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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Литва (1126) Линкявичюс (89)

 Глава МИД Литвы Линкявичюс: Мы в Европе смотрим на ситуацию в Украине, как на футбольный матч

За последние три года в плане реформ в Украине было сделано больше, чем за предыдущие двадцать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, такое мнение Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил сегодня в Брюсселе на конференции, посвященной началу Украинского форума в Европейском политическом центре.

"Время не на стороне Украины. Те, кто хочет углубить этот кризис и заморозить еще дальше этот замороженный конфликт, могут просто ждать и смотреть, ничего не делая, как развивается ситуация. А она развивается непросто", - констатировал глава литовского МИДа.

Вместе с тем Линкявичюс отметил, что "за последние три года было сделано больше, чем за предыдущие двадцать".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линкявичюс о делах Насирова и Мартыненко: "Все следят будут ли они продвигаться или нет. Это является определенным индикатором"

"Это очевидно. И мы этого не можем игнорировать, а мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" - спросил министр.

По убеждению Линкявичюса, "успех Украины является нашим успехом, успехом наших ценностей, а провал будет провалом всех нас".

"Я не говорю, что украинцы идеальные и все делают образцово. Нет, это не так, но мы говорим о себе - делаем ли мы все правильно? Ведь ситуация не улучшается", - подчеркнул он.

Глава литовского МИДа объяснил, что ЕС также может влиять на ситуацию в Украине. "Мы, европейцы, не аннексировали Крым и не ведем агрессию на востоке Украины, мы не можем винить себя за это, но, когда мы говорим о возможности влияния, возможности изменить ситуацию, - здесь мы должны реально разделить ответственность. Мы не виноваты, но ответственны. Разные слова, но почти одинаковое значение", - подчеркнул Линкявичюс.


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В наступному таймі путін посуне двохмільйонною армією на Литву та Польщу, бо його наступ на Україну не призводить до бажаного братання з США та ЄС і ми теж будемо дивитись на це як на футбол. Лукашенко запевнив порошенка що Білорусь не буде нападати на Україну, а куди ж тоді посуне вся ця спільна російсько-білоруска військова машина? Тоді лишається тільки Литва та Польща.
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Тоді прийдеться йти їх захищати, танковими колонами прямо через Білорусь.
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Коррупция непобедима! Везде в мире, счёт разный! Но нас, мля в сухую... десятилетиями...
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Может попробовать читать дальше заголовка?

"Это очевидно. И мы этого не можем игнорировать, а мы говорим о стране, которая находится в состоянии войны. Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" - спросил министр. Источник:http://censor.net.ua/n438086
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СМОТРИ, А ТО ЗАСНЕШЬ И ЕБ*ЕШСЯ ГОЛОВОЙ О ПОЛ! ОЧНЕШЬСЯ В РЕАНИМАЦИИ, ЕСЛИ ПОПКОРН ЗА ГЛАНДЫ НЕ ПОПАДЕТ!
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Вы сначала удосужтесь прочитать написанное, понять о чем речь, а потом срать.
Линкявичюс сказала это в укор ЭС, именно в упрек:
- Мы в Европе смотрим на ситуацию, как на футбольный матч, - кто выиграет, говорим, что никто из них не выполняет взятые обязательства, что они должны делать лучше. А делаем ли мы лучше, чтобы, как минимум, помочь?" - спросил министр.

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Зрадозябры и прокси-тролли не читают текст, обходятся заголовками.
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Каждый день
правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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Конечно не правильно, воз и ныне там. Три года жизни - всё нету их. А сколько той жизни сознательной - детство не в счёт, старость глубокая уже тоже почти не жизнь . Время идёт а толку никакого.
Уже не говоря что ни реформ нормальных ни жизней людских не вернуть...
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Это обычный сон кацапа. Пуйло жмёт руку с экрана тв и угощает санкционкой и советским шампусиком
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Глава МИД Литвы Линкявичюс: Мы в Европе смотрим на ситуацию в Украине, как на футбольный матч - Цензор.НЕТ 9240Інформатор‏ @informator_news 18 ч.18 часов назад
Порошенко звільнив посла, який роздратував Путіна - http://informator.news/poroshenko-zvilnyv-posla-yakyj-rozdratuvav-putina/ …

Глава МИД Литвы Линкявичюс: Мы в Европе смотрим на ситуацию в Украине, как на футбольный матч - Цензор.НЕТ 5215

Порошенко звільнив посла, який роздратував Путіна

26/04/2017 - 23:51

Президент України Петро Порошенко звільнив Миколу Дорошенка з посади посла в Киргизькій Республіці.
Про це свідчить указ №117/2017 від 26 квітня.
«Звільнити Дорошенка Миколу Петровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Киргизькій Республіці», - йдеться в указі.
Український дипломат Микола Дорошенко став відомим широкому загалу після 17 вересня 2016 року. Під час засідання глав країн СНД у Киргизстані, в присутності президента Росії Володимира Путіна посол публічно виступив проти передачі Росії головування в цій організації. Дорошенко змусив президента країни-агресора вступити у дискусію та захищатися.
Нагадаємо, Порошенко призначив Миколу Дорошенка на відповідну посаду 2 червня 2015 року, а до цього політик обіймав посаду директора першого територіального департаменту МЗС.
Раніше посол України Микола Дорошенко висловив Киргизстану протест через візит його депутатів до окупованого Криму.
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поросенко давно капитулировал, жирдяй прокакал все шансы на победу..
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Говорить о
каких-то реформах в пользу общества, проводимых жуликами смешно и грустно... Анализировать
«предложения» жуликов и лжецов - потеря времени…
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Французы тоже в футбол на линии Мажино играли, пока Гитлер и Сталин Польшу терзали. Чем это кончилось общеизвестно
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Та Литва особо не айс. Европейцы второго сорта. Живут за счет ЕС, В общий котел чуть больше 100 млн долларов, а из котла больше 1 млрд, что для страны с 2 млн чел большая сумма. (13 000 грн на человека). Молодежь бежит, страна стареет., экономика чахнет. Не борзел бы этот перец
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Молодцы литовцы.Не лохонулись в 91-ом и теперь наблюдают за микробами в Украине....
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Даля ситуацию в Украине понимает лучше, чем этот министр...
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Бд... Комментаторы, текст прочтите для начала!!!
Он УПРЕКАЕТ европейских политиков за то, что Европа смотрит на Украину, как на футбол!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава МИД Литвы Линкявичюс: Мы в Европе смотрим на ситуацию в Украине, как на футбольный матч
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