 Ремонт станции метро "Левобережная" в Киеве продлили до 5 мая

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Метрополитена в Facebook.
"Пока вы сходите на шашлыки, мы закончим работы", - сказано в сообщении.
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В Москве неизвестные похитили более 100 метров кабеля спецсвязи.
http://mosday.ru/news/item.php?978911
Не удивлюсь, если похитителями окажутся приезжие из Дыры. У них огромный опыт на предмет попилить металл. )))
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В среду, 26 апреля, порядок выступлений участников в полуфиналах Международного песенного конкурса был утвержден продюсерами Евровидения - 2017. Об этом на своем официальном сайте сообщила пресс-служба конкурса.
До этого года традиционным был выбор порядка выступлений методом жеребьевки, во время которой участники конкурса сами выбирали себе порядковый номер в шоу. Но в этот раз организаторы приняли решение запланировать порядок заранее так, чтобы шоу получилось более увлекательным для зрителей.
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