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 В киевском метро теперь можно использовать банковскую карту в качестве проездного

Также пассажиры могут купить сразу несколько поездок со скидкой при оплате картой.

В столичном метрополитене внедрили систему, которая позволяет использовать банковскую карту в качестве проездного и приобретать поездки наперед со скидкой. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба подземки.

"MetroPass - решение, дающее пассажирам возможность рассчитываться на желтых турникетах бесконтактными банковскими картами Mastercard как проездными или использовать поездки, оплаченные заранее со скидкой. Технология является уникальной в мировом масштабе", - сказано в сообщении.

Отныне каждый имеет возможность выбирать тарифный план в соответствии со своими потребностями. Пассажиры, которые пользуются метро нерегулярно или менее двух раз в день, могут со скидкой купить поездки наперед и использовать их в течение неограниченного времени. Что большее количество поездок будет приобретено, то меньше будет стоимость:
  • 1-9 поездок - по 4,00 грн;
  • 10-19 - по 3,90 грн - -3%;
  • 20-29 - по 3,80 грн - -5%;
  • 30-39 - по 3,70 грн - 8%;
  • 40-49 - по 3,60 грн - 10%;
  • более 50 - по 3,50 грн - 13%.
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Также пассажиры смогут подключить к своим бесконтактным банковским картам безлимитные проездные на месяц или за полцены - на полмесяца. Для проездных будут действовать следующие тарифы:
  • без лимита в месяц - 300 грн;
  • без лимита на полмесяца - 150 грн.
Сейчас сделать предоплату поездок, подключить к бесконтактной карте Mastercard проездной или проверить остаток поездок на счете можно на платежных терминалах центральных станций метро. Вскоре опции будут доступны на всех станциях столичной подземки.
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Ура, наконец-то! Реформа метрополитена удалась!
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да это уже года два действует. где полтора года назад обещанная Visa?
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Дык давно уже вусе пользуются. Лучше б сделали пополнялку проезной через какой нить изипей
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