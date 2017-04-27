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 Политика Украины
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Все про:демонтаж (127) МИД (4062) памятник (2090) Перемышль (21) Польша (3797) нота протеста (76) вандализм (390) МИД Польши (157) Дещица (142)

 Киев отправил ноту в МИД Польши из-за сноса памятника воинам УПА под Перемышлем: это может повлечь реакцию по отношению к польским памятникам в Украине, - Дещица

Украинская сторона недовольна провокационным способом демонтажа памятника воинам УПА на кладбище в селе Грушовичи около Перемышля, который произошел в канун 70-летия акции "Висла".

Киев обратился в МИД Польши за разъяснением ситуации и отправил соответствующую дипломатическую ноту, заявил в комментарии Укринформу посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, нас возмущает, что демонтаж памятника произошел таким открытым, провокационным способом. Во-вторых, это произошло накануне проведения мероприятий по поминанию жертв акции "Висла", а память об этой акции и о тех, кто погиб или пострадал в прошлом, должна нас объединять, а не разделять. В-третьих, нас возмущает, что подобного рода действия предпринимаются в одностороннем порядке, а не обсуждаются и согласовываются в рамках существующих двусторонних механизмов", - подчеркнул Дещица.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кремль только в 2014 году выделил около 100 тысяч евро на провокации в Польше, - InformNapalm о разрушении памятника воинам УПА в Грушовицах. ФОТО

Дипломат рассказал, что в начале мая в Варшаве должны состояться консультации при участии руководства Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников жертв войны, АТО и политических репрессий.

"И, собственно, в рамках таких механизмов стоит обсуждать память и легализацию существующих памятников, а не делать это в одностороннем порядке, что может повлечь реакцию с другой стороны границы по отношению к польским памятникам в Украине, чего мы бы очень не хотели", - подчеркнул Дещица.

Посол сообщил, что украинская сторона обратилась в МИД Польши с просьбой дать оценку этим действиям и призвала к решению подобных вопросов в существующих правовых рамках и в рамках обсуждения таких вопросов в пределах соответствующих инструментов сотрудничества. Он также добавил, что украинская сторона отправила дипломатическую ноту в МИД РП по этому поводу.

