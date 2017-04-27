 Военнослужащие задержали двух студентов за несанкционированную съемку квадрокоптером на аэродроме в Одессе, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Сегодня, 27 апреля, около 13.00 на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Одессе личным составом воинской части задержали двух гражданских лиц. При себе у них обнаружена видеокамера для квадрокоптера. Задержанные - студенты одного из вузов - были переданы представителям Национальной полиции. Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме", - сказано в сообщении.
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В сообщении говорится только о "камере для квадрокоптера"
Что такое "камера для квадрокоптера" лично мне не понятно, т.к. на квадрокоптеры цепляют любые камеры.
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