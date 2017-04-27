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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:инвестиции (762) Киевэнерго (221) Нафтогаз (2252) финансирование (1186) энергетика (947) Фоменко Александр (1)

 "Без системных реформ и инвестиций теплоэнергетика останется банкротом", - Гендиректор "Киевэнерго" Фоменко

Теплоэнергетика в Украине критично недофинансирована, а предпосылки для прихода инвестиций в отрасль не созданы.

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил генеральный директор компании "Киевэнерго" Александр Фоменко.

"У всех украинских тепловиков острый финансовый кризис: нет денег на ремонты и закупку материалов, нет инвестиций. Фактически отрасль - банкрот. По итогам 2016 года блок теплообеспечения принес нашей компании убыток в размере более миллиарда гривен", - отметил Фоменко.

Он подчеркнул, что тепловая сфера функционирует по нормативной базе, принятой в советское время. До последних лет теплоэнергия производилась и поставлялась по заведомо убыточным тарифам, а убытки покрывались либо государством, либо предприятиями.

"Пока гигакалория стоила 200 гривен, этого особо не замечалось. Особенно острой проблематика теплокоммунэнерго стала, когда в платежках за отопление появилась гигакалория стоимостью 1,4 тыс. грн. Это тяжелая финансовая нагрузка на общество, социальное напряжение. А отрасль находится в глубоком затяжном кризисе, основные фонды изношены, отсюда аварийность, потери в сетях, претензии клиентов к качеству отопления и горячего водоснабжения. Галопирующий рост тарифов стал лакмусом отраслевой проблематики. И сейчас вопрос реформ - безотлагателен", - заявил Фоменко.

По его мнению, необходимо, чтобы государство было заинтересовано в реформировании теплоэнергетики. Для эффективной реформы этой сферы, в частности, необходимо существенно обновить существующую законодательную базу и принять новые законы. В частности, Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", "О жилищно-коммунальных услугах". И только после обновления законодательства, обеспечивающего прозрачные правила игры, можно говорить о приходе в отрасль инвестиций.

"Инвестировать привлеченные средства в тепловое хозяйство в существующих условиях бесперспективно. При нынешней законодательной базе, с таким подходом к тарифообразованию, любой инвестор в украинской теплоэнергетике - это спонсор", - уверен Фоменко.

Кроме того, генеральный директор "Киевэнерго" заявил, что необходимо упорядочить нормативную базу в сфере тарифообразования.

"В теплоэнергетике нужно внедрять стимулирующее тарифообразование. Когда компания управляет финансовыми ресурсами, она отвечает перед клиентом за свою эффективность и качество услуг. А если она не управляет своей экономикой, то неспособна развиваться, повышать качество услуг, отвечать требованиям времени", - отметил Фоменко.

Он напомнил, что на данный момент "Киевэнерго" не имеет возможности распоряжаться полученными средствами, поскольку они поступают на спецсчет, которым распоряжается НАК "Нафтогаз" как основной поставщик газа.

"Тепловикам остаются крохи, которые направляются на жизненно необходимые затраты - налоги, зарплаты, обязательные начисления. И по остаточному принципу - ремонты, возможные инвестиции. Это анахронизм, невозможная в цивилизованной экономике модель. Убыточная деятельность не может длиться десятилетиями", - заявил гендиректор "Киевэнерго".

По словам Фоменко, тяжелое финансовое положение компании усугубляется долгами - задолженность города перед "Киевэнерго" достиг 5 млрд, из которых 1,2 млрд - невыплаченные государством субсидии и льготы.

Александр Фоменко подчеркнул, что высокие тарифы ложатся тяжелым бременем на население Для того, чтобы снизить "вес платежки", необходимо проводить серьезные мероприятия по энергоэффективности и искать альтернативные источники энергии. По словам гендиректора "Киевэнерго", у компании есть наработки, с помощью которых можно заменить дорогостоящий газ. В частности, использовать энергию солнца в определенные месяцы, производить биогаз через сжигание мусора, использовать щепу.

Комментируя вопрос повышения качества предоставляемых компанией услуг, Фоменко отметил, что "Киевэнерго" постоянно работает над профилактикой аварий в тепло- и электросетях, а также над улучшением коммуникации с потребителями.

