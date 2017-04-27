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 Ремонт станции метро "Левобережная" в Киеве продлили до 5 мая

евро-2012 киев метро

Ремонт станции киевского метрополитена "Левобережная" продлен до 5 мая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Метрополитена в Facebook.

"Пока вы сходите на шашлыки, мы закончим работы", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские власти обещают не допустить остановки метрополитена

Ремонт станции метро Левобережная в Киеве продлили до 5 мая 01

Напомним, ремонт на "Левобережной" начался в конце февраля.
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Оффтоп)))

В Москве неизвестные похитили более 100 метров кабеля спецсвязи.
http://mosday.ru/news/item.php?978911

Не удивлюсь, если похитителями окажутся приезжие из Дыры. У них огромный опыт на предмет попилить металл. )))
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Голимый совок в действии. Решили провести Евровидение, а метро, дороги и прочую инфраструктуру сделать забыли. И теперь продлили до 5 мая, а Евровидение стартует 9-го. Ну-ну, ремонтируйте...
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2005 р . Пісенний конкурс Євробачення 2005) стал 50-м конкурсом песни «Евровидение». Финал конкурса прошёл 21 мая 2005 года в столице Украины Киеве Украина начала готовиться к Евровидению только в феврале - в авральном режиме после президентских выборов и Помаранчевой революции

В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами Евровидения - 2017. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса.
До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу. Но в этот раз организаторы приняли решение запланировать порядок заранее так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей.
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"Строитель врёт, даже когда он молчит...." - народная мудрость.
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не успевают допилить бабло. Нужно понять и простить.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиРемонт станции метро "Левобережная" в Киеве продлили до 5 мая
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