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"Мы также обратились в полицию и соответствующие службы в Подкарпатском воеводстве и Перемышле, чтобы они обеспечили порядок во время проведения мероприятий по чествованию памяти жертв акции "Висла", учитывая, что демонтаж памятника произошел в окрестностях Перемышля и накануне проведения этих мероприятий. Мы опасаемся, что это может вызвать ответную негативную реакцию со стороны украинцев, которые там будут собираться, и, возможно, привести к каким-либо провокациям", - констатировал украинский дипломат.
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Поляки занимаются сатанизмом и лезут в мир мертвых на кладбища да еще официально властью разрешен этот сатанизм.Что это повлечет за собой они понимают? Они понимают сколько людей в ближайшее время умрет и погибнет в этом селе?
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Ольгинец, будет братом, несмотря на ваши старания по обе стороны украинско-польской границы.
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Може й ольгінець, але історія - річ дуже вперта. Навіювати українцям якісь примарні бачення ляха братом - злочин!
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Так же как и надежды видеть братом кацапа-преступление.
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Явный ольгинский провокатор с некоторым знанием польского.
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С каких пор Польша должна спрашивать разрешения что ей делать на своей земле?
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Тогда пусть не возмущаются,если мы поступим подобным образом.Око за око.
Но выгоду из всего этого получит только россия.
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Ого, с такими рассуждениями мы далеко пойдем! Если украинцы будут потрошить польские могилы на СВОЕЙ земле? Что тогда?
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Украинцы не сатанисты и могилы не будут потрошить себе во вред разве что просто памятники без могил посносят и правильно сделают.
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Потрібно вже якось реагувати на всю цю пшекську муйню, лише на дії свинособак все не спишеш.
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Поляки подлый народ и пользуются тем что в Украине война. и она ослабленная.Тем же пользовался и Путин после Майдана.Одинаковая подлость и сатанизм. Не нужно украинцам ехать к ним на заработки.Писали что без украинцев их экономика и сельское хозяйство загнутся.Так вот пусть и загибаются.
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У нас еще один агрессор под боком пробуждается...
История действительно ходит по кругу...
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партія "право і справедливість", яка зараз при владі в польщі, робить все можливе, щоб зруйнувати ті стосунки, які встановлювалися протягом останніх кількох років між Україною і польщею і спровокувати міжетнічний конфлікт.....
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Их оплачивает и стимулирует долларом Путин.
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Что значит "может повлечь реакцию по отношению к польским памятникам "? Сравнять с землей к чертям завтра же.
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Ноти тут, мабуть, замало. Треба посла з Варшави відкликати...
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Думаю, що треба дочекатись відповіді МІДу Польщі
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Вуха, звісно, кацапські, але влада Польщі може легко розрулити ситуацію. Одною своєю заявою. Але чи є бажання? Може поляки хочуть на сусідській пожежі собі прибарахлитись?
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Ага, смотри, прибарахлится она у нас)) Не смешите мои тапки, Иван!
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Сумно, що в них можуть бути такі наміри. Не проти, щоб Україна зайшла в ЄС під протекторатом Польщі, які питання. Але навіщо в нас забирати наших Героїв? Ми ж не забираємо в них Потоцького, Чернецького, Конецьпольського, того самого Пілсудського...
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Хоч ці пани немало української і казацької крові попили, видавали їх на страту... Але це було коли, і яке нам діло до їхніх Героїв? У поляків комплекс меньшовартості? Комплекс ображених?
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Польша, видимо, возомнила себя главными европейцами, а Перемышль был всегда украинской территорией и если бы не операция "Висла". Это снова унизили украинцев.
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Нагло при чем. Сатанячьим образом хотят скрыть польские преступления перед украинцами а украинцев сделать преступниками.Подлый народ.
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Пшеков накручивают кацапуры. Факт. Дебилоидов есть у всех (по-одесски вышло ). А вообще пшеки побаиваются украинцев, и это тоже факт. Вот на этом цапы и хотят сыграть.
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З пшеками, завжди, потрібно тримати порох сухим і шабельку під рукою . ЗАВЖДИ ! Це наша споконвічна біда... сусіди бля !!
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Від кордону до халупи вуйта по прямій -кілометрів 6-8 буде!
Якщо якийсь підпалений нацик ,наприклад, пірдольне якоюсь фігньою у вуйтову стріху то памятник на цвинтарі "самовідновиться у чудодійний спосіб" !
Шкода буде тільки вуйтові портки - ніколи вже від мйоду не відперуться!
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Лєня Фішер:найгірше ,що обмежуються лише закликами .
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Здесь не надо действовать по принципу- око за око и рушить польские могилы и памятники. Но в качестве предупреждения от провокаций запретить  в Украине польской стороне проводить какие либо годовщины памятных дат над этими могилами, пока  в Польше не угомонятся. Виной всему нынешняя польская власть решившая поиграть по кацапской кальке в польскую весну.
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Все вірно. І не треба говорити про якихось польських "націоналістів" чи "шовіністів". Обидва ці терміни в даній ситуації є недоречними. Бо можуть навести на думку, що зробила це блюзнірство якась групка людей (від двох і трішки більше), а всі інші поляки якби автоматично "залишаються "братами". Так не можна, бо це нівелює історичну правду, створює вкрай небезпечну ілюзію "безпеки" зі сторони поляків... В даному випадку пам'ятник зруйнувала держава Польща - європейська держава, до складу якої входять окуповані українські землі: Лемківщина, Західна Бойківщина, Надсяння, Любачівщина, Холмщина, Південне Підляшшя. Зруйнувала ця держава пам'ятник на українській землі, що перебуває під її окупацією, пам'ятник замордованим нею ж українцям. І абсолютно неважливо, чиїми руками Польща це зробила - націоналістів, шовіністів чи пeдepacтів. Навіть проплачених москвою...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев отправил ноту в МИД Польши из-за сноса памятника воинам УПА под Перемышлем: это может повлечь реакцию по отношению к польским памятникам в Украине, - Дещица
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