 Киев отправил ноту в МИД Польши из-за сноса памятника воинам УПА под Перемышлем: это может повлечь реакцию по отношению к польским памятникам в Украине, - Дещица

Киев обратился в МИД Польши за разъяснением ситуации и отправил соответствующую дипломатическую ноту, заявил в комментарии Укринформу посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, нас возмущает, что демонтаж памятника произошел таким открытым, провокационным способом. Во-вторых, это произошло накануне проведения мероприятий по поминанию жертв акции "Висла", а память об этой акции и о тех, кто погиб или пострадал в прошлом, должна нас объединять, а не разделять. В-третьих, нас возмущает, что подобного рода действия предпринимаются в одностороннем порядке, а не обсуждаются и согласовываются в рамках существующих двусторонних механизмов", - подчеркнул Дещица.
Дипломат рассказал, что в начале мая в Варшаве должны состояться консультации при участии руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников жертв войны, АТО и политических репрессий.
"И, собственно, в рамках таких механизмов стоит обсуждать память и легализацию существующих памятников, а не делать это в одностороннем порядке, что может повлечь реакцию с другой стороны границы по отношению к польским памятникам в Украине, чего мы бы очень не хотели", - подчеркнул Дещица.
Посол сообщил, что украинская сторона обратилась в МИД Польши с просьбой дать оценку этим действиям и призвала к решению подобных вопросов в существующих правовых рамках и в рамках обсуждения таких вопросов в пределах соответствующих инструментов сотрудничества. Он также добавил, что украинская сторона отправила дипломатическую ноту в МИД РП по этому поводу.
"Мы также обратились в полицию и соответствующие службы в Подкарпатском воеводстве и Перемышле, чтобы они обеспечили порядок во время проведения мероприятий по чествованию памяти жертв акции "Висла", учитывая, что демонтаж памятника произошел в окрестностях Перемышля и накануне проведения этих мероприятий. Мы опасаемся, что это может вызвать ответную негативную реакцию со стороны украинцев, которые там будут собираться, и, возможно, привести к каким-либо провокациям", - констатировал украинский дипломат.
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Но выгоду из всего этого получит только россия.
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История действительно ходит по кругу...
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Якщо якийсь підпалений нацик ,наприклад, пірдольне якоюсь фігньою у вуйтову стріху то памятник на цвинтарі "самовідновиться у чудодійний спосіб" !
Шкода буде тільки вуйтові портки - ніколи вже від мйоду не відперуться!
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польскую весну.
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