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Все про:корабль (843) Черноморский флот РФ (1127) Черное море (367)

 Корабль Черноморского флота РФ столкнулся с другим судном в Черном море

В Черном море исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" столкнулось с судном "Ашот-7" и получило пробоину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

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"27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получило пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна.

В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

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"Исследовательское" судно было заполнено ихтамнетами для Сирии. 60 рыл. Пока нашли только 45. Они сдрыснули с корабля при первой же опасности. Кацы самолет выслали ловить их по всему ЧМ.
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В результате крушения российского военного корабля в Черном море пропали 15 российских солдат. Об этом сообщает AP со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным агентства, спасено 45 военнослужащих. При этом в береговой охране Турции сообщают о 78 спасенных.
Минобороны России ранее сообщило, что исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» столкнулось с судном «Ашот-7». В результате корабль получил пробоину. В российском военном ведомстве заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.
На место инцидента направили корабли Черноморского флота. Кроме того, в район происшествия на самолете Ан-26 вылетела спасательная команда.
«Лиман» - средний разведывательный корабль Черноморского флота. Ранее сообщалось, что в конце января судно вернулось из похода в Средиземное море. Оно выполняло задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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Кацапи самі себе вгроблять.. Не треба їм тільки в цьому заважати..
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Если корабль не затонул- значит это не новость...
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Врагу не сдается наш гордый "Лиман",
"Ашот" ему в том помогает...
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Даже представить стесняюсь, как ИМЕННО и чем, какой-то ара Ашот шото там пробил срюському Лиману. Мало того,что оба имя мужские, так ещё и Ашот 7. Это шо, Ашотов было 7, и они толпой одного лиманчика того? Ой, вей... Уже и ары их...
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с судном "Ашот-7" -плавающее кафе, шашлык-башлык
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Да уж. "седьмой Ашот" оказался крепче чем "лиман"
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Гидрографическое судно "Лиман" -- 46 лет в строю

В 1971 году на судне был поднят флаг гидрографических судов Военно-морского флота.

У кацапов чем древнее, тем больше гордости.

Корабль Черноморского флота РФ столкнулся с другим судном в Черном море - Цензор.НЕТ 9450
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Цензор, для начала надо информацию про посудину пробивать! Какое нахер исследовательское судно - шпийонское оно,шпийонское!
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У внука моих друзей есть любимая игрушка. Плюшевая собачка, которую почему то они называют Гиви. А тут целый корабль Ашот. И с номером 7.
Вопрос: а где 6 предыдущих Ашотов?
)))
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Напевне там де і 5 попередніх під назвою " Москва " ,
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Кацапы, прекратите загаживать черное море! Мы не для вас, бл..ей, его копали!
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дядя АШОТ наказал косабскую посудину для фекалий))))
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ниже ватерлинии-это хорошо...придется на берег выбрасываться
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Що сказати: ні літать, ні плавать ці дебіли не здатні.
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Ашот поимел кацапскую рухлядь)))) Пробил дырку - теперь кацапы заднеприводные и дырявые))))
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Корабль Черноморского флота РФ столкнулся с другим судном в Черном море.
Отличный повод выпить соточку под борщ.
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Поздно. Я уже да под Волынскую копченную буженинку. Эх хорошо пошла.
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можна и две под такую закусь.
утро тута - вот и завидую...
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Може вони реконструкцію Цусіми роблять , ну як Рейхстаг з фанери брали .
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а реконструкцию затопления судов Черноморского флота в Севастополе делать будут ?
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москалям нечего исследовать у берегов Турции . скорее всего речь идет о одном из судов " Сирийского экспресса " надеюсь на дно пойдет с гордо поднятым флагом
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В 2012 году в Севастополе на военном судне Черноморского флота «Коммуна» состоялся торжественный подъём флага в ознаменование 100-летнего юбилея со дня закладки на Путиловском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.
Это единственное в мире судно, находящееся в эксплуатации ВМФ лапотной паРАШИ с 1915 года..
Судно «Волхов», потом «Коммуна», было заложено 12 ноября 1912 года, спущено на воду 17.11. 1913-го и 14.08.1915 года вступило в строй Балтийского флота.
В годы Второй мировой войны служило в составе Балтийского флота. В 1967 году было передислоцировано из Кронштадта в Севастополь. Старожилы говорят что сначала на нём были даже пушки которые стреляли ядрами, которые потом поменяли.
В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ лапотной России, доставшееся ей от императорского флота, старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации, и в настоящее время оно продолжает выполнять боевые задачи в составе ЧФР. И как говорили морские специалисты лапотных кацапов уродов этих проклятых оккупантов суверенного Украинского Крыма, вот этим судном - корытом они успешно сдерживают авианосные соединения США и НАТО в Чёрном море.
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В Черном море исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" столкнулось с судном "Ашот-7" и получило пробоину. Судна "Равшан-2" и "Джамшут-4" отправились на помощь...
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Шесть предыдущих Ашотов постигла та же участь! (Армянское радио ))
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Деталі від москалів.
http://echo.msk.ru/news/1970958-echo.html

14:52, 27 апреля 2017
Разведывательный корабль Черноморского флота получил пробоину в 40 километрах от пролива Босфор

Разведывательный корабль Черноморского флота получил пробоину в 40 километрах от пролива Босфор. По данным Минобороны, «Лиман» столкнулся с другим судном, принадлежность которого в настоящее время уточняется. Пострадавших среди членов экипажа нет. Были эвакуированы 78 моряков.
Между тем, источники западных СМИ утверждают, что 15 человек, находившихся на борту российского судна, числятся пропавшими без вести.
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Це вже значно краще! Треба ще декілька разів повторити зіткнення і буде зовсім гарно!
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Второе судно плыло под флагом Того, а по характеру повреждения видно кто кому заехал в бок...
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Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет.

----------------
Не зачет. Повторить столкновение!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКорабль Черноморского флота РФ столкнулся с другим судном в Черном море
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