Генштаб РФ: США могут сбивать российские межконтинентальные ракеты и нанести скрытый ядерный удар по России.

Более того, Америка способна нанести скрытый ядерный удар по России. Такие неутешительные оценки приводят чиновники Генштаба РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com.
"Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать", - заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, которого цитирует "Интерфакс".
"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", - заявил Познихир на конференции по международной безопасности MCIS-2017 в Москве.
Другой докладчик на той же конференции - начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ Сергей Ягольников был столь же пессимистичен в своих оценках. Он фактически подтвердил заявление Познихира и добавил, что противоракетная система США может сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты уже на 150-й секунде полета.
"20 секунд - это обнаружение старта. 20 секунд - время доведения команд боевого управления. 45 секунд - время предстартовый подготовки противоракеты с учетом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется по временному балансу", - пояснил Ягольников.
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Ядерный блеф России для внутреннего пользования
Миф о "ядерном щите" прочно сидит лишь в головах российского телезрителя, дезинформируемого прокремлевскими телелжецами.
..В России не только истек "до 1997 года" срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет, но и нет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав. А чтобы получить новый оружейный плутоний и изготовить новые ядерные заряды для ракет, нужно не просто время - специалистов нет, оборудование в не рабочем состоянии. В России утеряна даже технология изготовления стволов для танковых пушек, после нескольких первых выстрелов полет следующих снарядов у нового российского танка мало предсказуем. Причины те же - специалисты состарились или разбрелись с неработающих производств, а оборудование или ветхое, или растащено. Вполне вероятно, что намного более сложные технологии получения оружейного плутония и создания из него ядерных зарядов утеряны, и восстанавливать их придется не год-два, а в лучшем случае лет 10-ть. ..
..Тем временем, Россия прекратила производство оружейного плутония. НТВ сообщило, как в Железногорске был закрыт последний из существующих в России реакторов такого типа. Он производил плутоний последние полвека. Специально для его обслуживания в СССР был создан закрытый город Красноярск-26, позднее переименованный в Железногорск...
и т.д.
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- Да вы что! Это легендарный комплекс себя в Сирии показал
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Сначала вешали лапшу про "непобедимую Армату" и межгалактический ВКС, а теперь надо оправдать свою убогость перед тем, кто действительно может опустить ниже плинтуса
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паРаше нужно сидеть на жопе ровно..и не дергаться....
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По всей видимости, "скрытый ядерный удар" уже нанесён Обамой...
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-А это внучок пердаки ватные сдетонировали..........
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---Да потому-что завидуют сынок!
---А чему же завидовать то?
---Да тому,что мы великие!
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Для тупого бидла потрібно вороги, щоб жрать не просили.
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А вот интересно, каким это образом средства противоракетной ОБОРОНЫ (!) способны нанести "внезапный ракетно-ядерный удар по Российской Федерации"...?!
Это уже не шизофрения и не паранойя, это уже типичный маниакально-депрессивный психоз в тяжелой стадии.
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Звучит как приглашение ...
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Похоже, "Искандеры" отсмеялись?
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В "Кровавое Воскресенье" 9 января 1905го было убито "ЦЕЛЫХ" 150 человек и упыри-большевики, используя это событие, объявили гибридную войну царизму.
В борьбе за всенародное счастье за 100 лет "миролюбивого" совковизма кремле-бандитская шайка уничтожала "ВСЕГО" 1.730 человек ЕЖЕДНЕВНО !!! И счёт продолжается до "полного счастья", т.е. до тех пор, пока Цивилизация не уничтожит кремле-банду.
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Ну дык, по ходу там такая разруха и грязь, что могут не заметить и ядерный удар Ничо не поменяется.
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