 На полковника Голубана в начале апреля заведено дело, - СБУ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
На вопросы относительно квалификации зарегистрированного Главным следственным управлением СБУ уголовного производства в отношении Голубана Ткачук ответил: "Если я не ошибаюсь, то по Голубану еще 6 апреля было зарегистрировано производство Генеральной прокуратурой, а 8-го, согласно решению суда, еще одно производство - Службой безопасности. Расследование проводится по признакам статьи Уголовного кодекса 258 - участие в террористической организации".
Кроме того, на вопрос, объявлялось ли Голубану подозрение, Ткачук ответил: "Насколько мне известно, подозрение ему не объявлялось. И соответственно, как подозреваемый он в этом деле не проходит. Осуществляется проверка, проходит комплекс экспертиз, которые назначены следователями".
Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.
Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками. Прокуратура Киева проверит информацию об участии командира роты полиции особого назначения Голубана в террористической организации. А нардеп Луценко заявил, что просит следователей принять его свидетельские показания по делу Голубана.
Глава МВД Аваков, комментируя данный вопрос, заявил: "Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы? ".
Сам Голубан в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.
Полное интервью с Юрием Голубаном читайте ЗДЕСЬ.
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