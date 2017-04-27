 "Это шоу сегодня в моем кабинете было не бесплатно - за него платят избиратели своим доверием", - Холодницкий о визите Ляшко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фесбуке написал глава САП Назар Холодницкий.
"Сегодня у нас неординарное событие - целая парламентская фракция во главе с народным депутатом устроила мне и прокурорам САП политическое шоу с единственной целью - оказать давление на детективов и прокуроров по делу и отвлечь внимание от фактов возможного незаконного обогащения о которых сообщали СМИ.
Народный депутат, который был допрошен пока в качестве свидетеля по факту получения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства - народным депутатом Украины - в собственность активов в значительном размере по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368-2 УК Украины, решил не ограничиваться ругательствами и оскорблениями детективов и прокуроров на допросе и по собственной инициативе пришел к САП для получения трибуны", - написал он.
По словам Холодницкого, народный избранник так и не предоставил никакой информации по фактам досудебного расследования, по которому был допрошен ранее.
"Жаль, что это шоу сегодня в моем кабинете было не бесплатно - за него платят избиратели своим доверием и, надеюсь, они предоставят надлежащую оценку таким действиям отдельных народных депутатов.
В который раз утверждаю, что для нас не важна партийная, политическая или любая другая принадлежность чиновников, действия которых стали предметом исследования САП и НАБУ. Наша, определенная законом, задача - проверить факты, собрать доказательства и потом решать, есть ли основания для уголовного преследования или нет", - подчеркнул главный антикоррупционный прокурор.
По его словам, сейчас на стадии досудебного расследования находятся 39 производств по фактам возможного незаконного обогащения, выявленным в ходе мониторинга деклараций топ-чиновников.
Напомним, 27 апреля нардеп Олег Ляшко пришел с коллегами-"радикалами" в служебный кабинет главы САП и пытается выяснить подробности деятельности Назара Холодницкого на этой должности.
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"Я приду в НАБУ и дам исчерпывающие показания по этому высосанному делу", - Ляшко(89)
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Пятница, 18 сентября 2015, 10:33
Лидер фракции БПП Юрий Луценко рассказал о незаконных авантюрах, которые осуществлял в 90-ых Олег Ляшко.
В своем выступлении в парламенте в пятницу Луценко рассказал, как Ляшко требовал автомобили с работников МВД.
"В далеком 1992 году в кабинет начальника МРЭО Мерефы Харьковской области зашел человек в форме полковника милиции. Показала удостоверение помощника министра МВД Василишина Олега Ляшко. После этого вызвал несчастного капитана Дмитриева, заместителя директора станции Колотуху, директора станции Сыщенко", - рассказал Луценко.
"В результате полковничего нагоняя этот новый ревизор получил бесплатно "Волгу" ГАЗ-31029 номер двигателя 0056722. Бесплатно капитан Дмитриев перегнал ее в Киев и выделил бесплатную двухкомнатную служебную квартиру", - добавил лидер БПП.
По его словам, "жадность подвела новоявленного ревизора, потому что в августе он снова приехал в Мерефу и требовал уже "Волгу" цвета слоновой кости, и тут его взяли с поличным".
"9 декабря 1994 года суд признал этого афериста Ляшко виновным в хищении государственного коллективного имущества в размере 2,5 миллиона еще твердых рублей - статья 86, самовольном присвоении власти - ст. 191, подделке документов - ст. 194. Ему светило 10 лет", - рассказал Луценко.
"Все смеялись, потому что все думали "ну, такой классный авантюрист". И дали ему всего 6 лет. Затем суд изменил статью на финансовые махинации и по амнистии Олег Валерьевич вышел из Изяславской колонии. И занялся политикой", - рассказал глава фракции БПП.
"Потом на него даже за это подавали в суд, и он действительно выиграл Европейский суд и сейчас всем рассказывает, что он победил. Только не по тем статьям", - сказал Луценко.
После этого слово в Раде взял Ляшко и заявил, что Луценко в его глазах "упал ниже плинтуса".
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