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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (1667) Ляшко (1483) Холодницкий (300) САП (462)

 "Это шоу сегодня в моем кабинете было не бесплатно - за него платят избиратели своим доверием", - Холодницкий о визите Ляшко

Специализированная антикоррупционная прокуратура расценивает сегодняшний визит нардепа Олега Ляшко и депутатов его фракции как давление на детективов и прокуроров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фесбуке написал глава САП Назар Холодницкий.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Это прекрасно, что вы розовощекий", - Ляшко пришел к главе САП Холодницкому. ВИДЕО

"Сегодня у нас неординарное событие - целая парламентская фракция во главе с народным депутатом устроила мне и прокурорам САП политическое шоу с единственной целью - оказать давление на детективов и прокуроров по делу и отвлечь внимание от фактов возможного незаконного обогащения о которых сообщали СМИ.

Народный депутат, который был допрошен пока в качестве свидетеля по факту получения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства - народным депутатом Украины - в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины, решил не ограничиваться ругательствами и оскорблениями детективов и прокуроров на допросе и по собственной инициативе пришел к САП для получения трибуны", - написал он.

По словам Холодницкого, народный избранник так и не предоставил никакой информации по фактам досудебного расследования, по которому был допрошен ранее.

"Жаль, что это шоу сегодня в моем кабинете было не бесплатно - за него платят избиратели своим доверием и, надеюсь, они предоставят надлежащую оценку таким действиям отдельных народных депутатов.

В который раз утверждаю, что для нас не важна партийная, политическая или любая другая принадлежность чиновников, действия которых стали предметом исследования САП и НАБУ. Наша, определенная законом, задача - проверить факты, собрать доказательства и потом решать, есть ли основания для уголовного преследования или нет", - подчеркнул главный антикоррупционный прокурор.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "При зарплате 6000 в месяц, за год появилось имение за 15 миллионов. Есть сомнения", - Холодницкий о "деле Ляшко". ВИДЕО

По его словам, сейчас на стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам возможного незаконного обогащения, выявленным в ходе мониторинга деклараций топ-чиновников.

Напомним, 27 апреля нардеп Олег Ляшко пришел с коллегами-"радикалами" в служебный кабинет главы САП и пытается выяснить подробности деятельности Назара Холодницкого на этой должности.
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шлюха ляшка с хорошо подвешенным языком, думаю его избиратели уже раскусили, его язык работает с большой нагрузкой, как и ж опа
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ЧЕМ ДОЛЬШЕ ШЛЮШКО НА ХОЛОДА КИЗДИТ ТЕМ НА ДОЛЬШЕ СЯДЕТ
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Холодницкий,если ты серьезный независимый чиновник ,то почему до сих пор не посадил ни одного коррупционера из БПП и НФ ? Я понимаю что Ляшка легче прессовать,он в оппозиции,но надо работать в правовом поле и независимо от власти.Иначе вали нах.
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Основное шоу у Ляшка впереди,он главное представление даст в камере ......
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Это просто произведение искусства.Насмеялась от души.
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крик и ругательства . это проявление слабости.. да и маленький собачка до старости щенок.
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Может и так, но почему НАБУ не может войти в медицинскую палату к насирову, а ляшко ногой открывает дверь в САП?
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осталось выяснить, какую роль он в этом шоу играл? (главную или второго плана)
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конечно нада голосовать за олежку, оно деньги берет/принимает заказы) со всех, кто готов заплатить!
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Луценко рассказал о "грехах молодости" Ляшко

Пятница, 18 сентября 2015, 10:33

Лидер фракции БПП Юрий Луценко рассказал о незаконных авантюрах, которые осуществлял в 90-ых Олег Ляшко.
В своем выступлении в парламенте в пятницу Луценко рассказал, как Ляшко требовал автомобили с работников МВД.
"В далеком 1992 году в кабинет начальника МРЭО Мерефы Харьковской области зашел человек в форме полковника милиции. Показала удостоверение помощника министра МВД Василишина Олега Ляшко. После этого вызвал несчастного капитана Дмитриева, заместителя директора станции Колотуху, директора станции Сыщенко", - рассказал Луценко.
"В результате полковничего нагоняя этот новый ревизор получил бесплатно "Волгу" ГАЗ-31029 номер двигателя 0056722. Бесплатно капитан Дмитриев перегнал ее в Киев и выделил бесплатную двухкомнатную служебную квартиру", - добавил лидер БПП.
По его словам, "жадность подвела новоявленного ревизора, потому что в августе он снова приехал в Мерефу и требовал уже "Волгу" цвета слоновой кости, и тут его взяли с поличным".
"9 декабря 1994 года суд признал этого афериста Ляшко виновным в хищении государственного коллективного имущества в размере 2,5 миллиона еще твердых рублей - статья 86, самовольном присвоении власти - ст. 191, подделке документов - ст. 194. Ему светило 10 лет", - рассказал Луценко.
"Все смеялись, потому что все думали "ну, такой классный авантюрист". И дали ему всего 6 лет. Затем суд изменил статью на финансовые махинации и по амнистии Олег Валерьевич вышел из Изяславской колонии. И занялся политикой", - рассказал глава фракции БПП.
"Потом на него даже за это подавали в суд, и он действительно выиграл Европейский суд и сейчас всем рассказывает, что он победил. Только не по тем статьям", - сказал Луценко.
После этого слово в Раде взял Ляшко и заявил, что Луценко в его глазах "упал ниже плинтуса".
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Не говорю про клоуна Ляшка, но этот Холодницкий при зарплате 120 тысяч гривен на месяц не раскрыл ни одного коррупционного дела, работает только под заказ гаранта и против НАБУ.
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Ляшко -- известный клоун, но Холодницкий с Сытником не лучше. Пиарщики.
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Щось мутить цей навилник, хіба важко сказати де взяв 15 лямів. Я би сказав але нема.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это шоу сегодня в моем кабинете было не бесплатно - за него платят избиратели своим доверием", - Холодницкий о визите Ляшко
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