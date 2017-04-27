 "Около 300 компаний в Украине используют "шпионский" софт "Стахановец", - СБУ

В СБУ заявили, что около 300 компаний в Украине используют "шпионское" программное обеспечение "Стахановец", разработчики которого сотрудничают с ФСБ РФ, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.
"Вчера состоялся ряд обысков в украинских компаниях. Мы не разглашаем название этих компаний, но так, как вчера названия двух предприятий фактически ими же были озвучены, мы можем подтвердить, что действительно происходили обыски в компаниях "Укргаздобыча" и Dragon Capital. Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний. Они связаны с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, которое отнесено именно к категории программного обеспечения, с помощью которого осуществляется удаленный контроль и снятие информации. По нашим данным, примерно 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года это программное обеспечение было запрещено в связи с тем, что оно было признано специальным техническим средством. Кроме того, в рамках уголовного производства, которое расследуется СБУ задокументировано, что компания, которая является разработчиком этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ. Вчера проведены обыски в 8 компаниях и нами было выявлено доказательства того, что примерно более тысячи лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний", - рассказал Ткачук.
В СБУ пояснили, что речь идет о программе, которая носит название "Стахановец".
"Кроме того, по нашим данным, в России представители компании, которая разработала продукт, они сейчас пытаются сделать определенный ребрендинг и запустить эту программу на рынок под новыми названиями. Мы призываем всех предпринимателей отказаться от использования этого продукта, обратиться за консультацией в нашу Службу. Телефоны горячей линии Службы на нашем сайте. Пожалуйста, звоните, мы окажем вам помощь, и консультационную и нужную поддержку, чтобы исключить утечку информации за пределы нашего государства. Подчеркиваю, что по данным исследования, серверы, на которые может осуществляться загрузки информации с компьютеров, на которых установлен этот программный продукт, серверы находятся на территории РФ. А сама компания-разработчик сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ", - отметил представитель спецслужбы.
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О, придумав, а давайте черед Європу купляти Касперський, 1С і Стахановець! По реверсу це ж зовсім інша справа))))
Насправді не смішно(
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http://ab.biz.ua/
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кто с головой дружит, тот давно ушел как от софта от параши так и с их интернет сервисов.
какие проблемы?!
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стоит на 6 машинах и ни каких проблем. только два из них способны танки вытянуть, остальные офисное барахло.
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у вас семерка?
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По факту, нажаль, жере багато оперативки, а захисту практично нема...
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скиньте чем комп просканировать, хочу проверить как он ничего не видит.
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вот если бы, ыканамисты с базара, перевели нормативные документы под евро стандарты.
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Ссылка выше...
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эту заразу так прописывают что не сразу отделаешься.
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мотороллер не мой - загуглил.
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За который еще и деньги были заплачены
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почитайте что пишут о этой программе сами рюсские:
Обезвреживаем шпиона Стах@новец
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