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 Политика Украины
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Все про:Госкомтелерадио (45) импорт (401) книги (399) Россия (70207) экспорт (504)

 Госкомтелерадио утвердил рекомендации по подготовке рецензии на российские книги

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания утвердил рекомендации по подготовке рецензии по оценке и характеристике содержания издательской продукции, которая ввозится с территории государства-агрессора и временно оккупированной территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини, об этом говорится в приказе Госкомтелерадио №69 от 21 апреля.

Отмечается, что соответствие с закона "Об издательском деле" для получения разрешения на ввоз издательской продукции, которая имеет происхождение, изготовлена или ввозится с территории государства-агрессора на таможенную территорию Украины, субъект хозяйствования обязан подать рецензию по оценке и характеристике содержания издания.

Согласно приказу, рецензирование изданий могут выполнять специалисты (эксперты), которые являются членами всеукраинских творческих союзов, научными, научно-педагогическими работниками высших учебных заведений, научных учреждений Национальной академии наук и национальных отраслевых академий наук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госкомтелерадио: "Книги из РФ сейчас в Украину не ввозятся"

Само рецензирование заключается в беспристрастном критическом рассмотрении его содержания и предоставлении выводов относительно соответствия или несоответствия критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

Рецензия составляется на государственном языке в сжатой форме и должна быть скреплена подписью рецензента и печатью учреждения (организации), в которой он работает, а также заверена подписью владельца прав на издание.
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Найух вона,ця кацапська зараза тут потрібна! Ми ж не пускаєм сльзу,що в нас немає книжок з Гонолулу або з Свазіленду! Також і за кацапськими сумувати не будемо!
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Миша. О, диви… Кацапи…
Гриша (з московським акцентом). Как пагодка в Маскве?
Владімір. Я что-то юмоpа-то нє пооонял…
Опанас. уйня якась… Кацапи всєгда такі понятливі - а не понімають…
Опанас (гpізно підходить до Владіміра). Знімай штани! ...бати тебе буду!
Ємєльян. Пазвольтє, ви ж нє у сєбя дома!
Миша, Гpиша, Опанас і Толя ...издять кацапів. Кацапи кpичать дуpними голосами.
Надєжда. Жлаби пpоклятиє, я вас нєнавіжу!!! Я б вас всєх pасстpіляла!!!
Опанас (...издить Надєжду). Мовчи куpва, када мужчини pазгаваpівают!

Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
Толя. Папа, кажись ...іздєц!
Опанас (...издить Толю). Скіки тєбя учить можна ...лядь, щоб ти не матюкався, батько для тєбя шо, мєсто пустоє, га?

https://www.youtube.com/watch?v=b7fsB85-ZhQ Лесь Подерв'янський - Кацапи
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГоскомтелерадио утвердил рекомендации по подготовке рецензии на российские книги
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