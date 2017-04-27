EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины, За рубежом
  1390  15
Все про:отставка (2301) ПАСЕ (1032) Россия (70204) Сирия (2402) Аграмунт Педро (50)

 Отставка Аграмунта неотвратима, но в эту пятницу ее не будет, - Логвинский

Сегодня выступление в пленарном зале Парламентской ассамблеи короля Испании Филиппа VI состоялось при отсутствии Аграмунта, заседание вел вице-президент от Испании.

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп (НФ) Георгий Логвинский считает, что отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта завтра, 28 апреля, не будет, однако она неотвратима. Такое мнение он высказал УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

По словам Логвинского, вчера, 26 апреля, группой европейских народников, в состав которой входит и Аграмунт, было принято решение о проведении сегодня внеочередного заседания с целью заявить позицию относительно отставки президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет бороться, чтобы ПАСЕ возглавил тот, кто уважает права человека и принципы организации, - МИД

"Заседание группы должно состояться сегодня, поскольку завтра утром будет заседание Бюро (ПАСЕ), на котором должен рассматриваться вопрос отставки. Но это решение было отменено сегодня утром, а потому не будет вынесено на Бюро (ПАСЕ). Таким образом, вопрос Аграмунта в пятницу рассматриваться не будет. В свою очередь это также говорит и о том, что заявления, которого требовали он него социалисты, нет (группа социалистов требовала заявления до визита испанского короля, который проходит сегодня)", - сказал вице-президент ПАСЕ.

В этой связи он не исключил, что в пятницу, 28 апреля, Аграмунт заявит, что "намерен уйти в отставку, но в таком случае он остается исполнять обязанности президента".

"Таким образом все откладывается. У него нет шансов не уйти, но де-факто он может остаться минимум до следующего заседания Бюро в Праге в конце мая, а максимум - до следующей сессии, которая будет летом", - считает Логвинский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это было бы символично": Логвинский прокомментировал шансы занять место Аграмунта в случае его отставки. ВИДЕО

Он также отметил, что такой сценарий является частью политических договоренностей.

Сегодня выступление в пленарном зале Парламентской ассамблеи короля Испании Филиппа VI состоялось в отсутствие Аграмунта, заседание вел вице-президент от Испании.

Напомним, ранее в ПАСЕ прошли слушания относительно визита Аграмунта в Сирию. Известно, что в ходе слушаний он несколько раз намекал на свою отставку в пятницу. Украинская делегация в ПАСЕ заявляла о своих намерениях добиваться отставки президента Ассамблеи Педро Аграмунта после скандала с его визитом в Сирию. Ранее президент ПАСЕ летал в Сирию вместе с депутатами Госдумы РФ.


 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А заболеть?, хотя бы для приличия, пусть у наших проконсультируется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну рано или поздно сдохнет даже ишак падишаха ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не жалей,он сдохнет в глубокой старости окруженный добром и заботой ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот если наши политики в ПАСЕ не срутся, не воруют и не кнопкодавят - появляется результат.
Шо ж вы сцуки в ВР все наоборот делаете?.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чем Аграмунт насолил Украине? И если Аграмунт не уйдет, Логвинский и иже с ним сложат свои депутатские мандаты или просто сделают вывод, что забыли свои высказывания?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в них так само як у нас : вище посада - менше відповідальность і закони лише для дурнів і бідних.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если этот дрыщ так сказал, то все так и будет ))))
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтставка Аграмунта неотвратима, но в эту пятницу ее не будет, - Логвинский
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти