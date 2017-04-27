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Все про:армия РФ (6421) корабль (844) Черноморский флот РФ (1128) Черное море (368) крушение (378)

 Военный разведывательный корабль РФ затонул после столкновения с другим судном близ побережья Турции

корабль

Разведывательное судно Черноморского флота РФ "Лиман", получившее пробоину, затонуло, все члены экипажа живы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, об этом заявили в Министерстве обороны России.

Читайте также: 15 российских солдат пропали в Черном море после столкновения кораблей, - Daily Sabah

"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, по данным турецких СМИ, 15 российских солдат вследствие аварии пропали без вести.

В военном ведомстве РФ назвали сообщения о пропавших без вести членах экипажа не соответствующими действительности.

Как добавили в Минобороны, к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно "Улус-стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.

"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ. В четверг в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в Черном море он получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

Читайте также: Корабль Черноморского флота РФ столкнулся с другим судном в Черном море

В свою очередь турецкие СМИ сообщают, что российский корабль получил пробоину в результате столкновения с судном под флагом Того, которое перевозило скот.

Турецкое агентство "Доган" утверждает со ссылкой на местных чиновников, что причиной столкновения послужил густой туман в данном районе.

По данным агентства, премьер Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, чтобы обсудить произошедшее.
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Дай Бог побольше сруснявіх кораблей на пути АШОТА!!!
Военный корабль РФ "Лиман" затонул после столкновения с другим кораблем близ побережья Турции - Цензор.НЕТ 5832
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Главное, что животные на судне под флагом Того не пострадали. А скоту на рашистском бандкорабле пропадать без вести, воскрешаться и быть ихтамнетами не привыкать. Зря только османы 75 убийц спасли.
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Шел не первый год суровой войны духовных скреп со злыми пиндосами и загнивающими гей-европейцами. Вэликие били врага сурово и беспощадно со своего могучего русского оружия, аналогов которого нет в мире. Пиндосы постепенно превращались в радиоактивный пепел, а гей-европейцы загнивали все и загнивали. Но вот только неувязочка: пиндосы и гей-европейцы все в недоумении. Они даже еще пушки не заряжали, а духовные скрепы уже потеряли несколько десятков самолетов, которые сами ныряют в глубь океанов, их корабли топят простые скотовозы, а ихтамнетов лупят бандеровцы с бородачами. Вывод: нех вате понтоватся, коль нечем.
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Военный корабль РФ "Лиман" затонул после столкновения с другим кораблем близ побережья Турции - Цензор.НЕТ 7903
Интересно, это -- правильное использование?
Военный корабль РФ "Лиман" затонул после столкновения с другим кораблем близ побережья Турции - Цензор.НЕТ 770
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не могу прочитать шо там написано "Кокос со сметаной"?))))
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Все, что происходит с свиньями,РАДОВАЛО,РАДУЕТ, и БУДЕТ РАДОВАТЬ до тех пор пока часть моей Родины(и не только) оккупирована этими вечно в дупель бухими нелюдями!Которые сами добровольно согласны жить в рабстве и "вечно будущем счастье",и от которых нет житья тем кто не желает жить с ними в вечном, моральном и физическом дерьме!!!!
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Команду наградить и выдать следующий корабль.
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или перевести их в "подводники", на том же корабле...
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...который отправить на встречу со следующим скотовозом...
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НАТО срочно отправляет специалистов для выяснения секретов технологии Стелс на скотовозе из Того
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комменты доставляют ))
а по сути: у позорных свинособак - минус одно разведкорыто.. очень похоже на филигранную операцию по опусканию козломордых полупокеров ниже ватерлинии, и шо характерно: ни одна скотина не пострадала...
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российское судно "Улус-стар" - какое славянское название судна!)))))) А его капитан - исконный скрепный славянин Кужуген Минетович.)))
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Переговоры экипажа Лимана,сов.секретно,для служебного пользования.

