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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3865) Марчук (104) оккупация (6888) отключение (147) Россия (70202) энергетика (946)

 Прекращение поставок электроэнергии в ОРЛО - правильное решение, несмотря на истерику в РФ, - Марчук

Истерика в российских медиа и на высших уровнях из-за прекращения энергоснабжения оккупированной территории Луганщины была ожидаемой.

Такое мнение в эфире "112 Украина" высказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.

"Я считаю это решение правильным, хотя поднята истерика в российских не только медиа, а и на высших уровнях. Это понятно и это было ожидаемо. Выглядело бы забавно, когда предприятия, которые были под нашей юрисдикцией и через нашу торговую палату они реализовывали свою продукцию за границу, иногда не понимают, как это так, на оккупированной территории под украинской юрисдикцией. Без классификации продукции ее нельзя было реализовать. А это должна была давать украинская торговая палата. Это выглядело бы забавно: мы поставляем энергию, они производят продукцию и эти предприятия больше не имеют никаких отношений с украинским бюджетом", - высказался он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За поставки электроэнергии из РФ в "ЛНР" заплатят российские потребители, - КоммерсантЪ

Ранее "Укрэнерго" прекратила электроснабжение оккупированной территории Луганщины.
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На галерах пусть веслами быстрее маслают - а то уснули ватники...
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И для осознания этого понадобилось три года?
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Ні, для цього знадобилося бізнес відібрати у олігархів, як тут же світло відключили. А так би донині постачали.
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Для осознания чего? Что предприятия перестали быть украинскими только после блокады в 2017 года?
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Воевать и торговать- это извращение или преступление. С любой здравой точки зрения безотносительно Украины
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сразу все разорвать невозможно. Разве что только при военном положении. Но я не думаю что ты лично выберешь вместо текущего положения дел - сидение в окопе. Так шо, нечего гнать. Пусть не сразу, но отключили же...
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Прекращение поставок электроэнергии в ОРЛО - правильное решение, несмотря на истерику в РФ, - Марчук.
Началась круговая отмазка рыго-соевого дерьма, уже из нафталина и Марчука достали. Это решение было бы правильным, если бы оно было принято в марте-апреле 2014-го года, а так это только громкий пук.
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Марчук бот, тільки не інтернетний, а реальний, прочитав темник і отримав свої 11-80. Йому байдужє, яку влада відмазувати, аби платили.
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А кто Вам сказал, что соевые прекратили поставки? Это они в СМИ прекратили поставки, а в реале наверняка уже несколько схем "замутили".
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А ему - нехай отменяют... Отключили - не верит, отменили отключение - не верит... Маленький ослик теперь ничему не верит, ато бабочкой не станет
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давно вже треба було від'еднати цей мордор, патріотів вивнзти, дати їм житло та закон об окупованих територіях втілити.... а не бла-бла робити... три роки..... з кримом хоч татари надолужили це зробити, а донбас ахмет паша не давав команду...
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Ну а Донецкая энергосистема? Это Старобешевская ТЭС(2300 Мвт) и Славянская ТЭС(880 Мвт) - последняя наша и в резерве. Эта энергосистема бывало за месяц катала по 3 миллярда квтч.
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Нужно полностью отсечь сепарские районы, как Крым, от всех поставок энергоносителей. Отгородить эти районы сетками Кролика, до возврата в Украину. Пусть Рашка о них заботится.
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А где Марчук , в "российских медиа и на высших уровнях" увидел истерику ?!
По ходу - истерика как раз у порохнявых - типа Грымчака и Туки ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрекращение поставок электроэнергии в ОРЛО - правильное решение, несмотря на истерику в РФ, - Марчук
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