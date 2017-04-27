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 Опровергнут эксперимент о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей. Будет назначена еще одна экспертиза, - журналист

балаклея

По обстоятельствам пролета летательного аппарата над арсеналом в Балаклее будет назначена еще одна экспертиза.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Эксперимент военных о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей 23 марта сотрудники "Украэроруха" однозначно опровергают. То есть два заключения противоречат друг другу. Гражданские локаторы зафиксировали в ту ночь засечки на экране радара, и более того - сразу же передали эту информацию в войска ПВО. Теперь будет проведена третья экспертиза, которая сверит межу собой данные военных и гражданских радаров. Одновременно будет дана оценка действиям трех радиотехнических рот ПВО в этом регионе, исправности техники и порядку несения службы", - отмечает журналист.

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По его словам, следствие рассматривает следующие версии:

1. Комбинированная диверсия с применением авианаводчиков и ударных беспилотников дальнего действия.

2. Диверсия - закладка на самой базе.

3. Умышленный подрыв боеприпасов с целью сокрытия вероятных хищений.

"В расследовании принимают участие опытные эксперты-взрывотехники. Обстоятельства происшедшего требуют самого серьезного изучения, поскольку вскрывается комплекс системных проблем в обеспечении безопасности действующих арсеналов и баз", - заключает Бутусов.

Напомним, ночью 23 марта 2017 г. на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Вместе с тем, по данным главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергея Пашинского, в результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов на миллиард долларов.
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если на самой базе поставить маяк ифракрасного или лазерного наведения- то беспилотник мог с территории РФ запустить ракету и все ба-бах...
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и ударных беспилотников дальнего действия.
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А почему только дальнего действия? Почему не рассматривается применение самого абнакновенного квадрокоптера из ближайшей лесополосы?
В этом нет ничего невозможного. Доказано ИГИЛ.
Вот фотки двух из них, которые удоалось "приземлить"
"Украэрорух" опровергает эксперимент военных о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей. Будет назначена еще одна экспертиза, - журналист - Цензор.НЕТ 5109

"Украэрорух" опровергает эксперимент военных о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей. Будет назначена еще одна экспертиза, - журналист - Цензор.НЕТ 5668
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Этот конструктор ничего не смог бы сделать защищённому бункеру
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"еще один эксперимент", надеюсь без последствий.
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Квалификация 20-ти летних следователей не вызывает сомнений - дело будет раскрыто!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОпровергнут эксперимент о невозможности пролета беспилотника над Балаклеей. Будет назначена еще одна экспертиза, - журналист
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