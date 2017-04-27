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Все про:армия РФ (6421) корабль (844) Черноморский флот РФ (1128) Черное море (368) крушение (378)

 Военный корабль РФ "Лиман" затонул после столкновения с другим кораблем близ побережья Турции

корабль

Судно Черноморского флота РФ "Лиман", получившее пробоину, затонуло, все члены экипажа живы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, об этом заявили в Министерстве обороны России.

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"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", - сообщили в военном ведомстве РФ.

"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - заявили в Минобороны РФ.

Напомним, поданным турецких СМИ, 15 российских солдат вследствие аварии пропали без вести.

В военном ведомстве РФ назвали сообщения о пропавших без вести членах экипажа не соответствующими действительности.

Как добавили в Минобороны, к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно "Улус-стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.

"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ. В четверг в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в Черном море он получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

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В свою очередь турецкие СМИ сообщают, что российский корабль получил пробоину в результате столкновения с судном под флагом Того, которое перевозило скот.

Турецкое агентство "Доган" утверждает со ссылкой на местных чиновников, что причиной столкновения послужил густой туман в данном районе.

По данным агентства, премьер Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, чтобы обсудить произошедшее.
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Вже навіть тролити кацапню набридло. Скільки ви йще суки будете засирати світовий океан?
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Скотовоз Ашот опустил на дно российский военный корабль? То же мне новость, в РФ ашоты постоянно опускают россиян, без разницы военный или нет.
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Выфсёврёти! карабиль-разведчег, он ни утанул, он нырнул - дно разведать и языка вражеского взять... морского, от-так!
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Вот вы тут смеетесь, а в эти минуты касабский корабль пробивает дно.
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Турки молодцы! Не афишируя сбивают кацапские самолеты,военные суда топят! И что символично- скотовозом!
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Сирийский скотовоз YOUZARSIF H (IMO: 7611547) из города Тартус под флагом африканской республики Того вероломно напал и потопил гордость российского ВМФ разведывательный корабль ЧФ РФ "Лиман".
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Тут еще вопрос, какое из двух суден скотовоз....
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Кокоцапия посмешище мировое..................дебилы бля
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После случившегося Эрдоган приказал построить целый флот скотовозов! Они эффективнее подлодок и авианосцев!
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Эффективней и в 10 000 раз дешевле, чем кацапский "Кузя".
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То, что затонул Военный корабль РФ "Лиман" это понятно. Почему не затонуло российское судно "Улус-стар"? Этот вопрос остается открытым для спецслужб Украины.
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Столкнулись два скотовоза. Ашот оказался крепким джигитом. Скотина не пострадала.
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Во истину велик Руский флот! Самолеты и корабли могут под водой плавать!
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..... к месту происшествия направляется... российское судно "Улус-стар". А как вам название "Улус-стар" нравится? Звучит? Звучит. Лучше может быть только "Кызыл-орда челенджер".
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Блин,вот это новость. Турецкие боевые "котики" - коровы -забодали кацапетовских шпиенов! Видать,хотели разведать ,какие надои...
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Гы, интересно девки пляшут, ракетам мешает кривизна земли, разведкораблю - туман)) Ватники выпейте йаду и повестесь
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Пипец! Турецкий скотовоз сильнее русского военного корабля!
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Симптоматично, что россияне в итоге попали на судно, перевозящее скот. Надеюсь, их продадут с хорошим наваром.
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пробоина, кстати, получена в ПРАВЫЙ борт, а, согласно международным правилам навигации, в узости корабли и суда на встречных курсах обязаны расходиться исключительно ЛЕВЫМИ БОРТАМИ. В случае попутных курсов я даже не знаю как нужно извратиться, чтобы получить удар справа.

Отсюда следует, что нарушил капитан кацапской лоханки, и не произвел обязательный маневр вправо на 10 градусов правее своего текущего курса (если встречное судно по левому борту - или правее пеленга на другое судно, если оно по правому борту)... быковал, наверное, по кацапской привычке.
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Больше всех расстроился хор Александрова. Ведь они разучили новую программу, долго репетировали... В концертном зале Черного моря еще остаются свободные места... пока...
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Песков признал весь скот Турции террористами и пособниками ИГИЛ!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенный корабль РФ "Лиман" затонул после столкновения с другим кораблем близ побережья Турции
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