились возмещения в бюджет почти 15 миллионов гривен нанесенного ущерба

В Киеве сотрудники налоговой милиции разоблачили руководителя компании, который уклонился от уплаты почти 15 миллионов гривен налогов, и добились возмещения в бюджет указанной суммы нанесенного ущерба.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что коммерческий директор компании, используя реквизиты фиктивного предприятия, создал видимость проведения финансово-хозяйственных операций, по результатам которых был искусственно сформирован налоговый кредит по НДС. Такие действия привели к непоступлению в бюджет налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Указанному должностному лицу компании было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212.

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В результате принятых сотрудниками налоговой милиции мер в настоящее время в бюджет полностью возмещена сумма нанесенного ущерба, а уголовное производство направлено в суд для освобождения подозреваемого от уголовной ответственности согласно ч.4 ст.212 УК Украины.
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Киевские налоговики добились возмещения в бюджет почти 15 миллионов гривен нанесенного ущерба..............

Бюджетные комиссии ВР незамедлительно приступили к распределению поступивших денег. Подняв бокалы, в ближайшем ресторане, за здоровье налоговиков.
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Налоговики добились в бюджет,
который или будет разворован или пойдет на миллионные зарплаты главам государственных компаний, которые будут делиться "доходами" с первыми лицами государства...
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офшоры вальцмана трясите, там миллиарды, спрятанные от уплаты налогов..
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Еще до бюджета они расползлись по карманам защитников. Шустрые, как сперматозоиды. И миллионы и зашитники
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевские налоговики добились возмещения в бюджет почти 15 миллионов гривен нанесенного ущерба
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