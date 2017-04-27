 15 российских солдат пропали в Черном море после столкновения кораблей, - Daily Sabah

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Daily Sabah.
По информации издания, 45 военных были спасены.
Sky News со ссылкой на агентство Reuters сообщает, что инцидент произошел в Черном море у берегов Стамбула.
Сотрудник береговой охраны Турции рассказал Reuters, что 78 человек были спасены с российского военного корабля после столкновения в Черном море.
Ранее в Минобороны сообщили, что исследовательский корабль Черноморского флота "Лиман" получил пробоину в результате столкновения с другим судном. Инцидент произошел в 11:53 в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. В Минобороны заявили, что пострадавших в результате столкновения нет.
"Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7", принадлежность которого выясняется, отметили в ведомстве.
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Принимай хор молодое пополнение!
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Невже русіш зольдатен "тіжелєє вади"?
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Йо-хо-хо и бутылка рома!
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а що тут "вияснять" ...ну точно не азербайджанське
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