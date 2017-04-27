 ЦИК утвердил отчет по результатам оценки коррупционных рисков в комиссии

Об этом говорится в решении ЦИКа от 24 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
Соответствующую оценку коррупционных рисков проводила комиссия, специально созданная ЦИКом из членов своего секретариата.
Эта комиссия установила 16 коррупционных рисков в ЦИКе по 6 направлениям.
В частности, установлено, что при организации выборов и референдумов возможно влияние заинтересованных лиц на представителей ЦИКа в суде путем предложения или предоставления неправомерной выгоды; принятие отчетов об избирательных фондах партий и кандидатов с недостоверной информацией и возможность влияния третьих лиц при анализе отчетов; неправомерные действия работников ЦИКа при проверке финансовой деятельности избирательных комиссий; использование работником ЦИКа полученной при исполнении служебных обязанностей информации в собственных интересах.
В сфере управления финансовыми и материальными ресурсами выявлены такие риски: принятие решения о списании материальных ценностей ЦИКа, злоупотребления при использовании материальных ресурсов, а также планирование потребностей ЦИКа в средствах на бюджетный год только на основании полученных от структурного подразделения данных без необходимых расчетов и их проверки.
В ходе обеспечения функционирования Государственного реестра избирателей комиссия считает возможными следующие риски: незаконное использование или распространение работником информации реестра с ограниченным доступом; совершение работниками неправомерных действий или бездействия при контроле органов ведения и региональных органов администрирования реестра.
В сфере управления персоналом обнаружены такие риски: использование членом конкурсной комиссии на занятие вакантных должностей государственной службы своих служебных полномочий для содействия в принятии на госслужбу, а также умышленное нарушение срока проведения спецпроверки претендующих на занятие должностей с ответственным или особо ответственным положением.
В сфере публичных закупок обнаружены следующие риски: нарушения при осуществлении закупок товаров, услуг и работ без тендеров, а также установление в тендерной документации дискриминационных требований для потенциальных участников торгов.
В сфере выявления и предотвращения коррупции комиссия установила такие риски: нарушение работниками ограничений относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности и нарушение работниками требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
При этом, согласно отчету, приоритетность всех этих рисков определена как низкая.
Комиссия также утвердила меры по устранению вышеуказанных рисков, основные из которых - проведение информационно-разъяснительной работы, инструктажа и усиление контроля, все из которых не требуют выделения дополнительных ресурсов.
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