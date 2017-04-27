 Одним из эпизодов в деле о госизмене Януковича должны стать Харьковские соглашения, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.
Она напомнила, что 7 лет назад в этот день депутаты в Верховной Раде "сражались" против ратификации позорных Харьковских соглашений, которые заложили фундамент аннексии Крыма.
"Это был страшный день. Какая-то крыса сдала определенные наши заготовки тогдашнему спикеру Литвину, и он зашел в сессионный зал под зонтиками. Самый позорный день его политической карьеры - под зонтиками выполнять волю Януковича и сдавать Украину. Мы накрыли депутатские кресла огромным флагом, чтобы закрыть ячейки для голосования, полотнище флага по периметру охраняли женщины - депутаты, чтобы не дать ни одного шанса региональным бугаям проголосовать", - написала Геращенко.
По ее словам, сдача Крыма России началась именно тогда: "Нашей маленькой оппозиционной группке в парламенте тогда не хватило миллионов под парламентом, потому что под ВР тогда собрались только сотни. Мы все вместе недооценили угрозу. Мы не собрались вместе в тот день...", - написала Геращенко.
"Я жду заочного суда над Януковичем. И одним из эпизодов его измены должны быть и Харьковские соглашения, написанные в Кремле и подаренные им Путину на блюдечке с триколорной каемочкой", - отметила она.
Напоминаем, что так называемое Харьковской соглашение между Украиной и Российской Федерацией было подписано 21 апреля 2010 в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен на 25 лет.
309 10
Аграмунт уже не тонко, а толсто намекает на свою отставку в пятницу, - Ирина Геращенко(33)
Януковичу помогли бежать из Украины российские силовики, - ГПУ(63)
Оболонский райсуд Киева вызывает Януковича на начало рассмотрения дела против него 4 мая. ДОКУМЕНТ(31)
Боевики сорвали подтверждение заложников, отказывающихся от перемещения в ОРДЛО в рамках обмена, - Ирина Геращенко(4)
Блогер: Конфликт между Тимошенко и Яценюком обостряется(5)
ГПУ просит Канаду помочь в установлении автора книги Януковича "Украина - страна возможностей"(83)
Кернес о Януковиче: Он предал народ Украины. Он не должен был покидать страну(126)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Выходит, что мы не денонсировали и Харьковские соглашения действуют!
Ответить
Ответить
кстати шоб Ирка сама не пошла бы сообщницей
Ответить
Ответить