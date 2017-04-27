В Тернополе облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина".

В Тернополе вандалы облили краской памятный знак в честь дивизии СС "Галичина". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Тернопольского городского совета.
Акт вандализма над памятным знаком в честь дивизии СС "Галичина", который находится в парке Топильче, обнаружили работники КП "Объединение парков культуры и отдыха" утром, 27 апреля.
"Неизвестные облили памятник красной краской накануне 28 апреля - дня памяти воинов СС "Галичина" и 74-й годовщины создания дивизии", - говорится в сообщении.
Работники коммунального предприятия обратились в полицию, а также оперативно очистили памятный знак от краски.
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(с сентября 1943 года Краснов - начальник Главного управления казачьих войск Имперского Министерства Восточных оккупированных территорий Германии. В 1947 был осуждён за сотрудничество с фашистской Германией и расстрелян).
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В Московии тоже есть памятные знаки на кладбищах:
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А не бризкайте слиною від двох букв еСеС...
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Если найдут виновных (в чем у меня сомнения), то надо уродов заставить всю краску слизать их погаными языками.
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Daily Sabah: 15 российских солдат пропали в Черном мореВ результате столкновения российского военного корабля с грузовым судном в Черном море пропали 15 российских солдат, сообщает Daily Sabah.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.По информации издания, 45 военных были спасеныhttp://antikor.com.ua/articles/165006-daily_sabah_15_rossijskih_soldat_propali_v_chernom_more
ГАРНІ НОВИНИ...
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ничего святого у людей не осталось...а завтра эти уроды насрут на памятник героям АТО...
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