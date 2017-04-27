Корабль Черноморского флота РФ столкнулся с другим судном в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
"27 апреля 2017 г. в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно Черноморского флота "Лиман" в результате столкновения с судном "Ашот-7" получило пробоину правого борта ниже ватерлинии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших среди членов экипажа нет, экипаж корабля ведет борьбу за живучесть судна.
В район происшествия направлены корабли Черноморского флота. Из состава дежурных сил флота на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.
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В результате крушения российского военного корабля в Черном море пропали 15 российских солдат. Об этом сообщает AP со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным агентства, спасено 45 военнослужащих. При этом в береговой охране Турции сообщают о 78 спасенных.
Минобороны России ранее сообщило, что исследовательское судно Черноморского флота России «Лиман» столкнулось с судном «Ашот-7». В результате корабль получил пробоину. В российском военном ведомстве заявили, что в результате инцидента никто не пострадал.
На место инцидента направили корабли Черноморского флота. Кроме того, в район происшествия на самолете Ан-26 вылетела спасательная команда.
«Лиман» - средний разведывательный корабль Черноморского флота. Ранее сообщалось, что в конце января судно вернулось из похода в Средиземное море. Оно выполняло задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
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"Ашот" ему в том помогает...
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а врагу не сдается...?
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В 1971 году на судне был поднят флаг гидрографических судов Военно-морского флота.
У кацапов чем древнее, тем больше гордости.
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Вопрос: а где 6 предыдущих Ашотов?
)))
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Отличный повод выпить соточку под борщ.
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утро тута - вот и завидую...
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Это единственное в мире судно, находящееся в эксплуатации ВМФ лапотной паРАШИ с 1915 года..
Судно «Волхов», потом «Коммуна», было заложено 12 ноября 1912 года, спущено на воду 17.11. 1913-го и 14.08.1915 года вступило в строй Балтийского флота.
В годы Второй мировой войны служило в составе Балтийского флота. В 1967 году было передислоцировано из Кронштадта в Севастополь. Старожилы говорят что сначала на нём были даже пушки которые стреляли ядрами, которые потом поменяли.
В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ лапотной России, доставшееся ей от императорского флота, старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации, и в настоящее время оно продолжает выполнять боевые задачи в составе ЧФР. И как говорили морские специалисты лапотных кацапов уродов этих проклятых оккупантов суверенного Украинского Крыма, вот этим судном - корытом они успешно сдерживают авианосные соединения США и НАТО в Чёрном море.
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прям как диды!!! урааа!!
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http://echo.msk.ru/news/1970958-echo.html
14:52, 27 апреля 2017
Разведывательный корабль Черноморского флота получил пробоину в 40 километрах от пролива Босфор
Разведывательный корабль Черноморского флота получил пробоину в 40 километрах от пролива Босфор. По данным Минобороны, «Лиман» столкнулся с другим судном, принадлежность которого в настоящее время уточняется. Пострадавших среди членов экипажа нет. Были эвакуированы 78 моряков.
Между тем, источники западных СМИ утверждают, что 15 человек, находившихся на борту российского судна, числятся пропавшими без вести.
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Не зачет. Повторить столкновение!
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