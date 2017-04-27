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 Общество
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Все про:Евровидение (619) Киев (16941) Нацполиция (7120)

 Полиция перешла на усиленный режим в связи с проведением Евровидения-2017 в Киеве

Водители уже несколько дней жалуются на пробки в городе.

Полиция перешла на усиленный режим в связи с проведением международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

"Полиция готова и работает в усиленном режиме. Необходимое количество нарядов, сил и средств привлечено к обеспечению охраны общественного порядка", - сказано в нем.

Отмечается, что полиция в Киеве принимает все необходимые меры для того, чтобы транспортные потоки не превращались в пробки.

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А российская певица оказалась никому не нужной.
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Как появилась из ниоткуда так и исчезнет в никуда...
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она пошла на рецидив. вроде как её пригласили на победобесие в севастополь 9 мая....
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Это доказывает, что и первый раз она нарушала законы Украины сознательно. Теперь организаторов Евровидения эта певица выставила дураками, ведь те за нее боролись. Вот бы им журналисты задали каверзный вопрос: стоило ли за нее бороться, учитывая ее сознательное нарушение закона?
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Да чего там охранять - нет ваты-нет проблем !!!
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Ты шо! Наоборот... шугануть мир... для них сакрально святое... гюндяевское.... типа сари какие жидофашобиндеровцы.
http://pikabu.ru/story/quotubivat_lyudey_mozhno_i_nuzhnoquot__protoierey_rpts_chaplin_o_massovyikh_ubiystvakh_4734211
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Лучше перебдеть чем недобдеть...
Придется киевлянам перетерпеть временньіе неудобства.
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Да нет особых неудобств. Пускай оторвут зад от машины и в метро.
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Да...А я тут прочла кучу возмущений и призывов к Майдану по этому поводу .)
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Не верьте трепачам. Мой начальник с крутой машиной, так оставил возле метро и дальше на метро. Пережил спокойно.
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сегодня укурок жилин опубликовал прогноз что СБУ готовит теракт на финале конкурса для "дискредитации" лугандонских орков и "вяликой лаптеносии". так что охранять надо - эти дебилы могут нагадить очень неслабо
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Как не давно писали, для всех гостей будет "упрощённая процедура проверки", а для своих- усиленные наряды и пробки.
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так геев с лезбой понаедут, будут их жо пы охранять
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Ты из мацквы пишешь? Прям тя геи окружили.... Тя послушать

«От винта!» - кричал Карлсон, отбиваясь от нападающих педерастов.
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накануне безвиза гейские яца будут оберегать на уровне фаберже
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не забывайте носить пачпорт в Киеве,кровавая жидо-бандеро-фашисткая Хунта может захватить вас и обвинить в сотрудничестве с Госдепом и ЦРУ...
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ПАНОВЕ. ну не красит нас . если мы смеемся над убогими. ну не красит. не обманывайтесь. никакое это не шпионство. и никакое это не изучение врага в лицо. ..это мелочность душонки..
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Падаль кацаПсинская не едеть в Киев,ФСБ,ГРУ и СВР Путлер расформировал,за провал операции НовоОтсоссия НовоСирия и НовоЧерногория..
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Стас Белковский о Геях РАБссии в ДурьДуме и Кремле.Ютуб...,убойное Видео..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПолиция перешла на усиленный режим в связи с проведением Евровидения-2017 в Киеве
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