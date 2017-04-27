 Глава МИД Литвы Линкявичюс: Мы в Европе смотрим на ситуацию в Украине, как на футбольный матч

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое мнение Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил сегодня в Брюсселе на конференции, посвященной началу Украинского форума в Европейском политическом центре.
"Время не на стороне Украины. Те, кто хочет углубить этот кризис и заморозить еще дальше этот замороженный конфликт, могут просто ждать и смотреть, ничего не делая, как развивается ситуация. А она развивается непросто", - констатировал глава литовского МИДа.
Вместе с тем Линкявичюс отметил, что "за последние три года было сделано больше, чем за предыдущие двадцать".
"Это очевидно. И мы этого не можем игнорировать, а мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" - спросил министр.
По убеждению Линкявичюса, "успех Украины является нашим успехом, успехом наших ценностей, а провал будет провалом всех нас".
"Я не говорю, что украинцы идеальные и все делают образцово. Нет, это не так, но мы говорим о себе - делаем ли мы все правильно? Ведь ситуация не улучшается", - подчеркнул он.
Глава литовского МИДа объяснил, что ЕС также может влиять на ситуацию в Украине. "Мы, европейцы, не аннексировали Крым и не ведем агрессию на востоке Украины, мы не можем винить себя за это, но, когда мы говорим о возможности влияния, возможности изменить ситуацию, - здесь мы должны реально разделить ответственность. Мы не виноваты, но ответственны. Разные слова, но почти одинаковое значение", - подчеркнул Линкявичюс.
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"Это очевидно. И мы этого не можем игнорировать, а мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" - спросил министр. Источник:http://censor.net.ua/n438086
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Линкявичюс сказала это в укор ЭС, именно в упрек:
- Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" - спросил министр.
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правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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Уже не говоря что ни реформ нормальных ни жизней людских не вернуть...
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Порошенко звільнив посла, який роздратував Путіна - http://informator.news/poroshenko-zvilnyv-posla-yakyj-rozdratuvav-putina/ …
Порошенко звільнив посла, який роздратував Путіна
26/04/2017 - 23:51
Президент України Петро Порошенко звільнив Миколу Дорошенка з посади посла в Киргизькій Республіці.
Про це свідчить указ №117/2017 від 26 квітня.
«Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці», - йдеться в указі.
Український дипломат Микола Дорошенко став відомим широкому загалу після 17 вересня 2016 року. Під час засідання глав країн СНД у Киргизстані, в присутності президента Росії Володимира Путіна посол публічно виступив проти передачі Росії головування в цій організації. Дорошенко змусив президента країни-агресора вступити у дискусію та захищатися.
Нагадаємо, Порошенко призначив Миколу Дорошенка на відповідну посаду 2 червня 2015 року, а до цього політик обіймав посаду директора першого територіального департаменту МЗС.
Раніше посол України Микола Дорошенко висловив Киргизстану протест через візит його депутатів до окупованого Криму.
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каких-то реформах в пользу общества, проводимых жуликами смешно и грустно... Анализировать
«предложения» жуликов и лжецов - потеря времени…
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Он УПРЕКАЕТ европейских политиков за то, что Европа смотрит на Украину, как на футбол!!!
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