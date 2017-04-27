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Все про:ПРО (248) Россия (70202) США (12446) ядерное оружие (471) ядерная безопасность (240)

 Генштаб РФ: США могут сбивать российские межконтинентальные ракеты и нанести скрытый ядерный удар по России

Вооруженные силы США достаточно оснащены, чтобы перехватывать российские баллистические ракеты, а в будущем возможности Соединенных Штатов будут только расти.

Более того, Америка способна нанести скрытый ядерный удар по России. Такие неутешительные оценки приводят чиновники Генштаба РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsru.com.

"Средства системы противоракетной обороны США уже сегодня обладают потенциалом перехвата российских и китайских баллистических ракет и представляют угрозу стратегическим ядерным силам России и Китая. В дальнейшем эти возможности будут возрастать", - заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, которого цитирует "Интерфакс".

"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации", - заявил Познихир на конференции по международной безопасности MCIS-2017 в Москве.

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Другой докладчик на той же конференции - начальник Центрального научно-исследовательского института Войск воздушно-космической обороны Минобороны РФ Сергей Ягольников был столь же пессимистичен в своих оценках. Он фактически подтвердил заявление Познихира и добавил, что противоракетная система США может сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты уже на 150-й секунде полета.

"20 секунд - это обнаружение старта. 20 секунд - время доведения команд боевого управления. 45 секунд - время предстартовый подготовки противоракеты с учетом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется по временному балансу", - пояснил Ягольников.

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Так шо ото сидіть ватнікі тихо, бо Трамп нападе!
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http://ehorussia.com/new/node/9061

Ядерный блеф России для внутреннего пользования
Миф о "ядерном щите" прочно сидит лишь в головах российского телезрителя, дезинформируемого прокремлевскими телелжецами.

..В России не только истек "до 1997 года" срок эксплуатации старых советских ядерных зарядов для боеголовок ракет, но и нет плутония, чтобы сделать новые. Из старого советского плутония их не изготовить, так как в нем, как и у плутония в боеголовках, необратимо изменился изотопный состав. А чтобы получить новый оружейный плутоний и изготовить новые ядерные заряды для ракет, нужно не просто время - специалистов нет, оборудование в не рабочем состоянии. В России утеряна даже технология изготовления стволов для танковых пушек, после нескольких первых выстрелов полет следующих снарядов у нового российского танка мало предсказуем. Причины те же - специалисты состарились или разбрелись с неработающих производств, а оборудование или ветхое, или растащено. Вполне вероятно, что намного более сложные технологии получения оружейного плутония и создания из него ядерных зарядов утеряны, и восстанавливать их придется не год-два, а в лучшем случае лет 10-ть. ..
..Тем временем, Россия прекратила производство оружейного плутония. НТВ сообщило, как в Железногорске был закрыт последний из существующих в России реакторов такого типа. Он производил плутоний последние полвека. Специально для его обслуживания в СССР был создан закрытый город Красноярск-26, позднее переименованный в Железногорск...

и т.д.
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Ну, урановые бомбы - тоже не подарок. Иначе бы х-ла давно уже отправили к Саддаму. И даже сама только возможность доставки на адрес клиента, скажем, радиоактивного калия уже нехило напрягает без того вечно херней "озабоченное" международное сообщество.
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Мысли Перзидента‏ @VVP2_0 3 ч

- Продам С-300/400. Недорого. С доставкой
- А чего продаёшь? Небось говно какое?
- Да вы что! Это легендарный комплекс себя в Сирии показал
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Ще б томагавки розмістити під Конотопом, я думаю мерія погодить)))
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В Кацапии теперь пытаются обуздать желание ватников жахнуть по США со всех орудий :D

