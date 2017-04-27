 Опровергнут эксперимент о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей. Будет назначена еще одна экспертиза, - журналист

Об этом сообщает на своей странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Эксперимент военных о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей 23 марта сотрудники "Украэроруха" однозначно опровергают. То есть два заключения противоречат друг другу. Гражданские локаторы зафиксировали в ту ночь засечки на экране радара, и более того - сразу же передали эту информацию в войска ПВО. Теперь будет проведена третья экспертиза, которая сверит межу собой данные военных и гражданских радаров. Одновременно будет дана оценка действиям трех радиотехнических рот ПВО в этом регионе, исправности техники и порядку несения службы", - отмечает журналист.
По его словам, следствие рассматривает следующие версии:
1. Комбинированная диверсия с применением авианаводчиков и ударных беспилотников дальнего действия.
2. Диверсия - закладка на самой базе.
3. Умышленный подрыв боеприпасов с целью сокрытия вероятных хищений.
"В расследовании принимают участие опытные эксперты-взрывотехники. Обстоятельства происшедшего требуют самого серьезного изучения, поскольку вскрывается комплекс системных проблем в обеспечении безопасности действующих арсеналов и баз", - заключает Бутусов.
Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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А почему только дальнего действия? Почему не рассматривается применение самого абнакновенного квадрокоптера из ближайшей лесополосы?
В этом нет ничего невозможного. Доказано ИГИЛ.
Вот фотки двух из них, которые удоалось "приземлить"
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