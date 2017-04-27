 В киевском метро теперь можно использовать банковскую карту в качестве проездного

"MetroPass - решение, дающее пассажирам возможность рассчитываться на желтых турникетах бесконтактными банковскими картами Mastercard как проездными или использовать поездки, оплаченные заранее со скидкой. Технология является уникальной в мировом масштабе", - сказано в сообщении.
Отныне каждый имеет возможность выбирать тарифный план в соответствии со своими потребностями. Пассажиры, которые пользуются метро нерегулярно или менее двух раз в день, могут со скидкой купить поездки наперед и использовать их в течение неограниченного времени. Что большее количество поездок будет приобретено, то меньше будет стоимость:
- 1-9 поездок - по 4,00 грн;
- 10-19 - по 3,90 грн - -3%;
- 20-29 - по 3,80 грн - -5%;
- 30-39 - по 3,70 грн - 8%;
- 40-49 - по 3,60 грн - 10%;
- более 50 - по 3,50 грн - 13%.
Также пассажиры смогут подключить к своим бесконтактным банковским картам безлимитные проездные на месяц или за полцены - на полмесяца. Для проездных будут действовать следующие тарифы:
- без лимита в месяц - 300 грн;
- без лимита на полмесяца - 150 грн.
Ответить
Ответить
Ответить