Сначала вешали лапшу про "непобедимую Армату" и межгалактический ВКС, а теперь надо оправдать свою убогость перед тем, кто действительно может опустить ниже плинтуса
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судя по всему, американцы постоянно скрытно бомбят Замкадье
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а когда считаешь себя мировой державой с 1 процентом мирового производства - это не паранойя?
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Прошу не путать банальную паранойю с блистательной манией величия...они даже лечатся в разных палатах
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Отмытый Путлер в окошке пиндосской стиральной машины. Чистилище, мля!
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От прожила бы себе процветающе, с 10% ростом, без санкций, без отмены индексаций пенсий без Крыма. Крым - дешевый был бы. Все туда ездили бы.... Нефть новые разработки осваивали бы на технологиях западных. Инвестиции на 500 лярдов не упали бы. Украина покупала бы 70 000 кубов газа.
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за поребриком в почёте поговрока "нас епут, а мы крепчаем". Вот и крепнут с каждым днем, не обращая внимания на спад уровня жизни. Привыкшие жить в навозе...
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"В России самая низкая по европейским меркам почасовая оплата труда. Причем она на 30-40% ниже, чем в самых бедных странах Евросоюза (ЕС) - Болгарии и Румынии."
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Тогда и президента надо менять, согласно конституции.
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Дивно, навіщо вони все перекручують? Весь цивілізований світ знає його як )(уйло, а вони називають його якимсь дивним словом - путін
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Не те щоб мене сильно хвилювали новини з Рашки, але фігня якась. То США великі і страшні, то вони на своїх форумах обговорюють як переможуть їх у ядерній війні і чому американські ракети не долетять до РФ.
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Хорошие новости...Собака с признаками бешенства, должна быть в загоне.
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Вывод:
паРаше нужно сидеть на жопе ровно..и не дергаться....
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Тверь
Генштаб РФ: США могут сбивать российские межконтинентальные ракеты и нанести скрытый ядерный удар по России - Цензор.НЕТ 8063
По всей видимости, "скрытый ядерный удар" уже нанесён Обамой...
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Это от мочи АбАмАвскАй так стены пАстрадали?...
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Деда,а что это за зарево на небушке?
-А это внучок пердаки ватные сдетонировали..........
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----Папа,а почему нас Русских никто не любит?
---Да потому-что завидуют сынок!
---А чему же завидовать то?
---Да тому,что мы великие!
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"сбивать российские межконтинентальные баллистические ракеты уже на 150-й секунде полета" - это радует, ещё не успеет покинуть территорию кацапского лепрозория
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То вже вату лякають, ворогі повсюди, питання нахер ви кому потрібні, якщо ви самі не несети загрози іншим. Друге діло коли ви тупі козломорді, починаєте порушувати світовий порядок, цілісність інших держав, несете загрозу світу.
Для тупого бидла потрібно вороги, щоб жрать не просили.
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Нее,место испепеления просто переноситься.Теперь Россия может превратить в радиоактивный пепел только Воронеж...))
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ну раз не доходило через головы-начало доходить через руки и ноги,разбросанные по сирийским пустыням.хоть так...
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А можно провести следственный эксперимент?.....ну чтоб убедиться, что действительно могут нанести скрытый ядерный удар по РФ. Ну хотя бы по Московской области. Плииз.
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...США обладают потенциалом перехвата российских ракет и представляют угрозу Россиии... Вот это сильнейшая логика из-за поребрика! Какая нахер угроза? США собираются не нападать, а перехватывать ваши ракеты, которыми вы угрожаете!
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Лишняя хромосома определяет специфическую логику и мировосприятие. Тупых и агрессивных недоумков-московитов всегда пугали более успешные и интеллектуально развитые страны. Лучше бы по поводу китайцев проявляли большую озабоченность. А то, глядишь, проснутся в одно прекрасное утро, а за Уралом полно узкопленочных. Хотя, их там и так уже больше русских.
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Потому подлодки РФ постоянно стоят у берегов США. На случай, если межконтинентальная не долетит.
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Це ті човни де служать чоловіки 10 -доларових шлюх ?
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РВСН России-это РВСН СССР без минимум 9 дивизий МБР которые располагались в Украине,Казахстане,Белоруси.Добавить к этому их внутреннее сокращение в самой России и от того "ядерного меча" которым Союз весь мир стращал остался один обломок..
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"Нахождение американских баз ПРО в Европе, кораблей ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к российской территории, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации"
А вот интересно, каким это образом средства противоракетной ОБОРОНЫ (!) способны нанести "внезапный ракетно-ядерный удар по Российской Федерации"...?!
Это уже не шизофрения и не паранойя, это уже типичный маниакально-депрессивный психоз в тяжелой стадии.
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Технически никаких проблем - ставь на противоракету ядрёну боеголовку и пуляй по Кремлю. Дальность у них вполне приличная.
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Интересно, сколько лишнехромосомных успеет добежать до бомбоубежища...? Ну, или до подвала...?
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Это так МО РФ клянчат деньги с российского фонда благосостояния и пенсионного
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вот интересно, "20 секунд - это обнаружение старта. 20 секунд - время доведения команд боевого управления. 45 секунд - время предстартовый подготовки противоракеты с учётом координат встречи. Таким образом, на 150-й секунде возможность поражения МБР уже реально имеется..." - 20+20+45 = 85, проверьте на калькуляторе, кто сомневается, откуда же у них 150?
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Генштаб РФ: США могут сбивать российские межконтинентальные ракеты и нанести скрытый ядерный удар по России.
Звучит как приглашение ...
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ВСЁ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОВКОВИЗМЕ
В "Кровавое Воскресенье" 9 января 1905го было убито "ЦЕЛЫХ" 150 человек и упыри-большевики, используя это событие, объявили гибридную войну царизму.
В борьбе за всенародное счастье за 100 лет "миролюбивого" совковизма кремле-бандитская шайка уничтожала "ВСЕГО" 1.730 человек ЕЖЕДНЕВНО !!! И счёт продолжается до "полного счастья", т.е. до тех пор, пока Цивилизация не уничтожит кремле-банду.
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вот тебе и "ядрЁный пепИл"))) Кацапы,по-моему к вам подкралась жопа))) и даже не подкралась,а тихо так,спокойно подошла.. Хоть бы Иванка папулю уговорила жахнуть.. Так чтоб от Засрии осталоась одна дырка.
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Китай к себе примазали... а может наоборот - Китай вместе с США по "рассиюшке" и жахнут?
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...нанести скрытый ядерный удар по России. Это как,- самого удара, как такового, никто не заметит, но вся вата гикнется?
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На Новой Земле хотели подорвать 100 Мт.но побоялись что Земля треснет и взорвали только 50.Если они заложат 10 бомб по 100 Мт. в одном месте, могут шантажировать кого угодно.И забить на ПРО.А может уже заложили в своем Периметра.
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..."шатуны" бляяяяяяяя....а как же ядерный пепл от пиндосов .по кисель-тв???
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только вдумайтесь . москали видят угрозу не в том что амеры хотят их уничтожить . а в том что не позволят уничтожить себя . то есть хитрые янки играют не по правилам . вместо того что бы обмениваться ударами и считать погибших хотят защитить свою страну и минимализировать потери
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Есть такой парадокс, что развитие противоракетной обороны делает ядерную войну почти неизбежной. Он был сформулирован в 70-х. Тогда США и Совок в ужасе подписали договор о запрете ПРО.
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"нанести скрытый ядерный удар по России"

Ну дык, по ходу там такая разруха и грязь, что могут не заметить и ядерный удар Ничо не поменяется.
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Самі спровокували-напросились а тепер - нам ''угрожают''? Ну скільки треба санітарів щоб все це зв'язати?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГенштаб РФ: США могут сбивать российские межконтинентальные ракеты и нанести скрытый ядерный удар по России
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