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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (877) Харьковский пакт (179) Янукович (32397) государственная измена (118)

 Одним из эпизодов в деле о госизмене Януковича должны стать Харьковские соглашения, - Ирина Геращенко

Одним из эпизодов в деле о государственной измене беглого президента Виктора Януковича должны быть подписанные ним Харьковские соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала на странице в Facebook первый заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она напомнила, что 7 лет назад в этот день депутаты в Верховной Раде "сражались" против ратификации позорных Харьковских соглашений, которые заложили фундамент аннексии Крыма.

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"Это был страшный день. Какая-то крыса сдала определенные наши заготовки тогдашнему спикеру Литвину, и он зашел в сессионный зал под зонтиками. Самый позорный день его политической карьеры - под зонтиками выполнять волю Януковича и сдавать Украину. Мы накрыли депутатские кресла огромным флагом, чтобы закрыть ячейки для голосования, полотнище флага по периметру охраняли женщины - депутаты, чтобы не дать ни одного шанса региональным бугаям проголосовать", - написала Геращенко.

По ее словам, сдача Крыма России началась именно тогда: "Нашей маленькой оппозиционной группке в парламенте тогда не хватило миллионов под парламентом, потому что под ВР тогда собрались только сотни. Мы все вместе недооценили угрозу. Мы не собрались вместе в тот день...", - написала Геращенко.

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"Я жду заочного суда над Януковичем. И одним из эпизодов его измены должны быть и Харьковские соглашения, написанные в Кремле и подаренные им Путину на блюдечке с триколорной каемочкой", - отметила она.

Напоминаем, что так называемое Харьковской соглашение между Украиной и Российской Федерацией было подписано 21 апреля 2010 в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен на 25 лет.


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а при "порохе" их отменили (соглашения) или нет?
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А эти Харьковские соглашения денонсировали?
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Денонсована в односторонньому порядку Державною Думою РФ 31 березня 2014.[1]
Выходит, что мы не денонсировали и Харьковские соглашения действуют!
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удирая из Киева Клименко и Индюкович скинул в банк "Россия" 3 ярда Путлера которые он подарил Витьку на борьбу с Майданом...Крысы верните долг Педофилу,вы брали бабло а не Украина...
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Тут пора уже Шокохряку эпизод с Минскими соглашениями вменять, а вы до сих пор по яныку тянете кота за хвост.
кстати шоб Ирка сама не пошла бы сообщницей
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В Минские Договорняки сочиняли братаны Путлера,Ведмедчук Кум Путлера и Данилыч Папа Украины...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОдним из эпизодов в деле о госизмене Януковича должны стать Харьковские соглашения, - Ирина Геращенко
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