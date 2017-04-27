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Все про:армия РФ (6420) столкновения (456) Черноморский флот РФ (1127) Черное море (367)

 15 российских солдат пропали в Черном море после столкновения кораблей, - Daily Sabah

В результате столкновения российского военного корабля с грузовым судном в Черном море пропали 15 российских солдат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на Daily Sabah.

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По информации издания, 45 военных были спасены.

Sky News со ссылкой на агентство Reuters сообщает, что инцидент произошел в Черном море у берегов Стамбула.

Сотрудник береговой охраны Турции рассказал Reuters, что 78 человек были спасены с российского военного корабля после столкновения в Черном море.

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Ранее в Минобороны сообщили, что исследовательский корабль Черноморского флота "Лиман" получил пробоину в результате столкновения с другим судном. Инцидент произошел в 11:53 в юго-западной части Черного моря в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор. В Минобороны заявили, что пострадавших в результате столкновения нет.

"Лиман" столкнулся с судном "Ашот-7", принадлежность которого выясняется, отметили в ведомстве.
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"Варяг" хоч встигли лаптєності проспівати? Як на мене - забагато врятованих, це погано...
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Чего это пропали,не пропали а попали на концерт ансамбля Александрова .....
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они отправились к ансамблю подводной песни и пляски им. Александрова
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Новая секретная военная рашеская служба "Морские жмурики"
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Не даремно ж наши пращури море викопали.
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Это не зольдаты а солисты хора им. александрова.
Принимай хор молодое пополнение!
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Ну с Ашот-7 всё понятно-молодец Ашотик. А почему Ашоты с 1-го по 6-й не выполнили задачу?
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"Они утонули?"
Невже русіш зольдатен "тіжелєє вади"?
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Даёшь больше кораблей "ашотов" на захваченных территориях
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Другое судно оказалось скотовозом (под флагом Тонго). Эпично...
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Ну вот! А ведь так все скучно начиналось.)))
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15 человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо и бутылка рома!
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А может не Ашот, а Рафик, который ваще невинават.
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столкнулся с судном "Ашот-7", принадлежность которого выясняетсяИсточник: http://censor.net.ua/n438063

а що тут "вияснять" ...ну точно не азербайджанське
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Слава Богу! По крайней мере эти вояки уже точно теперь не принесут на чужую землю войну, смерть и кровь.
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Аквалангисты "Алькаиды", Укро-ДРГ, или как всегда - врождённая рукожопость и наследственное убожество?
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вчера "Миг-31"... сегодня "Ашот" с "Лиманом"... праздник продолжается!
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Вся бяда на Расее от этих Ашотов! Понаехали чурки! Уже и в Турции от них продыху нету!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом15 российских солдат пропали в Черном море после столкновения кораблей, - Daily Sabah
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