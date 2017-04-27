 Военный корабль РФ "Лиман" затонул после столкновения с другим кораблем близ побережья Турции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Россия, об этом заявили в Министерстве обороны России.
"Судно "Лиман" от полученных пробоин ниже ватерлинии затонуло", - сообщили в военном ведомстве РФ.
"Все члены экипажа исследовательского судна Черноморского флота "Лиман" в полном составе живы, здоровы, и в настоящее время готовятся к эвакуации с турецкого спасательного судна на российский корабль", - заявили в Минобороны РФ.
Напомним, поданным турецких СМИ, 15 российских солдат вследствие аварии пропали без вести.
В военном ведомстве РФ назвали сообщения о пропавших без вести членах экипажа не соответствующими действительности.
Как добавили в Минобороны, к месту происшествия направляется находящееся в полутора милях российское судно "Улус-стар", которое доставит весь экипаж на базу Черноморского флота.
"Лиман" - средний разведывательный корабль Черноморского флота РФ. В четверг в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в Черном море он получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.
В свою очередь турецкие СМИ сообщают, что российский корабль получил пробоину в результате столкновения с судном под флагом Того, которое перевозило скот.
Турецкое агентство "Доган" утверждает со ссылкой на местных чиновников, что причиной столкновения послужил густой туман в данном районе.
По данным агентства, премьер Турции Бинали Йылдырым позвонил своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, чтобы обсудить произошедшее.
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Отсюда следует, что нарушил капитан кацапской лоханки, и не произвел обязательный маневр вправо на 10 градусов правее своего текущего курса (если встречное судно по левому борту - или правее пеленга на другое судно, если оно по правому борту)... быковал, наверное, по кацапской привычке.
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