Старпом-приборы,.
..восемьдесят!
Что восемьдесят?...
...а что приборы?
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РУССКИЙ ФЛОТ. В Черном море затонула ржавое русское корыто. 15 солдат «пропали»

При крушении ржавого русского военного корабля в Чёрном море после столкновения с другим судном без вести пропали 15 солдат. Об этом сообщает турецкое издание Daily Sabah, а также Sky News со ссылкой на Reuters.
В свою очередь командование русского бандфлота объявило, что «члены экипажа спасены», не сообщив ничего о пропавших солдатах.
Военный корабль «Лиман» столкнулся с кораблем «Ашот-7» под флагом Того. «Ашот-7» удачно вписался в бок русскому кораблю, сделав пробоину ржавому корыту ниже ватерлинии, после чего русский военный корабль очень быстро и благополучно затонул.
На помощь русским пришли катера береговой охраны Турции, которые, к сожалению, спасли членов экипажа - 78 человек. Сообщается, что ржавое военное корыто недавно участвовало в «сирийском походе».
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РУССКОЕ ОРУЖИЕ. «Израиль» снова бомбил базу Асада в Дамаске. Русские С-400 опять прозевали

Евреи снова разбомбили базу Асада, на которой базировались склады с оружием ливанской «Хезболы» в районе международного аэропорта в Дамаске. В результате атаки начался сильный пожар.
Сионистский «министр разведки» Исраэль Кац подтвердил факт бомбежки и заявил эта атака «полностью вписывается в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия ливанскому движению «Хезбола».
По данным Reuters, атакованную военную базу использовали силы, поддерживаемые Ираном. Их снабжали по воздушному коридору между Дамаском и Тегераном. По информации источников агентства, всего было зафиксировано пять ударов.
Российские системы С-400, которые по заверению Москвы «полностью закрыли небо Сирии», в очередной раз прозевали «израильские» самолеты.
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С-400 "полностью закрыли небо Сирии". Но вот только "Томагавкам" и израильским пилотам забыли об этом сказать. )
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Азохен вей и танки наши быстры
И наши лётчики отважества полны
Громят врага бесстрашные танкисты
Вперёд за родину, еврейские орлы
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Должность: Еврейский зять Трампа

