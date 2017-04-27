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 Военнослужащие задержали двух студентов за несанкционированную съемку квадрокоптером на аэродроме в Одессе, - Минобороны

Военнослужащие задержали 2 студентов за несанкционированную съемку с помощью квадрокоптера на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных cил Вооруженных cил в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Сегодня, 27 апреля, около 13.00 на аэродроме авиационной комендатуры Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в Одессе личным составом воинской части задержали двух гражданских лиц. При себе у них обнаружена видеокамера для квадрокоптера. Задержанные - студенты одного из вузов - были переданы представителям Национальной полиции. Сейчас охрана воинской части осуществляется в усиленном режиме", - сказано в сообщении.

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Насправді в нас військові об'єкти ніхто від безпілотників не охороняє - немає в нас відповідної техніки та відповідного роду військ, а потреба є! Поки рошенівське міноборони та генштаб бавляться у військові псевдореформи нам потрібно створювати новий рід військ і об'єднувати його з військами зв'язку, які вже повністю деградували і самоліквідувались через тотальну неспроможність старих засобів зв'язку забезпечувати сучасні потреби армії! Потрібно створювати нові бригади та полки "Безпілотних засобів і зв'язку" щоб підрозділи цих бригад несли чергування над всіма військовими об'єктами та об'єктами критичної інфраструктури в країні. Саме цей рід військ має відповідати за боротьбу з ворожими безпілотниками всіма можливими засобами, РЕБ, безпілотниками-винищувачами, лазерами, автоматичними кулементними установками.
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Квадрокоптер вилучити на потреби ЗСУ, студентам - набити писки, щоб думали головою..
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А где написано, что был квардокоптер ?
В сообщении говорится только о "камере для квадрокоптера"
Что такое "камера для квадрокоптера" лично мне не понятно, т.к. на квадрокоптеры цепляют любые камеры.
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В самом начале статьи, а далее, что и у них обнаружено..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВоеннослужащие задержали двух студентов за несанкционированную съемку квадрокоптером на аэродроме в Одессе, - Минобороны
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