EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Политика Украины
  2625  35
Все про:ОГА (1334) Одесса (5514) переименования (405) улица (151)

 Переименование улиц в Одессе накануне трагических событий 2 мая - провокация, - глава Одесской ОГА

Глава Одесской ОГА Максим Степанов считает, что принятое депутатами Одесского горсовета в среду, 26 апреля, решение об уточнении 1531 топонима, является провокацией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Внезапно накануне трагических событий 2 мая депутаты горсовета принимают решение вернуть улицам старые названия. Да, в прошлогоднем варианте есть неоднозначные моменты, которые необходимо было обсуждать с жителями и обязательно провести общественные слушания. Но то, что произошло вчера - это провокация", - написал Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура начала расследование из-за возвращения советских названий некоторым улицам в Одессе

В качестве примера он привел Валентину Терешкову: "Да, она стала первой женщиной космонавтом в 1963 году, школьная программа, помним. Но это не все, с чем связана жизнь Терешковой! У депутатов горсовета не настолько короткая память, надеюсь, чтобы забыть о том, что та же госпожа Терешкова, как депутат Госдумы РФ, в 2014 году проголосовала за аннексию Крыма. Я не знаю, награждена она отличия "За возвращение Крыма", но я знаю, что с этого началась агрессия России против Украины, это принесло смерть и разрушения на нашу землю. Погибли тысячи людей, десятки тысяч искалечены, сотни тысяч вынужденно стали беженцами, разрушены предприятия и инфраструктура!".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рабочая группа Одесского горсовета проверит застройку прибрежных склонов

Как сообщалось, Одесский городской совет в ходе сессии 26 апреля утвердил названия 1531 топонима (улиц, переулков, проспектов и т.п.) на русском и украинском языках.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Стєпанов сам сепаратист і робить заяви вже після того як провокація відбулась! А чому губернатор не зупинив цей шабаш ще до його проведення? Для чого тут сидить губернатор? Він тут весільний генерал чи влада? Хто реально керує областю? проросійська мафія?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ті щури в горсавєті не відчувають що йде війна! Живуть сито,їхні домівки не обстрілюють снарядами...На що їм жалітися?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а чого чекати якщо там сепарня сплошна, і шокориг їх покриває...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Любимое слово "провокация" - на свои же действия.
 показать весь комментарий
Ответить
 
фрікція бпп в одеській міськраді проголосувала за це рішення повним складом.
отже бпп= рыго-кацапи
дякую за роз'яснення.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в одессе большинство это "жоппозиционный блок". вот список голосовавших "за" и "против" - потрудись привести статистику по БПП исходя из этого списка или подтверди свои слова ссылкой

http://otkat.od.ua/odesskij-gorsovet-kto-byl-za-pereimenovanie-ulic-kto-protiv-kto-otsutstvoval-ili-ne-golosoval-spisok-deputatov/
 показать весь комментарий
Ответить
 
61. Фокина Елена Олеговна - зам. председателя фракции, за;

інші були присутні, але в утримались.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну т.е. ты соврал про "проголосовала за полным составом". ну ожидаемо. другого от тебя я не ожидал
 показать весь комментарий
Ответить
 
те, шо бпп не голосувала проти, а замголови фрікції був "за" - це і є "за"
для порівняння.
Свободівець - мер Конотопа Артем Семеніхін розігнав шабаш сепаратистів!

https://www.youtube.com/watch?v=RoYc7NsmV_E&feature=youtu.be



 показать весь комментарий
Ответить
 
ну понятно. пытаешься вывернуться. не получится. "зам.главы" это даже не "глава". и голосование не по фракциям а именное. так что - опять ты соврамши багряный.. как всегда набрасываешь мимо кассы.

мэр Конотопа конечно красавец. спору нет. Дальше то что?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как это ,глава ОГА не знает что творят депутаты горсовета?
Проснулся или перестраховался?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Глава ОГА занимается областью. Городом занимается мэр и горсовет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
неужели эта должность делает дела городского совета за семью морями?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нет. Просто глава ОГА не имеет влияния на депутатов горсовета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
есть закон Украини и его надо соблюдать
а кто хочет жить по законам другого государства, пусть пакуют чемодани
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо их на экскурсию в донецкий аэропорт свозить. пусть посмотрят, как может выглядеть их аэропорт (включая новый терминал) и морвокзал
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такі вато-депутати ганьблять державу...
Зрадники.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понятное дело что провокация, и что вы им сделаете? Как всегда, поймте и простите?
Хватит за украину мучаться, страдать и умирать. За Украину нужно убивать...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фрагмент розмови тіпічного вялікороса з Сергієм Стерненком.
Щоб не було ні в кого ілюзій...
https://www.youtube.com/watch?v=8et6fYOf6o8&feature=youtu.be
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якою буде відповідь на цей провокативний демарш центральної влади та правоохоронних органів України? Чи зроблять вигляд, що нічого не сталося? Децентралізація в дії..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо це спустять на гальмах, далі можна чекати і в інших містах, де при владі сепаратисти чекають нагоди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
фрікція бпп проголосувала за це провокативне рішення - це шо, не відповідь?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одесский горсовет стоило бы сжечь нафик.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
І що з того, люди й так бачать що то таке. Питання чому ці сепаратисти на державних посадах, чому вони в Україні, або чому не сидять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
спочатку перевести до будинку профспілок, щоб зекономити на ремонті.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПереименование улиц в Одессе накануне трагических событий 2 мая - провокация, - глава Одесской ОГА
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти