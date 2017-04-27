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 Политика Украины
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Все про:обыск (1065) Россия (70204) СБУ (14094) ФСБ (1096) шпионаж (648) программное обеспечение (23) Ткачук Александр (49)

 "Около 300 компаний в Украине используют "шпионский" софт "Стахановец", - СБУ

В Спецслужбе заявили, что речь идет о программе, разработчики которой сорудничают с ФСБ РФ, и призвали предпринимателей отказаться от указанного продукта.

В СБУ заявили, что около 300 компаний в Украине используют "шпионское" программное обеспечение "Стахановец", разработчики которого сотрудничают с ФСБ РФ, передает Цензор.НЕТ. Об этом в ходе брифинга, который транслировал телеканал "112 Украина", заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Вчера состоялся ряд обысков в украинских компаниях. Мы не разглашаем название этих компаний, но так, как вчера названия двух предприятий фактически ими же были озвучены, мы можем подтвердить, что действительно происходили обыски в компаниях "Укргаздобыча" и Dragon Capital. Эти обыски не были связаны с основным направлением деятельности этих компаний. Они связаны с тем, что Служба документировала использование специального программного обеспечения, которое отнесено именно к категории программного обеспечения, с помощью которого осуществляется удаленный контроль и снятие информации. По нашим данным, примерно 300 компаний на территории Украины на сегодняшний день используют такое программное обеспечение. Еще с 2016 года это программное обеспечение было запрещено в связи с тем, что оно было признано специальным техническим средством. Кроме того, в рамках уголовного производства, которое расследуется СБУ задокументировано, что компания, которая является разработчиком этого программного продукта сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ. Вчера проведены обыски в 8 компаниях и нами было выявлено доказательства того, что примерно более тысячи лицензий на этот программный продукт использовались на компьютерах этих компаний", - рассказал Ткачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ через нелегальный софт могла качать данные из Украины, - СБУ

В СБУ пояснили, что речь идет о программе, которая носит название "Стахановец".

"Кроме того, по нашим данным, в России представители компании, которая разработала продукт, они сейчас пытаются сделать определенный ребрендинг и запустить эту программу на рынок под новыми названиями. Мы призываем всех предпринимателей отказаться от использования этого продукта, обратиться за консультацией в нашу Службу. Телефоны горячей линии Службы на нашем сайте. Пожалуйста, звоните, мы окажем вам помощь, и консультационную и нужную поддержку, чтобы исключить утечку информации за пределы нашего государства. Подчеркиваю, что по данным исследования, серверы, на которые может осуществляться загрузки информации с компьютеров, на которых установлен этот программный продукт, серверы находятся на территории РФ. А сама компания-разработчик сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ", - отметил представитель спецслужбы.
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А Касперський і 1С? Перемогли залежністьза 3 роки війни, не?(

О, придумав, а давайте черед Європу купляти Касперський, 1С і Стахановець! По реверсу це ж зовсім інша справа))))
Насправді не смішно(
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Каспером давно не користуюсь, в 10-ці сильний вбудований захист, а от 1С справді не мішало б замінити, але незнаю чим ?
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Львовская фирма АБ_Система...производит программный продукт АБ-Офис....который гораздо лучше той хваленой 1С....
http://ab.biz.ua/
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1С используется только российская платформа. сама программа (база данных) украинская
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база - довесок. основа - платформа, в которую зашить можно что угодно
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чушь не мели. платформа - набор стандартных функций и интерпретатор не более того. весь программный код зашит именно в базу данных.
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есть отличный украинский антивирус, да и 1С тоже замена давно есть.
кто с головой дружит, тот давно ушел как от софта от параши так и с их интернет сервисов.
какие проблемы?!
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Антивирус от Майкрософт...выполняет свои функции ничуть не хуже того касперского....
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Zillya-тяжёлый для ,даже. мощного компьютера. А в 2007 году работал хорошо
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не пойму о чем вы.
стоит на 6 машинах и ни каких проблем. только два из них способны танки вытянуть, остальные офисное барахло.
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Я пользуюсь гаджетами на раб. столе, которые показывают загрузку процессора и памяти. Zillya сильно подгружает PC/
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любой антивирус будет грузить, особенно если инет не через роутер приходит. зелье грузит меньше всех.
у вас семерка?
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Семёрка. Я за 10 лет прогнал все распространённые антивирусы.Меньше всез подгружает(даже при сканировании системы) китайский 360 тотал
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Не бачить нічого, маленькі бази. Погана оптимізація.