Роль Кушнера в Белом доме вызвала острую критику со стороны демократов и скептицизм со стороны ряда экспертов. «Дело не только в кумовстве, но это еще и откровенно абсурдно - думать, что молодой специалист по недвижимости сможет воплотить в жизнь все те задачи, которыми любящий тесть попросил его заняться», - пишет издание ForeignPolicy.
Поручения Кушнера включают в себя и разрешение израильско-палестинского конфликта; и руководство командой «спецназа» частных консультантов, которая должна реорганизовывать и рационализировать федеральное правительство; а также проблемы наркозависимости и ветеранов Вьетнама.
Кушнер стал неофициальным представителя президента в Китае, Ираке, Мексике, Канаде и где-то еще, куда Трамп еще решит его отправить. «Кушнер мог бы облегчить себе жизнь, как испорченный богатый ребенок, который предпочитает кататься на лыжах, а не управлять… Его работа слишком сложна для него, даже если он и сочетает в себе хитрость Генри Киссинджера и политические таланты Линдона Джонсона.
Но дело не только и не столько в Кушнере. Реальная проблема заключается в том, что сложившаяся ситуация больше говорит нам о президенте, которого он обслуживает, и о характере политической жизни в Вашингтоне.
Начнем с того, что вспомним одну важную вещь о Дональде Дж. Трампе: он стар. 70-летний мужчина не будет изучать новые методы управления, как говорят, «старую собаку новым трюкам не выучишь».
По большому счету, управленческий подход Трампа уже давно известен: он основан на поощрении соперничества среди подчиненных и требовании высокой лояльности от круга доверенных лиц (его сыновья, а теперь и его зять). С учетом его крайне необычной президентской кампании, почему кто-то ожидает, что Трамп будет действовать по-другому сейчас?» - задается вопросом ForeignPolicy.
Необходимо отметить, что госсекретарю США Рексу Тиллерсону поручена роль, скорее, злого полицейского, который разъезжает по миру, объявляя всем «пренеприятнейшие известия», оставляя своих визави сидеть за столом с открытыми ртами - как это было на совещании министров иностранных дел Большой семерки, когда главный дипломат США во всеуслышание объявил, что американским налогоплательщикам нет никакого дела до проблем европейского государства под названием Украина.
Кроме того, все президенты в прошлом, так или иначе, полагались на советы партнеров или консультантов, с которыми у них была тесная личная связь (а в некоторых случаях и семейные связи). Вудро Вильсон в вопросах по иностранным делам зависел от своего друга Эдварда Хауса, хотя Хаус и не обладал особым опытом в этой области.
У Франклина Д. Рузвельта был Гарри Хопкинс; Джон Ф. Кеннеди сделал своего брата генеральным прокурором, а Барак Обама опирался на внутренний круг, в который входили правозащитница Валери Джарретт, советник Бен Роудс и другие «надежные люди», которые меж тем не обладали особой подготовкой или опытом в иностранных делах.
Кушнер тоже неопытен, но он не станет первым человеком, который займет высокое политическое и даже дипломатическое положение из-за личных связей с президентом.
«Действительно, установка «всё в семью» Трампа - это давняя тенденция, пришедшая к своему логическому завершению. На протяжении десятилетий президентская власть неуклонно растет, и президенты, как из Демократической, так и из Республиканской партии пытаются укротить федеральную бюрократию, ограничив крупные решения окружением Белого дома.
Эта тенденция особенно заметна во внешней политике: Совет национальной безопасности вырос из пары десятков человек в 1950-х годах до более 400 при Обаме, позволив тем самым внутреннему кругу президента действовать независимо от других ведомств.
Ценность лояльности легко понять… Как отметил американский писатель Марк Лейбович: «Теперь каждый, по сути, свободный агент, выполняющий любое количество услуг в любом количестве проектов».
Поскольку почти все в Вашингтоне в основном заботятся о себе, президенты не могут рассчитывать даже на то, что их собственные назначенцы не повернутся к ним спиной в экстремальной ситуации, или когда их поманят другие возможности.
Например, бывший министр обороны Роберт Гейтс пишет мемуары, в которых описывает, как Обама решает ключевые вопросы национальной безопасности;
Леон Панетта - бывший руководитель ЦРУ и министерства обороны - делает то же самое. Он уходит в отставку, подписывает книжный контракт и вставляет нож в спину президенту, который назначил его не один, а два раза на топ-должности.
В такой политкультуре (где каждый сам за себя) каждый президент очень высоко ценит лояльность. В этом смысле Трамп беспокоится еще больше. Он политик-неофит, которого презирало большинство внешнеполитических ведомств, и особенно, как это ни странно, ортодоксальные республиканцы; у него нет реноме в Республиканской партии и нет политической поддержки. В этих обстоятельствах вполне понятно, что он положился на людей, чья лояльность не вызывает сомнений.
Более того, вся кампания Трампа была основана на идее, что существующие правительственные учреждения коррумпированы и неэффективны, а все основные политики и правительственные чиновники идиоты (или того хуже).
Если верить, что все опытные чиновники коррумпированы и некомпетентны, тогда вы с равным успехом можете поверить, что молодой девелопер, который женился на вашей дочери, просто не сможет уже сделать ничего хуже. Иными словами, чрезмерная востребованность Кушнера - прямое отражение глубокого презрения Трампа к самому истеблишменту США.
На самом деле, роль Кушнера в Белом доме раскрывает более глубокую проблему: Трампу на самом деле неважно, работает его политика или нет. Его не волнует, будет ли когда-либо исправлена проблема с медицинским обслуживанием, перегреется ли климат, получат ли угольщики или водители-дальнобойщики новые рабочие места, победит ли кто-то когда-то ИГ, будет ли восстановлена инфраструктура США. Он заботится только о том, сможет ли он убедить людей, что он - причина всего хорошего, а все плохое - это вина кого-то другого.
Вы можете нанять кого угодно, дать ему тысячу невыполнимых задач, которые необходимо решить до завтрака, а затем вернуться к вашим делам. И этос причина по которой у Джареда Кушнера есть работа в Белом доме, которую никто другой не может больше выполнить.
Именно поэтому вы не видите, чтобы он предпринимал хоть какие-то усилия в попытках противостоять внешнеполитическому истеблишменту Вашингтона, в отличие от его тестя, которого недавно столь шумно осуждали за интервенцию в Сирии.
Кушнер и Трамп вполне могут теперь отрекаться от своих заявленных политических убеждений, и даже если они содержали в себе проблеск здравых мыслей, они никогда не были подкреплены практическими знаниями… », - заключает ForeignPolicy.
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Не дождавшись «признания» ИГ, ФСБ выступила от имени аль-Кайды, взяв на себя ответственность за взрыв в метро

