Прекращение поставок электроэнергии в ОРЛО - правильное решение, несмотря на истерику в РФ, - Марчук.

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.
"Я считаю это решение правильным, хотя поднята истерика в российских не только медиа, а и на высших уровнях. Это понятно и это было ожидаемо. Выглядело бы забавно, когда предприятия, которые были под нашей юрисдикцией и через нашу торговую палату они реализовывали свою продукцию за границу, иногда не понимают, как это так, на оккупированной территории под украинской юрисдикцией. Без классификации продукции ее нельзя было реализовать. А это должна была давать украинская торговая палата. Это выглядело бы забавно: мы поставляем энергию, они производят продукцию и эти предприятия больше не имеют никаких отношений с украинским бюджетом", - высказался он.
Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
2789 18
С начала года боевики 3129 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - Марчук(13)
"Это еще один толчок для демонтажа проукраинской коалиции в Европе, а, по сути, "нормандской четверки", - Марчук о причинах эскалации в Авдеевке(38)
Нужно внимательно прочитать заявление Белого дома по итогам разговора Порошенко и Трампа, - Марчук(136)
Введение миротворцев ООН на Донбасс будет означать, что в Украине внутренний конфликт, а не война, - Марчук(134)
В Україні "людиною року" стала дизайнерка "голих суконь". ФОТО(0)
Текущая ситуация на Донбассе не позволяет ввести полицейскую миссию ОБСЕ, - Марчук(27)
Какой смысл работать над новыми соглашениями, когда предыдущие российской стороной не только не выполняются, а грубо нарушаются, - Марчук о договоренностях с РФ по Донбассу. ДОКУМЕНТ(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Началась круговая отмазка рыго-соевого дерьма, уже из нафталина и Марчука достали. Это решение было бы правильным, если бы оно было принято в марте-апреле 2014-го года, а так это только громкий пук.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По ходу - истерика как раз у порохнявых - типа Грымчака и Туки ...
Ответить