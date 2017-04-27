 Отставка Аграмунта неотвратима, но в эту пятницу ее не будет, - Логвинский

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, нардеп (НФ) Георгий Логвинский считает, что отставки президента ПАСЕ Педро Аграмунта завтра, 28 апреля, не будет, однако она неотвратима. Такое мнение он высказал УНИАН, передает Цензор.НЕТ.
По словам Логвинского, вчера, 26 апреля, группой европейских народников, в состав которой входит и Аграмунт, было принято решение о проведении сегодня внеочередного заседания с целью заявить позицию относительно отставки президента.
"Заседание группы должно состояться сегодня, поскольку завтра утром будет заседание Бюро (ПАСЕ), на котором должен рассматриваться вопрос отставки. Но это решение было отменено сегодня утром, а потому не будет вынесено на Бюро (ПАСЕ). Таким образом, вопрос Аграмунта в пятницу рассматриваться не будет. В свою очередь это также говорит и о том, что заявления, которого требовали он него социалисты, нет (группа социалистов требовала заявления до визита испанского короля, который проходит сегодня)", - сказал вице-президент ПАСЕ.
В этой связи он не исключил, что в пятницу, 28 апреля, Аграмунт заявит, что "намерен уйти в отставку, но в таком случае он остается исполнять обязанности президента".
"Таким образом все откладывается. У него нет шансов не уйти, но де-факто он может остаться минимум до следующего заседания Бюро в Праге в конце мая, а максимум - до следующей сессии, которая будет летом", - считает Логвинский.
Он также отметил, что такой сценарий является частью политических договоренностей.
Сегодня выступление в пленарном зале Парламентской ассамблеи короля Испании Филиппа VI состоялось в отсутствие Аграмунта, заседание вел вице-президент от Испании.
Напомним, ранее в ПАСЕ прошли слушания относительно визита Аграмунта в Сирию. Известно, что в ходе слушаний он несколько раз намекал на свою отставку в пятницу. Украинская делегация в ПАСЕ заявляла о своих намерениях добиваться отставки президента Ассамблеи Педро Аграмунта после скандала с его визитом в Сирию. Ранее президент ПАСЕ летал в Сирию вместе с депутатами Госдумы РФ.
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Шо ж вы сцуки в ВР все наоборот делаете?.
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