 "Без системных реформ и инвестиций теплоэнергетика останется банкротом", - Гендиректор "Киевэнерго" Фоменко

Об этом в интервью изданию "Левый берег" заявил генеральный директор компании "Киевэнерго" Александр Фоменко.
"У всех украинских тепловиков острый финансовый кризис: нет денег на ремонты и закупку материалов, нет инвестиций. Фактически отрасль - банкрот. По итогам 2016 года блок теплообеспечения принес нашей компании убыток в размере более миллиарда гривен", - отметил Фоменко.
Он подчеркнул, что тепловая сфера функционирует по нормативной базе, принятой в советское время. До последних лет теплоэнергия производилась и поставлялась по заведомо убыточным тарифам, а убытки покрывались либо государством, либо предприятиями.
"Пока гигакалория стоила 200 гривен, этого особо не замечалось. Особенно острой проблематика теплокоммунэнерго стала, когда в платежках за отопление появилась гигакалория стоимостью 1,4 тыс. грн. Это тяжелая финансовая нагрузка на общество, социальное напряжение. А отрасль находится в глубоком затяжном кризисе, основные фонды изношены, отсюда аварийность, потери в сетях, претензии клиентов к качеству отопления и горячего водоснабжения. Галопирующий рост тарифов стал лакмусом отраслевой проблематики. И сейчас вопрос реформ - безотлагателен", - заявил Фоменко.
По его мнению, необходимо, чтобы государство было заинтересовано в реформировании теплоэнергетики. Для эффективной реформы этой сферы, в частности, необходимо существенно обновить существующую законодательную базу и принять новые законы. В частности, Закон "О коммерческом учете коммунальных услуг", "О жилищно-коммунальных услугах". И только после обновления законодательства, обеспечивающего прозрачные правила игры, можно говорить о приходе в отрасль инвестиций.
"Инвестировать привлеченные средства в тепловое хозяйство в существующих условиях бесперспективно. При нынешней законодательной базе, с таким подходом к тарифообразованию, любой инвестор в украинской теплоэнергетике - это спонсор", - уверен Фоменко.
Кроме того, генеральный директор "Киевэнерго" заявил, что необходимо упорядочить нормативную базу в сфере тарифообразования.
"В теплоэнергетике нужно внедрять стимулирующее тарифообразование. Когда компания управляет финансовыми ресурсами, она отвечает перед клиентом за свою эффективность и качество услуг. А если она не управляет своей экономикой, то неспособна развиваться, повышать качество услуг, отвечать требованиям времени", - отметил Фоменко.
Он напомнил, что на данный момент "Киевэнерго" не имеет возможности распоряжаться полученными средствами, поскольку они поступают на спецсчет, которым распоряжается НАК "Нафтогаз" как основной поставщик газа.
"Тепловикам остаются крохи, которые направляются на жизненно необходимые затраты - налоги, зарплаты, обязательные начисления. И по остаточному принципу - ремонты, возможные инвестиции. Это анахронизм, невозможная в цивилизованной экономике модель. Убыточная деятельность не может длиться десятилетиями", - заявил гендиректор "Киевэнерго".
По словам Фоменко, тяжелое финансовое положение компании усугубляется долгами - задолженность города перед "Киевэнерго" достиг 5 млрд, из которых 1,2 млрд - невыплаченные государством субсидии и льготы.
Александр Фоменко подчеркнул, что высокие тарифы ложатся тяжелым бременем на население Для того, чтобы снизить "вес платежки", необходимо проводить серьезные мероприятия по энергоэффективности и искать альтернативные источники энергии. По словам гендиректора "Киевэнерго", у компании есть наработки, с помощью которых можно заменить дорогостоящий газ. В частности, использовать энергию солнца в определенные месяцы, производить биогаз через сжигание мусора, использовать щепу.
Комментируя вопрос повышения качества предоставляемых компанией услуг, Фоменко отметил, что "Киевэнерго" постоянно работает над профилактикой аварий в тепло- и электросетях, а также над улучшением коммуникации с потребителями.
"Мы сократили сроки устранения аварий в электроснабжении до 2-х часов. Во время отопительного сезона уменьшили почти в два раза время возобновления теплоснабжения после аварий - с 20-22 часов до 12. Что касается обслуживания клиентов, мы делаем ставку на онлайн-сервисы и личные кабинеты - как по электроэнергии (где зарегистрировано 500 тыс. клиентов), так и по теплу и горячей воде, где уже тоже зарегистрировано более 200 тыс. клиентов", - отметил Фоменко.
По его словам, центры обслуживания абонентов "Киевэнерго" останутся работать для потребителей, которые не хотят обслуживаться онлайн, и они будут гораздо мобильнее, чем сейчас.
"В последние два месяца мы сократили время обслуживания клиентов в центрах обслуживания до 20 минут. На днях внедряем предварительную запись в центры обслуживания. Каждый клиент сможет самостоятельно выбрать для себя дату и время, чтобы не стоять в очереди", - заявил Фоменко.
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И чтобы оно дало бы тебе лично?
Ходил бы строем?
Так ходи.
Получил бы комендантский час?
Так не шляйся по ночам.
Ограничили бы свободу слова?
Так не п..зди прямо сейчас.
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краще би розказало, як гроші в оф-шори) виводять!
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люди будут заинтересованы в восстановлении и обеспечении себя.
без всяких грабительских тарифов.
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Почему у нас себестоимость серийного производства дороже индивидуального ?
Может пора кого-то ...
.
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