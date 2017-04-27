 Полиция перешла на усиленный режим в связи с проведением Евровидения-2017 в Киеве

Полиция перешла на усиленный режим в связи с проведением международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.
"Полиция готова и работает в усиленном режиме. Необходимое количество нарядов, сил и средств привлечено к обеспечению охраны общественного порядка", - сказано в нем.
Отмечается, что полиция в Киеве принимает все необходимые меры для того, чтобы транспортные потоки не превращались в пробки.
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Придется киевлянам перетерпеть временньіе неудобства.
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«От винта!» - кричал Карлсон, отбиваясь от нападающих педерастов.
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