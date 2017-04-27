 Переименование улиц в Одессе накануне трагических событий 2 мая - провокация, - глава Одесской ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Внезапно накануне трагических событий 2 мая депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые названия. Да, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера - это провокация", - написал Степанов.
В качестве примера он привел Валентину Терешкову: "Да, она стала первой женщиной космонавтом в 1963 году, школьная программа, помним. Но это не все, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова, как депутат Госдумы РФ, в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена она отличия "За возвращение Крыма", но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч искалечены, сотни тысяч вынужденно стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура!".
Как сообщалось, Одесский городской совет в ходе сессии 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках.
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отже бпп= рыго-кацапи
дякую за роз'яснення.
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http://otkat.od.ua/odesskij-gorsovet-kto-byl-za-pereimenovanie-ulic-kto-protiv-kto-otsutstvoval-ili-ne-golosoval-spisok-deputatov/
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інші були присутні, але в утримались.
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для порівняння.
Свободівець - мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!
https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E&feature=youtu.be
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мэр Конотопа конечно красавец. спору нет. Дальше то что?
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Проснулся или перестраховался?
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а кто хочет жить по законам другого государства, пусть пакуют чемодани
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Зрадники.
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Хватит за украину мучаться, страдать и умирать. За Украину нужно убивать...
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Щоб не було ні в кого ілюзій...
https://www.youtube.com/watch?v=8et6fYOf6o8&feature=youtu.be
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