По факту, нажаль, жере багато оперативки, а захисту практично нема...
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серьезно? это у меня компы должны лежать уже после нескольких лет пользования.
скиньте чем комп просканировать, хочу проверить как он ничего не видит.
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Просто пошу про свої враження. Спробуйте Avast чи ESET...
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эти знаю. с аваста как раз и перешел на зелье, разницы не почувствовал.
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Касперский-да.Nа ещё программа.Но больше похожа на вымогательскую.Её легко заменят такие ,как *NOD32*,*360 Total Security*
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к сожаление пока нет альтернативы 1с.
вот если бы, ыканамисты с базара, перевели нормативные документы под евро стандарты.
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Как это нет..?? Давным давно есть... АБ-Офис...от АБ-Системы....
Ссылка выше...
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больше всех бесит навязчивый софт от майл.ру.
эту заразу так прописывают что не сразу отделаешься.
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Т.е. попытка изъять все компьютеры компании и парализовать её работу это призыв не использовать определённый софт? Звучит по крайней мере странно.
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все вполне логично, это в Драгон и УГВ не удалось изъять все из-за поднявшегося шума, а в маленьких компаниях изымалось все подчистую, и тут скорее всего не дело в некомпетентности сбу, а в том, чтобы в изъятых материалах найти что-нибудь еще, с целью давления/шантажа/выгоды. Формальный повод есть - решение суда о проведении обыска, а законно это или незаконно попробуй докажи
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странно как то с российского сайта качать антишпион который должен обнаружить российский шпион...
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это точно, удалил ссылку..
мотороллер не мой - загуглил.
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Купить и поставить программу с ТАКИМ названием?
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Ага, сразу видно шта она родом с дамбаса, а там с кураторами с лубянки традиционно поддерживают прочные связи...
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загуглите, создатель программы с донбаса, софт только в 2014 вышел на русский рынок.
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Стахановец это такая программа которую ставят на компьютеры предприятий, чтобы следить за правильным использованием компьютеров сотрудниками. Может СБУ об этом никто не сообщил?
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Я вполне могу допустить, в свете всего что они делают, что они настолько тупые.
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Где надо - они очень сообразительные. А вот менеджмент гос.компаний и крупных холдингов - тупые, жадные и ворюги
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Если нет, они просто превращают Украину в полицейское государство.
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А Вам в голову не приходила мысль, что программа, которая анализирует всю активность пользователя (в т.ч. содержит перехват клавиатурных сообщений, списки используемых файлов, возможно, копирование файлов пользователя) - это, фактически, СУПЕРТРОЯН.
За который еще и деньги были заплачены
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О да, очень удобный повод. В СБУ наверно так и подумали. Теперь им можно заваливаться куда угодно, когда угодно, забирать что угодно, кого угодно, объявить кого-нибудь шпионом Кремля, и ведь ничего не оспоришь, как видно из этого случая. Тотальный, неограниченный контроль над всеми.
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Они пришли, задокументировали использование ПО, запрещенного к использованию в Украине, и ушли. Теперь выпишут люлей руководству компаний. Может штрафы, может просто предписание пришлют. Но в любом случае это их полное право. Список ПО, которое запрешено к использованию в Украине, несекретен. А кто ставит на компы сотрудников шпионский софт, могли бы и предварительно поинтересоваться, но нарушают ли они какие-то законы?
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обезвреживаем, скачивая непонятную русску программу)
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Тогда уже и все смартфоны нужно конфисковывать...
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Неплохая рекламная кампания программы "Стахановец"
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А что на это ответит Найэм?( депутат госдумы по фрейду.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Около 300 компаний в Украине используют "шпионский" софт "Стахановец", - СБУ
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