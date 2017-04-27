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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:СБУ (14086) ФСБ (1095) шпионаж (647) программное обеспечение (22)

 ФСБ через нелегальный софт могла качать данные из Украины, – СБУ

Шпионское ПО обнаружили в 10 компаниях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, федеральная служба безопасности России могла получать данные из Украины благодаря программному обеспечению "Стахановец", которое обнаружили в 8 компаниях, в частности, "Укргазвидобування" и "Dragon Capital".

Об этом заявил начальник аппарата главы Службы безопасности Украины Александр Ткачук на брифинге 27 апреля.

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По его словам, соответствующее программное обеспечение содержит средства негласного контроля и снятия информации, о которых владельцы-клиенты могли и не знать.

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А через легальне російське ПО 1С ФСБ не має доступу до всієї бухгалтерської звітності України? Може вже досить СБУ робити з себе посміховисько?
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Тогда не было обыска в "Dragon Capital", а было оперативное изъятие вредоносного ПО, что-ли?
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Любой айтишник вам скажет что это несусветный бред.
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Здесь пишут новости для тех кто верит. Так что тс.....тихо. иначе в спорлото пожалуются
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а любой сисадмин продаст любые данные....все дело в цене...
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Правильнее и точнее эта новость звучала бы так:
ФСБ через нелегальный софт из СБУ могла качать данные из Украины, - СБУ
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ФСБ через нелегальный софт могла качать данные из Украины

ФСБ рзвивається, торрент освоїло...)
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Таких программ - пруд пруди Начиная от бесплатной (для не коммерческого) TeamViewer . ИТ спецы их очень любят (не надо отрывать жопу от своего кресла если у очередного юзера "что то те работает" )
Другой вопрос - о чем думало руководство и их ИТ специалисты когда устанавливали подобные программы
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А вы бы еще пристально к говнопрограммам 1С присмотрелись.
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Бред сивой кобылы. Рассчитано на дебилов. На самом деле очередной наезд на предприятие с целью отжима.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСБ через нелегальный софт могла качать данные из Украины, – СБУ
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