Так и не дождавшись «признания» ИГ, чекистская банда ФСБ решила возложить ответственность за свой собственный взрыв в метро Петербурга на аль-Кайду. С этой целью в социальных сетях было распространено заявление от имени никогда не существовавшей группировки «Катиба аль-Имам Шамиль».
Придумку Лубянки распространил еврейский ресурс SITE, который отслеживает «джихадистскую активность» в сети, который и сообщил о «взятии ответственности» за взрыв в метро Петербурга аль-Кайдой.
Чекисты тут же со ссылкой на SITE распространили эту «новость» в российских СМИ.
Кроме того, ФСБ от имени аль-Кайды «подтвердила», что взрыв в метро организовал именно Акбаржон Джалилов, который якобы «получил прямой приказ» от амира аль-Кайды Аймана аль-Завахири.
Лубянка также «уточнила», что атака в Петербурге была организована за «действия России в Сирии, Ливии и Чечне».
В заключении ФСБ от имени аль-Кайды потребовала от России вывести войска из Сирии.
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Узнав об Ашоте у адмирала Кузнецова сжалось очко.
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Офицер немецкой армии задержан по подозрению в подготовке теракта
По данным прокуратуры Франкфурта-на-Майне, 28-летний офицер в свободное от службы время выдавал себя за беженца из Сирии.

Военнослужащий бундесвера задержан по подозрению в терроризме, сообщили Deutsche Welle в прокуратуре Франкфурта-на-Майне.
Бундесвер подтвердил факт задержания.
Следствие подозревает 28-летнего лейтенанта в подготовке антигосударственного акта насилия. Его взяли под стражу во время военных учений в Баварии.
Предварительное расследование началось в конце января, после того, как в туалете аэропорта Вены был обнаружен пистолет. 3 февраля австрийская полиция временно задержала человека, пришедшего, чтобы забрать оружие. Им и был немецкий офицер.
В Германии, Австрии и Франции были проведены следственные действия.
По информации прокуратуры, подозреваемый вел двойную жизнь, выдавая себя за сирийского беженца. Он по поддельным документам поселился в общежитии для мигрантов, оформил на себя жилье и денежное пособие.
Также задержан предполагаемый пособник военного, 24-летний студент. Его подозревают в хранении оружия и взрывчатки.
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В конце января корабль вернулся из похода в Средиземное море. Он выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. -- все ватные отмазки в хлам.
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Что то журналисты перепутали, должно быть военный разведывательный скотовоз РФ столкнулся с судном и затонул. Военный корабль от столкновения затонуть не может, там есть как минимум команда борьбы за живучесть и переборки водонипроницаемые.
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Те переборки таже команда уже давно сдала в Сифилистополе на металолом борясь по утрам за живучесть после бухареста,....просто Животные посмотрели кого в мире называют баранами и Животным стало обидно до слез за такое сравнение...Ну и не выдержали,решили восстановить статус-кво!
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Услышав мычание в туманной мгле, истосковавшийся по ласке и уставший от мужской дрючбы рулевой "Лимана" с криком "Телки, я иду к вам!" направил не имеющее аналогов ржавое корыто на манящий его звук.
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Шутишь?
Почти 9000 разъярённых, хорошотренированных, специально-обученных спец-овец!
Да они кого хош потопят, слава Богу, что им на пути "Кузя" не встретился, ато плыли бы эти овцы в Иорданию уже на авиакрейсере...
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Пошел разведывать дно. Там тоже работы непочатый край.
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к 2-м подводным самолетам присоединился корабль-разведчик.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенный разведывательный корабль РФ затонул после столкновения с другим судном близ побережья Турции
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