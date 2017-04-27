EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  1409  44
Все про:памятник (2089) Нацполиция (7111) Тернополь (578) вандализм (389)

 В Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина"

Коммунальщики обратились в полицию, а также оперативно очистили памятный знак от краски.

В Тернополе вандалы облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.

Акт вандализма над памятным знаком в честь дивизии СС "Галичина", который находится в парке Топильче, обнаружили работники КП "Объединение парков культуры и отдыха" утром, 27 апреля.

"Неизвестные облили памятник красной краской накануне 28 апреля - дня памяти воинов СС "Галичина" и 74-й годовщины создания дивизии", - говорится в сообщении.

Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также оперативно очистили памятный знак от краски.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы пытаемся создать райотдел нашей мечты. Вы пришли - и вам приятно, - Аваков анонсировал создание 20 образцово-показательных отделений полиции
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Памятник твоим солдатам СС находится в станице Еланской, Вёшенского района, Ростовской области. Там целый мемориальный комплекс атаману Краснову. На него теперь православно-скрепные имперцы вяликороссы молятся. Кстати трухановскщй подтанцовке тоже положено.
В Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 7471

(с сентября 1943 года Краснов - начальник Главного управления казачьих войск Имперского Министерства Восточных оккупированных территорий Германии. В 1947 был осуждён за сотрудничество с фашистской Германией и расстрелян).
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Памятный знак на кладбище СС Галичина - это памятный знак на кладбище. И совершенно другое дело - памятник, стоящий внутри населеного пункта, на всеобщем обозрении.
В Московии тоже есть памятные знаки на кладбищах:


 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
В Германии нет памятников дивизиям СС, а в Украине есть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
То есть памятники в странах ЕС мы стыдливо не замечаем? Латвия, Эстония, Хорватия
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В центре Итальянского форума в Риме стоит обелиск отцу фашизма Муссолини, и чё?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
украинские СС боролись с большевиками, немцам такое было выгодно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Це воно? Там написано "Дивізія Галичина". Не знаю що це, але може і не СС Галичина.

В Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 4072
 показать весь комментарий
Ответить
 
Данный памятник 1-й дивизии УНА и никакого упоминания про СС там нет !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кацапы смотрю транш перевели, укровыбир активизировался...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Подвиги" НКВД на Западной Украине fakeoff.org/history/-podvigi-nkvd-na-zapadnoy-ukraine.-Показания Ивана Чапли.Крестьянин с. Нагуевичи Дрогобычского района Львовской области. 22 июня 1941 года группа энкаведистов забрала Каминского, Добрянского, Думяк, Дрогобычского, Хруник. Попал туда и я. Всех нас завезли в Подбуж. Там уже сидели много жителей окружающих сел. 26 июня вечером прокурор Строков, 11 милиционеров и 3 неизвестных 20 заключенных повезли грузовиком . Машина остановилась. Нам приказали стать в два ряда.На знак прокурора все начали стрелять. Палачи добивали людей сапогами, лопатами, ломами.Так было замучено 16 человек. Благодаря темноте нам четырем удалось остаться живыми.Строков 27.06 приезжал в искать меня, и меня, раненого, перепрятали родственники. Когда большевики поубегали перед немецкой армией, люди нашли замученных. У Каминского было изрезано все тело. У Думяка был разрублен живот. Добрянскому разрубили грудь, вырезали сердце, а дыру заткнули травой.Такими извергами были наши «освободители». За что мучили они безвинных мирных людей? Однако никто не может уничтожить все живое, слово и дух свободолюбивого народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Памятник в честь дивизии СС?? Нельзя назвать в честь украинецв боровшихся против СССР????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Історію цієї дивізії спочатку почитатйте. І не кацапсько-пропагандистську, а нормальну.

А не бризкайте слиною від двох букв еСеС...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Г.о.в.н.о.в.б.р.о.с российских троллей перед победным мракобесием.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина".
Если найдут виновных (в чем у меня сомнения), то надо уродов заставить всю краску слизать их погаными языками.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
В Украине же есть закон о запрете фашизма и коммунизма. Какая на хрен доска дивизии СС ? Это явно лажа какая то. Да эту доску , если она существует конечно, нужно не не краской обливать, а разбивать об головы тех подонков, что ее установили. Это писец !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
разберись в понятии "фашизм", а уж потом выпускай писца... Кста, гитлеровцы были фашистами или нацистами, вопрос на засыпку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гитлеровцы были гейропейцами, и не уважали Сталина, не голосовали запутина, небухали либерасты, сотрудничали с хохлами и татарами, финансировали фильмы Навального, пиндосам жопуцеловале, и их диды убивале!!! значит - фашызды!!! это же так просто....
 показать весь комментарий
Ответить
 
В Тернополе нужен не только закон о декоммунизации, а и о дефашистизации !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как у тебя на родине - закон о депутинизации

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
потрібен додатково закон про декацапізацію Почаївської лаври і дежидацію всіх органів влади...а "дефашисТізацією" займайтесь у себе в ХУЙЛОстані...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Daily Sabah: 15 российских солдат пропали в Черном мореВ Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина" - Цензор.НЕТ 3713
Daily Sabah: 15 российских солдат пропали в Черном мореВ результате столкновения российского военного корабля с грузовым судном в Черном море пропали 15 российских солдат, сообщает Daily Sabah.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.По информации издания, 45 военных были спасеныhttp://antikor.com.ua/articles/165006-daily_sabah_15_rossijskih_soldat_propali_v_chernom_more
ГАРНІ НОВИНИ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина"
ничего святого у людей не осталось...а завтра эти уроды насрут на памятник героям АТО...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина"
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти