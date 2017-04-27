 ФСБ через нелегальный софт могла качать данные из Украины, – СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".
Об этом заявил начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге 27 апреля.
По его словам, соответствующее программное обеспечение содержит средства негласного контроля и снятия информации, о которых владельцы-клиенты могли и не знать.
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ФСБ через нелегальный софт из СБУ могла качать данные из Украины
, - СБУ
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ФСБ рзвивається, торрент освоїло...)
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Другой вопрос - о чем думало руководство и их ИТ специалисты когда устанавливали подобные программы
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