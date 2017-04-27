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 Политика Украины
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Все про:СБУ (14094) уголовное дело (2252) Ткачук Александр (49) Голубан (14)

 На полковника Голубана в начале апреля заведено дело, - СБУ

Относительно возможного участия в террористической организации полковника полиции Юрия Голубана Служба безопасности Украины зарегистрировала уголовное производство в начале апреля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом на брифинге сказал руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

На вопросы относительно квалификации зарегистрированного Главным следственным управлением СБУ уголовного производства в отношении Голубана Ткачук ответил: "Если я не ошибаюсь, то по Голубану еще 6 апреля было зарегистрировано производство Генеральной прокуратурой, а 8-го, согласно решению суда, еще одно производство - Службой безопасности. Расследование проводится по признакам статьи Уголовного кодекса 258 - участие в террористической организации".

Кроме того, на вопрос, объявлялось ли Голубану подозрение, Ткачук ответил: "Насколько мне известно, подозрение ему не объявлялось. И соответственно, как подозреваемый он в этом деле не проходит. Осуществляется проверка, проходит комплекс экспертиз, которые назначены следователями".

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Напомним, депутат фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, ссылаясь на слова террориста Александра Ходаковского, обвинил украинских офицеров в якобы сотрудничестве с террористами.

Народный депутат Украины Антон Геращенко в свою очередь заявил, что его коллега по парламенту Игорь Луценко распространил недостоверную информацию о том, что сотрудник полиции Юрий Голубан, который участвовал в спецоперации по изъятии оружия у блокадников, ранее сотрудничал с боевиками. Прокуратура Киева проверит информацию об участии командира роты полиции особого назначения Голубана в террористической организации. А нардеп Луценко заявил, что просит следователей принять его свидетельские показания по делу Голубана.

Глава МВД Аваков, комментируя данный вопрос, заявил: "Офицер Голубан готов пройти детектор лжи. Я спрашиваю тех, кто обвиняет: "А вы готовы? ".

Сам Голубан в интервью Цензор.НЕТ сообщил, что что трижды встречался с террористом Ходаковским.

Полное интервью с Юрием Голубаном читайте ЗДЕСЬ.
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Посмотрим.что будет выводом следствия. Говорить рано о результатах.
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Во Аваков "услужил" другу! Теперь придется в Феоофанию деньги заносить и коляску покупать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа полковника Голубана в начале апреля заведено дело, - СБУ
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