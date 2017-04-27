 Глава Еврокомиссии проводит встречу с Соросом. Среди обсуждаемых вопросов - Украина

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Встреча нацелена не только на то, чтобы обсудить вопросы, связанные с Центральным европейским университетом в Будапеште, но также и Украину", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.
"Оба знакомы в течение многих лет. Они встретились впервые в 1995 году. С тех пор они встречались неоднократно по разным поводам", - уточнил М.Схинас отношения Ж.-К.Юнкера с Дж.Соросом.
На просьбу подробнее высказаться по обсуждению Украины М.Схинас ответил: "Председатель лично отслеживает вопрос Украины. Вы знаете, что Комиссия играет решающую роль в процессе осуществляемых реформ (в Украине. - Ред.). И наш гость хорошо знает также эту страну. То есть, в порядке вещей, что во время встречи они воспользуются этой возможностью обменяться мнениями по данной деятельности".
Представитель Еврокомиссии отметил, что встреча проходит как раз во время брифинга, и ему нечего добавить к сказанному.
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