"Мы сократили сроки устранения аварий в электроснабжении до 2-х часов. Во время отопительного сезона уменьшили почти в два раза время возобновления теплоснабжения после аварий - с 20-22 часов до 12. Что касается обслуживания клиентов, мы делаем ставку на онлайн-сервисы и личные кабинеты - как по электроэнергии (где зарегистрировано 500 тыс. клиентов), так и по теплу и горячей воде, где уже тоже зарегистрировано более 200 тыс. клиентов", - отметил Фоменко.

По его словам, центры обслуживания абонентов "Киевэнерго" останутся работать для потребителей, которые не хотят обслуживаться онлайн, и они будут гораздо мобильнее, чем сейчас.

"В последние два месяца мы сократили время обслуживания клиентов в центрах обслуживания до 20 минут. На днях внедряем предварительную запись в центры обслуживания. Каждый клиент сможет самостоятельно выбрать для себя дату и время, чтобы не стоять в очереди", - заявил Фоменко.
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Конечно,пора вводить абонплату и поднимать тарифы ,а иначе кранты ...и всем молчать и терпеть а то путин нападёт ...
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і вже, сепаратюгу, в ошейніку, тащить, і буде його, жорстко, карати))) скотиняку таку)))
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Ну если бы напал ,то мы бы об этом знали,гарант бы объявил военное положение ,как ему и предписано конституцией ....
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и кто за последние 50 лет объявлял военное положение?
И чтобы оно дало бы тебе лично?
Ходил бы строем?
Так ходи.
Получил бы комендантский час?
Так не шляйся по ночам.
Ограничили бы свободу слова?
Так не п..зди прямо сейчас.
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Похоже ты совсем дурак,военное положение в первую очередь даёт возможность перевода ВСЕЙ экономики на военные рельсы ,олигархи уже ничего решать не будут а если будут возражать,то по закону военного времени к стенке и вся любовь ! Вещи надо называть своими именами ,вот ты дурак и чмошник ,лижущий ворам очко и тебя надо так и называть а не говорить,что ты глупенький ,не разбирающийся,не понимающий ,обманутый дурачок !
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Якщо власником підприєємства і далі бе гудок зі своїми гоп-менеджерами то толку від реформ не буде.
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Конечно, Ахметов, Фирташ и иже с ними хотят на себя инфраструктуру на шару перетянуть. После повышения тарифов все деньги к ним в карман идут, на ремонт и содержание не остается, вот они и хотят в карман если не к государству, так к потребителю залезть.
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Откуда деньги? Если в ОРДИЛОСОСИИ уголь покупать по 800грн. за тонну, а своим электростанциям продавать по 3500грн. за тонну???!?! Не порядок нужно поднять тарифы!
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нужно системно уничтожить физически всех ахметовых, мартыненок и ихнего боса, выбрать другую власть
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Каждый житель Украины платит куеву тучу денег за электричество, а у них нет денег, при этом работают на всем готовеньком. Реально вешать нужно на столбах уродов!
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Какой дурачек-то Ахметка, купил убыточный актив. Это хотел сказать ринатовский ставленник?
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Миникотельные и индивидуальные отопительные системы, а не транспортирова теплоносителя на сотни км с протопкой почвы в городе. И ккозе понятно, что реить вопрос утепления существующих теплотрасс не реально.
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про що воно?!
краще би розказало, як гроші в оф-шори) виводять!
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Я так понимаю, что Ахметов купил за большие деньги убыточную компанию? Ну в мире принято продавать убыточные компании. Когда на продажу выставят? Ха-ха три раза. Кто-ж ее продаст? Это отличная кормушка. Теперь покажите нам дом и машину гендиректора компании с убытком "более миллиарда гривен". Сюр какой-то.
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ну так если банкроты, то по продавайте местные котельные в собственность осбб.
люди будут заинтересованы в восстановлении и обеспечении себя.
без всяких грабительских тарифов.
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Придётся мне провести системную реформу и инвестировать знакомым лесорубам в дубовые дрова. А гройсманам, показавшим "как управлять страной", пожелаю удобные дубовые гробы.
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Пусть берут кредиты у государства эти банкроты на модернизацию, а потом может и долг возвратят. А то Ахметов и Фирташ хотят как на угле дотациями шахтёрам богатеть.
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Без системных реформ и инвестиций теплоэнергетика останется банкротом

Почему у нас себестоимость серийного производства дороже индивидуального ?
Может пора кого-то ...
.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Без системных реформ и инвестиций теплоэнергетика останется банкротом", - Гендиректор "Киевэнерго" Фоменко
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